В Ярославле загорелось кафе «Вкусно — и точка». Видео

Ранним утром 14 сентября в Ярославле загорелось кафе «Вкусно — и точка» на Московском проспекте, 105. Столб дыма поднялся над зданием около шести утра.
«Как быстро приехали пожарные, буквально минуту назад начало взрываться. Там, наверное, горело давно уже», — комментирует закадровый голос на видео.
Как уточнили 76.RU в пресс-службе МЧС России по Ярославской области, возгорание началось в теплоузле. Общая площадь пожара — 5 квадратных метров.
«Пострадавших нет», — уточнили в МЧС.
Для тушения кафе привлекли 22 спасателя. Огонь удалось потушить за час.
«В результате пожара повреждено помещение теплоузла, закопчены стены и потолок по всей площади», — сообщили в МЧС.
Судя по кадрам с места, сотрудники успели эвакуироваться на улицу.