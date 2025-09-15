НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия В Китае засняли «взрыв НЛО»: кадры

Власти пока не объяснили произошедшее

289
В небе заметили странные вспышки | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUВ небе заметили странные вспышки | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

В небе заметили странные вспышки

Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

В провинции Шаньдун, расположенной на востоке Китая, произошел необычный взрыв в небе. Об этом сообщает Yangcheng Evening News. Местные жители предполагают, что сняли уничтожение НЛО. 

Сначала появился быстро движущийся объект с параболической траекторией, а затем еще одно светящееся тело, которое быстро к нему приближалось. В тот момент, когда они пересеклись, возникла сильная вспышка и звуки, напоминавшие гром. Странное явление видели жители городов Вэйфан, Жичжао и близлежащих районов. Свидетели утверждают, что в домах задрожали окна.

Объект летел по параболе

Источник:

RT на русском / Telegram

Sing Tao Daily привела слова военного эксперта, который отметил, что произошедшее похоже на испытательный перехват ракеты. Первый летающий объект мог быть имитацией ракеты-мишени, а второй — ракетой-перехватчиком, объяснил он.

В соцсетях Китая гадают о происхождении странных вспышек

Источник:

RT на русском / Telegram

Власти пока не дали официальных комментариев по этому поводу. Истинная причина остается неизвестной. Бюро по чрезвычайным ситуациям Вэйфана заявило, что не получало никакой информации по данному инциденту.

В прошлом ракетные испытания или боевые учения проводились в основном в западном Китае или на море, утверждает NTDT.

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Гость
1 минута
Ну на конец то кто то их сбил. А то всё ролики показывают.
