На скорости вылетел на переход: в Рыбинске вынесли приговор водителю, насмерть сбившему женщину

Женщину сбили на пешеходном переходе Источник: «Ател», Аварии Рыбинск / Vk.com

В Рыбинске Ярославской области вынесли приговор 19-летнему водителю, насмерть сбившему 40-летнюю женщину на пешеходном переходе. Об этом 10 сентября сообщили в областной прокуратуре.

Сама авария случилась 12 мая на улице Крестовая, 75. Трагедию зафиксировала уличная видеокамера. На кадрах видно, что женщина переходила улицу по пешеходному переходу. Ее пропустил автобус. Но по следующей полосе на большой скорости неслась машина ВАЗ-2121. Водитель не успел затормозить. От удара пострадавшую отбросило на несколько метров. От полученных травм горожанка скончалась в больнице.

Момент аварии на Крестовой попал на видео Источник: «Ател», Аварии Рыбинск / Vk.com

В суде указали, что скорость автомобиля составляла 67 км/ч вместо разрешенных 60 км/ч.

«Обвиняемый обогнал несколько транспортных средств, выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на переходящую по нерегулируемому пешеходному переходу женщину», — отметили в прокуратуре.

Суд признал водителя виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). В качестве наказания ему назначили принудительные работы в течение двух лет с удержанием 10 процентов заработной платы в доход государства. Также молодого человека лишили права на управление автомобилем на два года. Кроме того, суд удовлетворил иски матери и несовершеннолетней дочери погибшей, взыскав в их пользу по 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.