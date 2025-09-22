«ВАЗ без „морды“»: в Ярославле случилось жесткое ДТП с тремя автомобилями. Видео

В Ярославле на улице Калинина, недалеко от торгового центра «Вернисаж», произошло жесткое ДТП с участием трех автомобилей — ВАЗ-2115, УАЗ и «Тойота Ленд Крузер».
«Как следствие — ВАЗ 21099 без „морды“ и помятый „Патриот“. В больницу был доставлен водитель ВАЗа», — сообщили очевидцы в группе «Жесть Ярославль».
По информации полиции, авария произошла в 11:06.
«В настоящее время имеются данные о пострадавшем мужчине — водителе ВАЗа. Он доставлен в больницу», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.
Сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, днем 21 сентября в Ярославской области произошло смертельное ДТП на дороге «Тутаев-Шопша» в Тутаевском районе. Здесь столкнулись «Тойота» и «Рено». В прокуратуре Ярославской области сообщили, что, по предварительной информации, водитель автомобиля «Тойота Королла» не уступил дорогу автомобилю «Рено Логан». В результате аварии погибли два человека, среди которых 17-летний подросток. Травмы получили еще пять человек, среди которых четверо 17-летних подростков.