В Турции разбился автобус с туристами — кадры

Пассажиры получили серьезные травмы Источник: İhlas Haber Ajansı / Telegram

Автобус с туристами столкнулся с микроавтобусом в Аланье (провинция Анталья). Об этом сообщает агентство IHA в своем Telegram-канале. На место прибыли оперативные службы.

Пострадавших забрала бригада скорой помощи Источник: İhlas Haber Ajansı / Telegram

По предварительным данным, 15 человек получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Остальные получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших направили в больницы для лечения.

Один из автобусов сильно пострадал Источник: İhlas Haber Ajansı / Telegram

Авария произошла на трассе в районе населенного пункта Конаклы. На кадрах с места происшествия видно, что удар пришелся по передней части одного из автомобилей. У него полностью разбилось лобовое стекло, от двери ничего не осталось. Пострадавших перевозили в лежачем состоянии, предварительно закрепив на каталке.

Причины столкновения не сообщаются. Правоохранительными органы Турции занимаются данным вопросом. Сотрудники дорожной полиции проводят осмотр места аварии и опрашивают свидетелей для выяснения всех деталей случившегося.

Обновлено в 11:41 (мск):