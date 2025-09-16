«Пожарная тревога»: в Ярославле эвакуировали крупный торговый центр. Причина

В Ярославле эвакуировали ТЦ «Аура» Источник: Подслушано в Ярославле / Vk.com, Жесть Ярославль / Vk.com

В Ярославле эвакуировали торговый центр «Аура» на пересечении улиц Победы и Свободы. В соцсетях выложили фото стоящих на улице людей. Сообщают, что к зданию подъехала пожарная машина.

«Если кто в „Ауру“ собирался, ее эвакуировали, пожарная тревога», — написали в группе «Подслушано в Ярославле».

В МЧС по Ярославской области рассказали, что сообщение из торгового центра поступило в 12:18. Внутри сработала пожарная сигнализация.

«По предварительной информации, причиной стала подгоревшая пища», — пояснили в МЧС.

Сейчас идет проверка на месте происшествия.