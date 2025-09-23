НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия В Турции разбился автобус с туристами — кадры

В Турции разбился автобус с туристами — кадры

Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии

353
Пассажиры получили серьезные травмы | Источник: İhlas Haber Ajansı / Telegram Пассажиры получили серьезные травмы | Источник: İhlas Haber Ajansı / Telegram

Пассажиры получили серьезные травмы

Источник:

İhlas Haber Ajansı / Telegram

Автобус с туристами столкнулся с микроавтобусом в Аланье (провинция Анталья). Об этом сообщает агентство IHA в своем Telegram-канале. На место прибыли оперативные службы.

Пострадавших забрала бригада скорой помощи | Источник: İhlas Haber Ajansı / Telegram Пострадавших забрала бригада скорой помощи | Источник: İhlas Haber Ajansı / Telegram

Пострадавших забрала бригада скорой помощи

Источник:

İhlas Haber Ajansı / Telegram

По предварительным данным, 15 человек получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Остальные получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших направили в больницы для лечения.

Один из автобусов сильно пострадал | Источник: İhlas Haber Ajansı / Telegram Один из автобусов сильно пострадал | Источник: İhlas Haber Ajansı / Telegram

Один из автобусов сильно пострадал

Источник:

İhlas Haber Ajansı / Telegram

Авария произошла на трассе в районе населенного пункта Конаклы. На кадрах с места происшествия видно, что удар пришелся по передней части одного из автомобилей. У него полностью разбилось лобовое стекло, от двери ничего не осталось. Пострадавших перевозили в лежачем состоянии, предварительно закрепив на каталке.

Причины столкновения не сообщаются. Правоохранительными органы Турции занимаются данным вопросом. Сотрудники дорожной полиции проводят осмотр места аварии и опрашивают свидетелей для выяснения всех деталей случившегося.

Обновлено в 11:41 (мск):

Российские туристы пострадали в результате ДТП с автобусом с турецкой Аланье, сообщили РИА Новости в генконсульстве. Дипломаты готовы оказать необходимое содействие пострадавшим россиянам.

Елена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
