Беспилотники атаковали черноморский курорт: в Крыму погибли постояльцы санатория, в Сочи — закрыли аэропорт

Беспилотники атаковали черноморский курорт: в Крыму погибли постояльцы санатория, в Сочи — закрыли аэропорт

Еще больше 10 человек пострадали

Под удар попала и школа при санатории | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUПод удар попала и школа при санатории | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Под удар попала и школа при санатории

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Беспилотники ВСУ атаковали Крым. В результате ударов несколько человек погибли, больше 10 пострадали. Как рассказал глава Республики Сергей Аксенов, дроны попали в несколько объектов на территории санатория «Форос» и в школу при нем.

«Атакой БПЛА школы Фороса полностью разрушен актовый зал, сильно пострадала библиотека. Ранен охранник», — дополнил советник главы Республики Олег Крючков.

На момент публикации известно о 15 пострадавших, медики оказывают им необходимую помощь. По данным Минобороны, два человека погибли.

Также из-за падения обломков сбитого беспилотника в районе Ялты загорелась сухая трава.

В Севастополе ПВО сбили три беспилотника над Черным морем. Как рассказал губернатор Михаил Развожаев, ни здания, ни местные жители не пострадали.

Ранее Минобороны сообщило, что с 16:00 до 20:00 мск средства ПВО перехватили 22 БПЛА: 16 — на акваторией Черного моря, по 3 — над Белгородской областью и Республикой Крым.

По данным Росавиации, с 21:30 мск аэропорт Сочи временно не выпускает и не принимает рейсы. Telegram-канал SHOT сообщает, что некоторым пассажирам приходится ожидать своего вылета на полу, так как здание переполнено людьми.

Источник:

SHOT / Telegram

Обновлено:

Сергей Аксенов сообщил, что в результате атаки на Крым 3 человека погибли, а 16 пострадали.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

  • какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

Виктория Корнеева
Виктория Корнеева
БПЛА Атака беспилотника Сочи Крым Погибший Аэропорт
