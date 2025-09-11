На вилле в Таиланде нашли труп голого россиянина: новости 11 сентября

Россиянин снял жилье на курорте на несколько лет Источник: Надежда Касьянова / E1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 11 сентября.

Глава Бурятии призвал мужчин тащить жен в спальню

Глава Бурятии Алексей Цыденов в необычной форме призвал жителей Северобайкальска повышать рождаемость. Соответствующее заявление он сделал после открытия нового детского сада «Подснежник».

«Мужики, взяли жен на руки, унесли в спальню и… Ну вы меня поняли. Работаем», — сказал Цыденов.

Он подчеркнул, что главная задача для горожан теперь — обеспечить, чтобы учреждение всегда было заполнено детьми.

Россияне пожаловались на нехватку денег

Каждый второй россиянин (50%) признался, что средств ему не хватает. Гендерный разрыв в финансовом самочувствии остается значительным: с нехваткой денег чаще сталкиваются женщины (53%), чем мужчины (46%). Эта тенденция сохраняется и среди работающего населения. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ.

Финансовое самочувствие россиян за последние два десятилетия в целом улучшилось, однако устойчивым благополучием может похвастаться меньше половины населения. Лучше, чем в других местах России, дела обстоят в Москве и Петербурге.

Доля тех, кому денег хватает, выросла с 18% в 2006 году до 49% в 2025-м. Из них лишь 18% граждан заявили, что средств «вполне хватает», а 31% — что их «скорее хватает».

Аналитики центра отмечают, что эти цифры скорее отражают «выход из состояния крайней бедности», а не достижение «устойчивого материального благополучия». Большинство населения по-прежнему балансирует между ощущением, что денег «скорее хватает» и «скорее не хватает».

Россиян ждут длинные каникулы

31 декабря 2025 года объявлено выходным днем. Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 11 января включительно — всего 12 дней.

В 2025 году 5 января произошло совпадение с нерабочими праздничными днями, он был перенесен на 31 декабря. Чтобы обеспечить непрерывные каникулы, правительство также сделало 9 января выходным днем.

Парню, которого нашли в номере с мертвой школьницей в Питере, предъявили обвинение

Восемнадцатилетнему жителю Южно-Сахалинска, которому вменяют гибель девятиклассницы в Московском районе Петербурга, ужесточили статью. Он продолжает хранить молчание.

Как сообщили в ГСУ СК по Петербургу 11 сентября, молодому человеку предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью. Дело возбуждали по менее тяжкой первой части статьи 105 УК, верхняя планка наказания которой — пятнадцать лет колонии. Санкции второй: от восьми до двадцати лет лишения свободы.

По информации «Фонтанки», юноша признал вину, но давать показания отказался, воспользовавшись 51-й статьей Конституции. Она позволяет не свидетельствовать против себя. В статусе подозреваемого он также не был многословен, но, придя в себя в больнице, заявил, что бес попутал. О том, как произошло убийство, можно почитать в отдельном материале.

Землю ждет сильная магнитная буря

Геомагнитная обстановка ухудшится в ближайшие выходные на Земле, возможны магнитные бури второго и третьего уровней, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Причина — крупная корональная дыра на Солнце, формируемые звездой потоки ветра теперь направлены в сторону Земли и достигнут ее орбиты примерно через трое суток.

В Мехико десятки людей пострадали при взрыве автоцистерны

В результате взрыва автоцистерны с газом в столице Мексики Мехико погибли четыре человека, еще 90 получили ранения, сообщила мэр Мехико Клара Бругада в социальной сети Х.

По информации El País, взрыв произошел на мосту Конкордия в районе Истапалап. В результате возникли огненные столбы высотой не менее 30 м.

В автомобиле перевозили более 49 тысяч литров сжиженного углеводородного газа. В результате удара произошла утечка, который затем взорвался и вызвал пожар.

Соратника Трампа убили во время выступления

В американского политического активиста, исполнительного директора Turning Point USA (TPUSA) и сторонника президента США Чарли Кирка выстрелили во время выступления в штате Юта. На видео с места происшествия видно, что он получил ранение в шею. Кирка госпитализировали в критическом состоянии.

О том, что политического активиста не стало, сообщил президент США Дональд Трамп. Он выразил соболезнования жене Кирка Эрике и его семье. Подробнее о происшествии можно почитать отдельном материале.

Российским пенсионерам нужно выбрать, какие социальные услуги они хотят получать

Российским пенсионерам предстоит решить, хотят ли они получать набор социальных услуг или деньги за них. С выбором нужно определиться до 1 октября 2025 года.

В набор социальных услуг входят:

лекарства и медицинские изделия;

санаторно-курортное лечение;

транспортные льготы (бесплатный проезд на пригородных электричках, а также возможность бесплатно добраться до места лечения и обратно на междугородном транспорте).

Если человек не планирует пользоваться перечисленными услугами, он может получать его стоимость деньгами как полностью, так и частично:

полная компенсация набора деньгами в случае отказа от всех видов услуг составляет сегодня 1728,46 рубля в месяц;

лекарства и медицинские изделия, продукты лечебного питания для детей-инвалидов — 1331,30 рубля в месяц;

путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний — 205,95 рубля в месяц.

Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, проезд на междугородном транспорте до санатория и обратно — 191,21 рубля в месяц.

Компании готовятся к массовому сокращению сотрудников

Осенью каждая десятая компания собирается сократить персонал. Об этом свидетельствуют данные опроса сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».

12% процентов респондентов заявили о планах расстаться с сотрудниками. В прошлом году их было всего 8%. Работодатели также не торопятся нанимать новых сотрудников. Количество бизнесов в поиске работников сократилось вдвое.

Массовые сокращения могут коснуться строительства, ретейла, консалтинга, добычи сырья и машиностроения.

Аэропорт Краснодара откроют вновь

Аэропорт Краснодара открывает свои двери впервые с 2023 года. Об этом сообщили в Минтрансе.

Аэропорт не работал с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности. Первый регулярный рейс в Краснодар выполнит «Аэрофлот» из Москвы 17 сентября, сообщила Росавиация.

На вилле в Таиланде нашли тело россиянина без одежды

Тело россиянина без одежды нашли на вилле в Таиланде. Об этом пишет Phuket news.TV.

Медики отметили, что смерть наступила примерно 4–5 дней назад. Точная причина пока не установлена. Полиция не обнаружила в доме следов взлома, борьбы или криминала.