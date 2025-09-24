НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия

Мощный тайфун «Рагаса» обрушился на Китай: десятки людей погибли и пропали без вести, а улицы ушли под воду — кадры

Скорость ветра достигала 80 м/с

219
Сильный ветер вырывал с корнем деревья | Источник: Reuters.comСильный ветер вырывал с корнем деревья | Источник: Reuters.com

Сильный ветер вырывал с корнем деревья

Источник:

Reuters.com

На Тайвань и материковый Китай обрушился мощный тайфун «Рагаса» (в переводе с тагальского «Схватка»), который нанес катастрофические разрушения. Порывы ветра достигали 80 м/с, что эквивалентно урагану пятой категории. По данным Reuters, жертвами стихии стали 17 человек, еще 152 местных жителя числятся пропавшими без вести.

Источник:

Reuters.com

Сильный удар пришелся на запад острова — провинцию Хуалянь. Из-за тайфуна повреждены сотни зданий. Также шторм вызвал значительный подъем воды — более чем на 3 метра выше базового уровня в прибрежных районах. Кроме того, здесь произошел прорыв плотины, из которой вылилось около 60 миллионов тонн воды, чего хватило бы для заполнения около 36 000 олимпийских бассейнов. Многие люди погибли или пропали в результате оползня, который вызвал тайфун.

Спасатели продолжают разбирать завалы | Источник: Reuters.comСпасатели продолжают разбирать завалы | Источник: Reuters.com

Спасатели продолжают разбирать завалы

Источник:

Reuters.com

Как отмечает CNN, на юге Китая эвакуированы почти 2 миллиона человек. Закрыты предприятия и школы. В аэропортах ввели ограничения, в рамках безопасности были задержаны более сотни рейсов на прибытие и вылет.

Сотни машин и домов повреждены в результате тайфуна | Источник: Reuters.comСотни машин и домов повреждены в результате тайфуна | Источник: Reuters.com

Сотни машин и домов повреждены в результате тайфуна

Источник:

Reuters.com

Посольство РФ в КНР рекомендовало российским гражданам, планирующим поездку в регион, пересмотреть маршруты и избегать посещения опасных районов.

Уровень воды поднялся на несколько метров | Источник: Reuters.comУровень воды поднялся на несколько метров | Источник: Reuters.com

Уровень воды поднялся на несколько метров

Источник:

Reuters.com

Тайфун накрыл также Гонконг и Макао. В Гонконге от «Рагаса» пострадало 62 человека, сообщают местные власти. Под угрозой удара находятся города Шэньчжэнь и Гуанчжоу.

Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент
Комментарии
1
Гость
48 минут
Меньше человейников надо строить
Читать все комментарии
