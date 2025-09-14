Китай накрыл «градовый шторм» — падают льдины размером с голубиное яйцо. Новости 14 сентября

Крупные градины усеяли землю плотным ковром Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 14 сентября.

Россияне смогут получать пенсию в 100 тысяч рублей

Россиянам хотят выплачивать пенсию в 100 тысяч рублей, но есть несколько нюансов и получить ее могут не все. Подробнее об этом РИА Новости рассказал депутат Анатолий Никитин.

«Чтобы получать на пенсии выплаты в 100 тысяч рублей, гражданин должен накопить 630 баллов индивидуального пенсионного коэффициента. В год максимум можно заработать 10 — при заработной плате в 230 тысяч рублей до вычета налогов. Значит, нужен стаж 43 года до выхода на пенсию и 10 лет после — добавляется специальный премиальный коэффициент, и баллы ИПК умножаются на 2,32», — отметил депутат.

Индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК) — это баллы, которые начисляются за каждый год работы. Для получения права на досрочную пенсию нужно набрать не менее 30 ИПК. Чтобы узнать, сколько у вас ИПК, можно заказать выписку на портале «Госуслуги».

Высокие выплаты доступны отдельным категориям граждан. Кого это касается, мы рассказали здесь.

В России появится новый тип школ

В России разрабатывают законопроект о госпитальных школах для детей, находящихся в больнице более 21 дня. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

Госпитальные школы уже работают в некоторых регионах, но отсутствует единый федеральный регламент. По словам депутата, финансирование на их открытие и работу предусмотрено. Ключевой вопрос — обеспечение постоянной и эффективной работы таких школ.

Буцкая подчеркнула, что ежегодно около 6 миллионов детей проходят лечение в медицинских учреждениях, из которых около 400 тысяч находятся на лечении более 21 дня. Обучение в госпитальных школах помогает детям в реабилитации и укрепляет их веру в выздоровление.

Разработка законопроекта ведется совместно с министерствами здравоохранения и просвещения.

Русский язык вошел в пятерку самых популярных языков в мире

Русский язык вошел в пятерку самых популярных в мире на основании анализа конкурентоспособности по нескольким параметрам. Об этом рассказал декан филологического факультета Института Пушкина Владимир Карасик.

«По совокупным критериям русский язык находится на пятом месте в мире», — сказал Карасик, добавив РИА Новости, что на русском языке говорят более 255 миллионов человек с присутствием в 66 странах мира.

Он подчеркнул, что русский язык является официальным в международных организациях, занимая четвертое место после английского, французского и испанского, а по количеству публикаций в международных научных базах данных — пятое место.

В России отменят выплату налога при рождении детей

Налоговые льготы на выплаты от предприятий сотрудникам при рождении ребенка будут эффективны, если обеспечить их правоприменение. Так считает заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Косов.

По его информации, выплаты до 1 миллиона рублей при рождении или усыновлении ребенка освободят от НДФЛ и страховых взносов. Это будет выгодно для граждан, работодателей и рынка труда.

«При сумме 1 миллион рублей экономия по НДФЛ составит до 130–150 тысяч рублей в зависимости от ставки, что сопоставимо с несколькими среднемесячными зарплатами в ряде регионов нашей страны», — подсчитал Косов.

Для работодателей это станет инструментом для привлечения и удержания сотрудников. Однако важно избежать неравенства и обеспечить прозрачность правоприменения, передает «Прайм».

Умер актер из сериала «Тайны следствия» и «Морские дьяволы»

Актер Дмитрий Лагачев скончался в возрасте 56 лет. Об этом сообщила накануне в своей соцсети его коллега — актриса Кристина Шаманиди-Бойцова.

«Интеллигентнейший человек, невероятный педагог, замечательный артист и настоящий товарищ для всех, с кем его сводила жизнь!!! Благодарю Бога за то, что Вы были в моей жизни!» — написала она в соцсети «ВКонтакте» на своей странице.

По информации пресс-службы Санкт-Петербургского театра юного зрителя имени Брянцева, где артист работал почти 20 лет, Лагачев ушел из жизни после продолжительной болезни.

Мощный град в Пекине

В китайской столице бушевал градовый шторм. На улицы в Пекине обрушился град размером с голубиное яйцо.

Очевидцы поделились записями в соцсетях. На кадрах видно, что интенсивность осадков была высокой — крупные градины усеяли землю плотным ковром. Ледышки с силой ударяли о крыши домов и припаркованные на улице авто, отскакивая от поверхностей, на которые падали.

Помимо града, был штормовой ветер Источник: РЕН ТВ|Новости / Telegram

Помимо града, город накрыл штормовой ветер. Скорость ветра достигала 32 м/с, в регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Скорость ветра в непогоду достигала 32 м/с Источник: РЕН ТВ|Новости / Telegram

Град был размером с голубиное яйцо Источник: РЕН ТВ|Новости / Telegram