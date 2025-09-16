«Пожарная тревога»: в Ярославле эвакуировали крупный торговый центр. Причина

В Ярославле эвакуировали торговый центр «Аура» на пересечении улиц Победы и Свободы. В соцсетях выложили фото стоящих на улице людей. Сообщают, что к зданию подъехала пожарная машина.
«Если кто в „Ауру“ собирался, ее эвакуировали, пожарная тревога», — написали в группе «Подслушано в Ярославле».
В МЧС по Ярославской области рассказали, что сообщение из торгового центра поступило в 12:18. Внутри сработала пожарная сигнализация.
«По предварительной информации, причиной стала подгоревшая пища», — пояснили в МЧС.
Сейчас идет проверка на месте происшествия.
Напомним, 14 сентября в Ярославле загорелось кафе «Вкусно — и точка» на Московском проспекте. Очевидцы сообщали, что столб дыма поднялся над зданием около шести часов утра. В пресс-службе МЧС России по Ярославской области, пояснили, что возгорание началось в теплоузле. Огнем оказалось повреждено помещение теплоузла на площади пяти квадратных метров, закопчены стены и потолок. Сейчас по факту возгорания проводится проверка.