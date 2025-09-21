Беспилотники атаковали черноморский курорт: в Крыму погибли постояльцы санатория, в Сочи — закрыли аэропорт

Под удар попала и школа при санатории Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Беспилотники ВСУ атаковали Крым. В результате ударов несколько человек погибли, больше 10 пострадали. Как рассказал глава Республики Сергей Аксенов, дроны попали в несколько объектов на территории санатория «Форос» и в школу при нем.

«Атакой БПЛА школы Фороса полностью разрушен актовый зал, сильно пострадала библиотека. Ранен охранник», — дополнил советник главы Республики Олег Крючков.

На момент публикации известно о 15 пострадавших, медики оказывают им необходимую помощь. По данным Минобороны, два человека погибли.

Также из-за падения обломков сбитого беспилотника в районе Ялты загорелась сухая трава.

В Севастополе ПВО сбили три беспилотника над Черным морем. Как рассказал губернатор Михаил Развожаев, ни здания, ни местные жители не пострадали.

Ранее Минобороны сообщило, что с 16:00 до 20:00 мск средства ПВО перехватили 22 БПЛА: 16 — на акваторией Черного моря, по 3 — над Белгородской областью и Республикой Крым.

По данным Росавиации, с 21:30 мск аэропорт Сочи временно не выпускает и не принимает рейсы. Telegram-канал SHOT сообщает, что некоторым пассажирам приходится ожидать своего вылета на полу, так как здание переполнено людьми.

Источник: SHOT / Telegram

Обновлено:

Сергей Аксенов сообщил, что в результате атаки на Крым 3 человека погибли, а 16 пострадали.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.