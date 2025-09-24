Мощный тайфун «Рагаса» обрушился на Китай: десятки людей погибли и пропали без вести, а улицы ушли под воду — кадры

Сильный ветер вырывал с корнем деревья Источник: Reuters.com

На Тайвань и материковый Китай обрушился мощный тайфун «Рагаса» (в переводе с тагальского «Схватка»), который нанес катастрофические разрушения. Порывы ветра достигали 80 м/с, что эквивалентно урагану пятой категории. По данным Reuters, жертвами стихии стали 17 человек, еще 152 местных жителя числятся пропавшими без вести.

Источник: Reuters.com

Сильный удар пришелся на запад острова — провинцию Хуалянь. Из-за тайфуна повреждены сотни зданий. Также шторм вызвал значительный подъем воды — более чем на 3 метра выше базового уровня в прибрежных районах. Кроме того, здесь произошел прорыв плотины, из которой вылилось около 60 миллионов тонн воды, чего хватило бы для заполнения около 36 000 олимпийских бассейнов. Многие люди погибли или пропали в результате оползня, который вызвал тайфун.

Спасатели продолжают разбирать завалы Источник: Reuters.com

Как отмечает CNN, на юге Китая эвакуированы почти 2 миллиона человек. Закрыты предприятия и школы. В аэропортах ввели ограничения, в рамках безопасности были задержаны более сотни рейсов на прибытие и вылет.

Сотни машин и домов повреждены в результате тайфуна Источник: Reuters.com

Посольство РФ в КНР рекомендовало российским гражданам, планирующим поездку в регион, пересмотреть маршруты и избегать посещения опасных районов.

Уровень воды поднялся на несколько метров Источник: Reuters.com