НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +17

2 м/c,

вос.

 764мм 77%
Подробнее
2 Пробки
USD 85,66
EUR 99,74
Давка в автобусах
Выплата «Локомотиву»
Ремонт «Лазурного»
Ярославский бренд покорил Россию
Построят школу
Работа рок-клуба под угрозой
Что с трамвайными путями
Создадут «Ваксман-центр»
Новые район на берегу Волги
Чебатков в Ярославле
Происшествия Обзор На вилле в Таиланде нашли труп голого россиянина: новости 11 сентября

На вилле в Таиланде нашли труп голого россиянина: новости 11 сентября

Что произошло за сутки

196
Россиянин снял жилье на курорте на несколько лет | Источник: Надежда Касьянова / E1.RUРоссиянин снял жилье на курорте на несколько лет | Источник: Надежда Касьянова / E1.RU

Россиянин снял жилье на курорте на несколько лет

Источник:
Надежда Касьянова / E1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 11 сентября.

Глава Бурятии призвал мужчин тащить жен в спальню 

Глава Бурятии Алексей Цыденов в необычной форме призвал жителей Северобайкальска повышать рождаемость. Соответствующее заявление он сделал после открытия нового детского сада «Подснежник».

«Мужики, взяли жен на руки, унесли в спальню и… Ну вы меня поняли. Работаем», — сказал Цыденов.

Он подчеркнул, что главная задача для горожан теперь — обеспечить, чтобы учреждение всегда было заполнено детьми.

Россияне пожаловались на нехватку денег 

Каждый второй россиянин (50%) признался, что средств ему не хватает. Гендерный разрыв в финансовом самочувствии остается значительным: с нехваткой денег чаще сталкиваются женщины (53%), чем мужчины (46%). Эта тенденция сохраняется и среди работающего населения. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ.

Финансовое самочувствие россиян за последние два десятилетия в целом улучшилось, однако устойчивым благополучием может похвастаться меньше половины населения. Лучше, чем в других местах России, дела обстоят в Москве и Петербурге.

Доля тех, кому денег хватает, выросла с 18% в 2006 году до 49% в 2025-м. Из них лишь 18% граждан заявили, что средств «вполне хватает», а 31% — что их «скорее хватает».

Аналитики центра отмечают, что эти цифры скорее отражают «выход из состояния крайней бедности», а не достижение «устойчивого материального благополучия». Большинство населения по-прежнему балансирует между ощущением, что денег «скорее хватает» и «скорее не хватает».

А вам хватает денег?

Да
Нет
Что такое деньги?

Россиян ждут длинные каникулы 

31 декабря 2025 года объявлено выходным днем. Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 11 января включительно — всего 12 дней. 

В 2025 году 5 января произошло совпадение с нерабочими праздничными днями, он был перенесен на 31 декабря. Чтобы обеспечить непрерывные каникулы, правительство также сделало 9 января выходным днем.

Парню, которого нашли в номере с мертвой школьницей в Питере, предъявили обвинение 

Восемнадцатилетнему жителю Южно-Сахалинска, которому вменяют гибель девятиклассницы в Московском районе Петербурга, ужесточили статью. Он продолжает хранить молчание.

Как сообщили в ГСУ СК по Петербургу 11 сентября, молодому человеку предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью. Дело возбуждали по менее тяжкой первой части статьи 105 УК, верхняя планка наказания которой — пятнадцать лет колонии. Санкции второй: от восьми до двадцати лет лишения свободы.

По информации «Фонтанки», юноша признал вину, но давать показания отказался, воспользовавшись 51-й статьей Конституции. Она позволяет не свидетельствовать против себя. В статусе подозреваемого он также не был многословен, но, придя в себя в больнице, заявил, что бес попутал. О том, как произошло убийство, можно почитать в отдельном материале

Землю ждет сильная магнитная буря 

Геомагнитная обстановка ухудшится в ближайшие выходные на Земле, возможны магнитные бури второго и третьего уровней, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. 

Причина — крупная корональная дыра на Солнце, формируемые звездой потоки ветра теперь направлены в сторону Земли и достигнут ее орбиты примерно через трое суток. 

В Мехико десятки людей пострадали при взрыве автоцистерны

В результате взрыва автоцистерны с газом в столице Мексики Мехико погибли четыре человека, еще 90 получили ранения, сообщила мэр Мехико Клара Бругада в социальной сети Х.

По информации El País, взрыв произошел на мосту Конкордия в районе Истапалап. В результате возникли огненные столбы высотой не менее 30 м.

В автомобиле перевозили более 49 тысяч литров сжиженного углеводородного газа. В результате удара произошла утечка, который затем взорвался и вызвал пожар.

Соратника Трампа убили во время выступления 

В американского политического активиста, исполнительного директора Turning Point USA (TPUSA) и сторонника президента США Чарли Кирка выстрелили во время выступления в штате Юта. На видео с места происшествия видно, что он получил ранение в шею. Кирка госпитализировали в критическом состоянии.

О том, что политического активиста не стало, сообщил президент США Дональд Трамп. Он выразил соболезнования жене Кирка Эрике и его семье. Подробнее о происшествии можно почитать отдельном материале.

Российским пенсионерам нужно выбрать, какие социальные услуги они хотят получать 

Российским пенсионерам предстоит решить, хотят ли они получать набор социальных услуг или деньги за них. С выбором нужно определиться до 1 октября 2025 года.

В набор социальных услуг входят:

  • лекарства и медицинские изделия;

  • санаторно-курортное лечение;

  • транспортные льготы (бесплатный проезд на пригородных электричках, а также возможность бесплатно добраться до места лечения и обратно на междугородном транспорте).

Если человек не планирует пользоваться перечисленными услугами, он может получать его стоимость деньгами как полностью, так и частично:

  • полная компенсация набора деньгами в случае отказа от всех видов услуг составляет сегодня 1728,46 рубля в месяц;

  • лекарства и медицинские изделия, продукты лечебного питания для детей-инвалидов — 1331,30 рубля в месяц;

  • путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний — 205,95 рубля в месяц.

Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, проезд на междугородном транспорте до санатория и обратно — 191,21 рубля в месяц.

Компании готовятся к массовому сокращению сотрудников

Осенью каждая десятая компания собирается сократить персонал. Об этом свидетельствуют данные опроса сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».

12% процентов респондентов заявили о планах расстаться с сотрудниками. В прошлом году их было всего 8%. Работодатели также не торопятся нанимать новых сотрудников. Количество бизнесов в поиске работников сократилось вдвое.

Массовые сокращения могут коснуться строительства, ретейла, консалтинга, добычи сырья и машиностроения.

Аэропорт Краснодара откроют вновь 

Аэропорт Краснодара открывает свои двери впервые с 2023 года. Об этом сообщили в Минтрансе.

Аэропорт не работал с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности. Первый регулярный рейс в Краснодар выполнит «Аэрофлот» из Москвы 17 сентября, сообщила Росавиация.

На вилле в Таиланде нашли тело россиянина без одежды

Тело россиянина без одежды нашли на вилле в Таиланде. Об этом пишет Phuket news.TV.

Медики отметили, что смерть наступила примерно 4–5 дней назад. Точная причина пока не установлена. Полиция не обнаружила в доме следов взлома, борьбы или криминала.

Хозяйка дома рассказала, что мужчина снял виллу на два года. Последний раз она видела его 5 сентября.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Убийство Маткапитал Итоги дня Выплаты и пособия
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Мясо почти не покупаю». 38-летняя предпринимательница купила квартиру в ипотеку и рассказала, что пережила за первый год
Анастасия
Мнение
Просто поделить пополам не получится. Как быть с ипотечной квартирой при разводе — отвечает эксперт
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Люди попали под двойной удар, и никому нет дела»: колонка журналиста о новых обманутых дольщиках
Анастасия Жердина
Журналист
Мнение
«Лучше отдать пару тысяч и забыть»: председатель родительского комитета — о том, как и зачем собирают деньги в садах и школах
Анастасия Жердина
Журналист
Мнение
«Полное отсутствие страха». Турист рассказал, как встретил медведя на Камчатке и как группу преследовали суслики
Павел Кошкин
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление