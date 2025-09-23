НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

пасмурно, дождь

ощущается как +8

0 м/c,

 751мм 82%
Подробнее
4 Пробки
USD 84,02
EUR 98,96
Момент тройного ДТП
Почему дежурят патрули ДПС
Когда запустят электрички ЦТУ в Москву
Ярославский бренд покорил Россию
Вернут ли молочную кухню
ДТП со скорой
Вспышки в небе
Закрыли аэропорт
Смягчили приговор экс-депутату
Что будет с «панельками»
Происшествия «Водителя сильно замяло»: в ДТП на трассе М-8 под Ярославлем сплющило кабину фуры. Видео

«Водителя сильно замяло»: в ДТП на трассе М-8 под Ярославлем сплющило кабину фуры. Видео

На месте работали спасатели МЧС

271
В ДТП под Ярославлем пострадал водитель фуры | Источник: Жесть Ярославль / Vk.comВ ДТП под Ярославлем пострадал водитель фуры | Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

В ДТП под Ярославлем пострадал водитель фуры

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.com

В Ярославском районе вечером 22 сентября произошло ДТП на трассе М-8 «Холмогоры» с участием двух грузовиков. Фуры HOWO и DAF столкнулись на участке неподалеку от деревни Кузнечиха.

После удара кабину одного из грузовиков смяло. Очевидцы рассказали, что внутри оказался зажат водитель.

«Водителя сильно замяло в кабине грузовика, весь в крови был», — написали в телеграм-канале «Жесть Ярославль».

На место выезжали спасатели МЧС. Как рассказали в региональном главном управлении, водителя из покореженного грузовика доставали четверо сотрудников.

Спасатели доставали мужчину из грузовика

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.com

В управлении МВД по Ярославской области рассказали, что травмы получил 59-летний водитель фуры HOWO. Его госпитализировали.

Еще одна авария 22 сентября произошла в Ярославле на улице Калинина. Там столкнулись три автомобиля. Видеорегистратор в одной из машин записал момент аварии. Известно, что одному из водителей понадобилась помощь медиков после ДТП.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ДТП Фура Полиция
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 минута
Никого не хочу обидеть, но иногда создается впечатление, что для управления самосвалами HOWO и им подобными грузовиками набирают исключительно бывших летчиков-истребителей, привыкших летать на сверхзвуковых скоростях...
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Съездить, конечно, можно, но жить бы я здесь не стал». Российский тренер рассказал о стажировке в Канаде
Даниил Бабенко
Мнение
«Не скажешь, что ему под 60»: журналистка побывала на концерте Мэрилина Мэнсона. Что ее удивило
Алина Ромашова
Корреспондент
Мнение
Куда девать 20 тысяч семилетних детей мигрантов, которых отказались принимать в российские школы. Решения нет
Денис Лебедев
Мнение
Съездила в Крым и не поверила своим глазам — что там восхитило туристку и неприятно удивило
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Мнение
Отдых без туалета, бензин за наличку и шикарные виды. Бывалый автомобилист проехал весь «путинский автобан» и дал честный отзыв
Артем Устюжанин
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление