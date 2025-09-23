«Водителя сильно замяло»: в ДТП на трассе М-8 под Ярославлем сплющило кабину фуры. Видео

В Ярославском районе вечером 22 сентября произошло ДТП на трассе М-8 «Холмогоры» с участием двух грузовиков. Фуры HOWO и DAF столкнулись на участке неподалеку от деревни Кузнечиха.
После удара кабину одного из грузовиков смяло. Очевидцы рассказали, что внутри оказался зажат водитель.
«Водителя сильно замяло в кабине грузовика, весь в крови был», — написали в телеграм-канале «Жесть Ярославль».
На место выезжали спасатели МЧС. Как рассказали в региональном главном управлении, водителя из покореженного грузовика доставали четверо сотрудников.
В управлении МВД по Ярославской области рассказали, что травмы получил 59-летний водитель фуры HOWO. Его госпитализировали.
Еще одна авария 22 сентября произошла в Ярославле на улице Калинина. Там столкнулись три автомобиля. Видеорегистратор в одной из машин записал момент аварии. Известно, что одному из водителей понадобилась помощь медиков после ДТП.