Последняя просьба Наговициной: подруга раскрыла, что сказала застрявшая на пике Победы альпинистка

Альпинистка хотела получить титул «Снежный барс» Источник: natalina_1022 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Наталья Наговицина покорила пик Победы в Киргизии, но уже не смогла оттуда вернуться. Она застряла на вершине 12 августа с травмой ноги. Сейчас считают, что женщина уже погибла, основываясь на кадрах с места. Но перед этим она успела передать послание.

«Ее последние слова были: „Передайте Мише, что мама задерживается“», — рассказала подруга российской альпинистки Лия Попова в беседе с журналистами НТВ.

Миша — сын альпинистки. Ему сейчас 28 лет, и именно он настойчиво требовал спасти маму с горной вершины. Перед этим на другой горе, Хан-Тенгри, молодой человек уже потерял отца, мужа Наговициной, Сергея.

«Когда я слушала ее рассказ о гибели Сергея, у меня внутри всё переворачивалось от того, что человек пережил. С этой любовью к своему мужу она не боялась пожертвовать собой. Она просто пыталась за двоих продолжить их совместное увлечение, а не спрятаться где-то. Она хотела покорить все пять семитысячников, она к этой цели шла», — рассказала подруга альпинистки.

Этого ей хотелось, чтобы получить «Снежного барса».

«Снежный барс» — неофициальный титул у альпинистов, который учредили еще в 60-х годах прошлого века. В СССР его выдавали тем, кто покорил высшие вершины, расположенные на территории страны, их пять. За это им давали соответствующий значок: «Покоритель высочайших гор СССР».

С мужем Наговицина успела пройти лишь один из них — пик Ленина (7134 м) в 2017-м году. В 2021-м они отправились на Хан-Тегри, но вернулась с него только Наталья, не дойдя до вершины. Переживая утрату мужа на склоне, она покорила пик на следующий год — в 2022-м. Следующей целью был пик Озоди (до 2020 года пик Корженевской, 7105 м) и Исмоила Сомони (бывший пик Коммунизма, 7495 м), на которые спортсменка поднялась в 2023 году. На пути к заветному титулу оставалась одна Победа.

Первая попытка покорить последнюю — в ее случае в прямом смысле этого слова — вершину состоялась в 2024 году. Но горный гид Артем Ценцевицкий развернул Наталью на полпути из-за недостаточной подготовки. Он подчеркнул, что покорить пик Победы Наговицина хотела любой ценой и его это пугало.

Ценой в этом случае оказалась собственная жизнь. В августе Наговицина начала свое восхождение, несмотря на травму ноги, полученную в мае, которая до конца еще не зажила.

Фактически Наталья стала «покорителем высочайших гор СССР», ведь на пик Победы она взошла. Но, возвращаясь «на землю», спортсменка сломала ногу, ту самую, что была травмирована еще в мае. Это случилось 12 августа, и с того времени Наговицина остается на высоте около семи тысяч метров.

Последнее видео с пика Победы поставило точку в истории пропавшей альпинистки.

Палатка альпинистки закрыта, в ней нет признаков жизни Источник: maga.fpv / Telegram