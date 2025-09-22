«ВАЗ без „морды“»: в Ярославле случилось жесткое ДТП с тремя автомобилями. Видео

В Ярославле произошло ДТП с участием трех автомобилей Источник: Жесть Ярославль / Telegram

В Ярославле на улице Калинина, недалеко от торгового центра «Вернисаж», произошло жесткое ДТП с участием трех автомобилей — ВАЗ-2115, УАЗ и «Тойота Ленд Крузер».

«Как следствие — ВАЗ 21099 без „морды“ и помятый „Патриот“. В больницу был доставлен водитель ВАЗа», — сообщили очевидцы в группе «Жесть Ярославль».

Видео с места ДТП Источник: Жесть Ярославль / Telegram

По информации полиции, авария произошла в 11:06.

«В настоящее время имеются данные о пострадавшем мужчине — водителе ВАЗа. Он доставлен в больницу», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.