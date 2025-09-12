Владимира Соловьева пытались убить: что известно о подготовке покушения

За передвижениями телеведущего следили Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

На телеведущего Владимира Соловьева готовилось покушение. Его предотвратили сотрудники ФСБ. Об этом сообщается в Telegram-канале самого журналиста.

«В Ульяновской области сотрудники ФСБ и Пограничной службы задержали жителя Димитровграда 1989 года рождения. По данным следствия, с апреля 2024-го по июнь 2025 года он сотрудничал с украинскими спецслужбами и планировал покушение на телеведущего Владимира Соловьева», — говорится в сообщении.

Для воплощения плана мужчина несколько раз ездил в Москву, чтобы выяснить маршрут, по которому журналист передвигается по городу. После возвращения в Ульяновск он также собирал данные о предприятиях, связанных с оборонной промышленностью. В ФСБ считают, что эти действия были для помощи террористической организации.

Для поимки жителя Ульяновска пришлось ломать дверь. Его застали практически в обнаженном виде.

В отношении него возбуждено уголовное дело, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас задержанный находится под стражей, а следователи продолжают собирать доказательства и выяснять все обстоятельства дела.