RU76
Происшествия «ВАЗ без „морды“»: в Ярославле случилось жесткое ДТП с тремя автомобилями. Видео

Подробности от очевидцев и полиции

В Ярославле на улице Калинина, недалеко от торгового центра «Вернисаж», произошло жесткое ДТП с участием трех автомобилей — ВАЗ-2115, УАЗ и «Тойота Ленд Крузер».

«Как следствие — ВАЗ 21099 без „морды“ и помятый „Патриот“. В больницу был доставлен водитель ВАЗа», — сообщили очевидцы в группе «Жесть Ярославль».

По информации полиции, авария произошла в 11:06.

«В настоящее время имеются данные о пострадавшем мужчине — водителе ВАЗа. Он доставлен в больницу», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, днем 21 сентября в Ярославской области произошло смертельное ДТП на дороге «Тутаев-Шопша» в Тутаевском районе. Здесь столкнулись «Тойота» и «Рено». В прокуратуре Ярославской области сообщили, что, по предварительной информации, водитель автомобиля «Тойота Королла» не уступил дорогу автомобилю «Рено Логан». В результате аварии погибли два человека, среди которых 17-летний подросток. Травмы получили еще пять человек, среди которых четверо 17-летних подростков.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
ДТП
Гость
15 минут
Светофор не работает у поворота на вернисаж.
Гость
7 минут
на б.Феровской напротиыв церкви, паровозик тоже их трех. На троих пожоду решили сегодня соображать.
