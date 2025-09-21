«Сначала прогнулась крыша, потом здание рухнуло полностью»: в Новосибирской области обрушилась школа — кадры

Детей и персонала внутри не было Источник: ГУ МЧС по Новосибирской области

Утро в городе Татарске Новосибирской области началось с воя сирен. Местные жители думали, что произошел пожар, но оказалось, что это рухнуло целое крыло действующей школы. Еще вчера в ней учились дети, а уже сегодня они могли бы оказаться под завали, не будь выходной день.

«Сегодня, 21 сентября 2025 года, ориентировочно в 10:40 произошло частичное обрушение МБОУ „СОШ 5“ в Татарске Новосибирской области. По предварительной информации, пострадавших нет», — сообщили в Telegram-канале областной прокуратуры.

Местные жители отмечают, что это старое здание, которое «давно уже разваливалось». Оно было построено еще в 1937 году, но месяц назад, перед началом нового учебного года, его признали готовым к обучению.

За 12 лет до столетнего юбилея здание не выдержало и рухнуло. Но, так как это случилось в воскресенье, детей и персонала внутри не было, отметили в администрации Татарского муниципального округа.

На кадрах видно, что еще до обрушения на месте были спасатели Источник: читатель НГС

«Сначала прогнулась крыша, спустя несколько минут здание рухнуло полностью», — рассказал NGS.RU очевидец.

Но в итоге крыло рухнуло полностью Источник: читатель НГС

После обрушения здания следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность». На место по поручению губернатора Андрея Травникова для оценки ситуации и принятия оперативных решений направляется министр образования региона Мария Жафярова.