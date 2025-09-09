Беспилотники атаковали Сочи. Обломки дрона убили случайного водителя в машине

Фото носит иллюстративный характер. Оно было сделано не в Сочи, а в Московской области Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

В ночь на 9 сентября Сочи атаковали беспилотники, в городе временно закрывали аэропорт. В результате атаки погиб человек.

Ночью в городе объявили угрозу атаки БПЛА. Мэр Сочи Андрей Прошунин рекомендовал жителям укрыться в комнатах без окон или в подвалах, воздержаться от любых съемок и сохранять спокойствие. Прошунин особо подчеркнул, что прятаться в машинах опасно.

К сожалению, одного из жителей Сочи атака застала именно за рулем. Он погиб. Трагедия случилась в Адлерском районе Сочи, об этом рассказал Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

«В результате попытки киевского режима атаковать гражданские объекты погиб мужчина. Осколки беспилотника попали в автомобиль, за рулем которого он находился. Всего, по предварительной информации, повреждены порядка 6 частных домов: фасады, крыши, окна и заборы. На месте работают экстренные и специальные служб», — объяснил Кондратьев.