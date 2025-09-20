«Огонь идет стеной»: пожары в Анталье вплотную приблизились к отелям и жилым домам — видео с места ЧП

Огонь быстро распространяется из-за сильного ветра Источник: Haberler.com

Мощные лесные пожары вспыхнули в трех регионах Турции — Анталье, Мугле и Айдыне. Как сообщает турецкое издание Haberler.com, эвакуированы сотни жителей. Огонь быстро распространяется из-за сильного ветра.

«Полыхает настолько сильно, что солнца практически не видно. Огонь буквально идет стеной. Дышать невозможно, сильно пахнет дымом. Из Антальи и других районов эвакуируют жителей. Мы с мужем уехали из города, как только начали появляться новости о сильном пожаре. Надеюсь, пожарные быстро справятся с огнем», — рассказала Наталья, которая уже несколько лет живет в Анталье.

Источник: Haberturk.com

Пожар начался в ночь на 19 сентября в районе Алиэфенди возле крупнейшего курортного центра Аланья. В этом районе были эвакуированы жители 100 домов.

Как сообщает газета Haberturk, огнем повреждены жилые строения, хозяйственные постройки, теплицы. В зданиях нет воды, так как она вся используется экстренными службами для тушения возгораний.

При этом лесные пожары на курорте Аланья в турецкой провинции Анталья не затронули районы отдыха туристов из России. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.

«По информации от принимающих компаний, туроператоров очаги лесных пожаров в районе Аланьи расположены в горной местности и не затрагивают отельные зоны на побережье», — говорится в публикации.