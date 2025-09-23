«Водителя сильно замяло»: в ДТП на трассе М-8 под Ярославлем сплющило кабину фуры. Видео

В ДТП под Ярославлем пострадал водитель фуры Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

В Ярославском районе вечером 22 сентября произошло ДТП на трассе М-8 «Холмогоры» с участием двух грузовиков. Фуры HOWO и DAF столкнулись на участке неподалеку от деревни Кузнечиха.

После удара кабину одного из грузовиков смяло. Очевидцы рассказали, что внутри оказался зажат водитель.

«Водителя сильно замяло в кабине грузовика, весь в крови был», — написали в телеграм-канале «Жесть Ярославль».

На место выезжали спасатели МЧС. Как рассказали в региональном главном управлении, водителя из покореженного грузовика доставали четверо сотрудников.

Спасатели доставали мужчину из грузовика Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

В управлении МВД по Ярославской области рассказали, что травмы получил 59-летний водитель фуры HOWO. Его госпитализировали.