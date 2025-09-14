НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия В Ярославле загорелось кафе «Вкусно — и точка». Видео

В Ярославле загорелось кафе «Вкусно — и точка». Видео

Четыре пожарные машины съехались к зданию

76
Утренний пожар в Ярославле попал на видео | Источник: «Жесть Ярославль» / TelegramУтренний пожар в Ярославле попал на видео | Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

Утренний пожар в Ярославле попал на видео

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

Ранним утром 14 сентября в Ярославле загорелось кафе «Вкусно — и точка» на Московском проспекте, 105. Столб дыма поднялся над зданием около шести утра.

«Как быстро приехали пожарные, буквально минуту назад начало взрываться. Там, наверное, горело давно уже», — комментирует закадровый голос на видео.

Как уточнили 76.RU в пресс-службе МЧС России по Ярославской области, возгорание началось в теплоузле. Общая площадь пожара — 5 квадратных метров.

Пожар во «Вкусно — и точка» попал на видео

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram, Ярославль Очевидец (18+) / Telegram

«Пострадавших нет», — уточнили в МЧС.

Для тушения кафе привлекли 22 спасателя. Огонь удалось потушить за час.

«В результате пожара повреждено помещение теплоузла, закопчены стены и потолок по всей площади», — сообщили в МЧС.

В кафе «Вкусно&nbsp;— и точка» в Ярославле произошел пожар | Источник: ГУ МЧС России по Ярославской областиВ кафе «Вкусно&nbsp;— и точка» в Ярославле произошел пожар | Источник: ГУ МЧС России по Ярославской области

В кафе «Вкусно — и точка» в Ярославле произошел пожар

Источник:

ГУ МЧС России по Ярославской области

Судя по кадрам с места, сотрудники успели эвакуироваться на улицу.

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Пожар в кафе МЧС
