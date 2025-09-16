НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Ярославле
Погода+23°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +21

0 м/c,

 758мм 41%
Подробнее
3 Пробки
USD 83,07
EUR 97,45
Эвакуировали ТЦ
Аграрная ярмарка
Продадут рынок
Ярославский бренд покорил Россию
Пробки в Ярославле
Открыли «Ваксман-центр»
Ярославцы выбрали лучшие пекарни
Чем сейчас болеют
Изменят трамвайный маршрут
Что сейчас с рыбинским маньяком
Происшествия «Пожарная тревога»: в Ярославле эвакуировали крупный торговый центр. Причина

«Пожарная тревога»: в Ярославле эвакуировали крупный торговый центр. Причина

В МЧС сообщили подробности

334
В Ярославле эвакуировали ТЦ&nbsp;«Аура» | Источник: Подслушано в Ярославле / Vk.com, Жесть Ярославль / Vk.comВ Ярославле эвакуировали ТЦ&nbsp;«Аура» | Источник: Подслушано в Ярославле / Vk.com, Жесть Ярославль / Vk.com

В Ярославле эвакуировали ТЦ «Аура»

Источник:

Подслушано в Ярославле / Vk.com, Жесть Ярославль / Vk.com

В Ярославле эвакуировали торговый центр «Аура» на пересечении улиц Победы и Свободы. В соцсетях выложили фото стоящих на улице людей. Сообщают, что к зданию подъехала пожарная машина.

«Если кто в „Ауру“ собирался, ее эвакуировали, пожарная тревога», — написали в группе «Подслушано в Ярославле».

В МЧС по Ярославской области рассказали, что сообщение из торгового центра поступило в 12:18. Внутри сработала пожарная сигнализация.

«По предварительной информации, причиной стала подгоревшая пища», — пояснили в МЧС.

Сейчас идет проверка на месте происшествия.

Напомним, 14 сентября в Ярославле загорелось кафе «Вкусно — и точка» на Московском проспекте. Очевидцы сообщали, что столб дыма поднялся над зданием около шести часов утра. В пресс-службе МЧС России по Ярославской области, пояснили, что возгорание началось в теплоузле. Огнем оказалось повреждено помещение теплоузла на площади пяти квадратных метров, закопчены стены и потолок. Сейчас по факту возгорания проводится проверка.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Эвакуация ТЦ Аура
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Мы смеемся, когда слышим, что в России пьют хванчкару»: журналист побывала в Грузии и узнала всю правду о вине
Юлия Дроглева
журналист
Мнение
«Лучше отдать пару тысяч и забыть»: председатель родительского комитета — о том, как и зачем собирают деньги в садах и школах
Анастасия Жердина
Журналист
Мнение
Как 10 килограммов картошки на плечах: обувщик рассказал, чем опасны туфли на каблуке
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Мнение
«Всего три правила»: простые секреты сбора грибов — вы будете возвращаться с полными корзинами
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Мнение
«Красиво, но никакого „вау“»: ярославец попробовал кучу развлечений в Сочи и составил топ лучших
Кирилл Поверинов
фотограф
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление