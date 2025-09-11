Предупреждение Трампу: всё, что известно об убийстве его соратника на глазах у толпы

Ранение оказалось слишком серьезным Источник: PATRICK T. FALLON / AFP via Getty

В американского политического активиста, исполнительного директора Turning Point USA (TPUSA) и сторонника президента США Чарли Кирка выстрелили во время выступления в штате Юта. Он получил серьезное ранение и позже скончался. Расскажем, что известно о происшествии.

Что произошло

Мероприятие проходило рядом с кампусом Университета Юта Вэлли. Кирк говорил о проблеме огнестрельного оружия в США. Согласно стенограмме последних минут перед покушением, один из участников мероприятия обратился к Кирку с вопросом о том, сколько трансгендерных (движение ЛГБТ признано экстремистским в России и запрещено) американцев стали виновниками случаев массовой стрельбы за последние 10 лет.

Момент покушения попал на видео Источник: International Agency for Journalism AIJES / X

«Слишком много», — ответил политик.

Началась дискуссия о статистике случаев массовой стрельбы, в момент которой прозвучал выстрел. Мероприятие было прервано, а раненого Кирка унесла охрана.

Кирка пытались спасти Источник: RightNowViews / X

На видео с места происшествия видно, что он получил ранение в шею. Кирка госпитализировали в критическом состоянии.

Как позже стало известно, на мероприятии организаторы не обеспечили стандартные меры безопасности, такие как металлодетекторы и проверка личных вещей. Как сообщает телеканал CNN, проверка билетов также не проводилась.

Смерть политика

О том, что политического активиста не стало, сообщил президент США Дональд Трамп. Он выразил соболезнования жене Кирка Эрике и его семье.

«Великий и даже легендарный Чарли Кирк мертв», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

По словам главы Белого дома, никто «не понимал и не владел сердцами молодежи» в США больше, чем Кирк.

Позже Трамп приказал приспустить флаги в связи с убийством Кирка до вечера 14 сентября.

Убийство американского консервативного активиста Чарли Кирка может быть посланием всем заметным фигурам американской общественности, которые придерживаются подобных взглядов, в том числе и президенту США Дональду Трампу. Такое мнение выразил председатель комиссии СФ по информполитике Алексей Пушков.

Многие законодатели США предлагают усилить меры по обеспечению их безопасности после убийства Чарли Кирка в штате Юта. Об этом сообщил в среду спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана). Он отметил, что «в серьезные времена требуется принимать серьезные меры».

Что известно о нападавшем

Представитель Университета долины Юта сообщил, что подозреваемый стрелял в Кирка из университетского центра, здания, расположенного примерно в 200 футах (60,96 метра) от того места, где сидел политик.

Газета New York Times пишет, что очевидец сразу после выстрела снял видео, на котором можно разглядеть темный силуэт человека, убегающего на крыше из поля видимости.

Американская полиция задержала двух мужчин, которые могли быть причастны к убийству.

Подозреваемый отказывался давать показания Источник: Diplorable Ms B / X

«Первоначально мы задержали Джорджа Зинна в качестве подозреваемого. Позже он был освобожден и обвинен полицией Университета долины Юта в воспрепятствовании правосудию. Второй подозреваемый, Захария Куреши, был задержан и освобожден после допроса правоохранительными органами. В настоящее время никаких связей со стрельбой ни у одного из этих лиц не установлено. Ведется расследование и розыск стрелявшего», — говорится в заявлении департамента общественной безопасности штата Юта.

Трамп пообещал найти всех и каждого, кто причастен к этому преступлению. К расследованию подключилось ФБР.

Что известно о Кирке

Чарли Кирк — ведущий подкаста The Charlie Kirk Show с миллионами подписчиков в соцсетях. Он регулярно проводил открытые дебаты с левыми активистами и являлся соратником действующего президента Дональда Трампа. Кирк часто приходил в университеты и спорил со сторонниками Демократической партии США. Также он выступал против сторонников Палестины.