Происшествия Опустился на колени и обмяк: на Урале подросток умер во время тренировки по хоккею

Мальчику стало плохо после нескольких упражнений

В Асбесте во время тренировки по хоккею скончался 14-летний спортсмен. Трагедия произошла сегодня, 9 сентября, в ГАУ ДО СО СШ «Хризотил». Об этом E1.RU рассказал тренер подростка, пожелавший остаться анонимным.

«Началась тренировка у нас в 16:30. Вышли на лед, размялись, всех ребят позвал к планшетке, объяснил упражнение, которое будем выполнять. Поделил всех на четыре группы, и начали выполнять», — поделился собеседник.

По его словам, подросток сделал упражнение три-четыре раза. Потом встал в колонну, опустился на колени, обмяк и завалился на лед.

«Я закричал, что срочно позовите врачей. У нас есть дежурный врач. Тут же позвал второго тренера. Мы его [мальчика] взяли под руки и передали нашим медикам. Дальше они пытались его реанимировать», — рассказал уралец.

Парня доставили в реанимацию, однако врачам не удалось его спасти. Тренер отметил, что проблем со здоровьем у подростка не было.

«Всегда проходил, как и все, медкомиссию. Всегда допуск от врачей был. Участвовал в соревнованиях всегда. То есть всё было хорошо. Он хороший спортсмен», — дополнил собеседник.

В Следственном комитете по Свердловской области от комментариев отказались.

Приносим соболезнования семье и близким спортсмена.

Хоккей Подросток Тренировка Асбест
