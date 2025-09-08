НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия На оживленном проспекте в Ярославле растет пробка из-за двойной аварии. Фото

На оживленном проспекте в Ярославле растет пробка из-за двойной аварии. Фото

Публикуем первые данные от полиции

На Московском проспекте собралась пробка из-за двойной аварии | Источник: Подслушано в Ярославле / vk.comНа Московском проспекте собралась пробка из-за двойной аварии | Источник: Подслушано в Ярославле / vk.com

На Московском проспекте собралась пробка из-за двойной аварии

Источник:

Подслушано в Ярославле / vk.com

В Ярославле из-за двойной аварии собралась пробка на Московском проспекте. По словам очевидцев, вечером 8 сентября несколько машин столкнулись в районе остановки «Улица Большая Федоровская» напротив гостиницы «Азимут».

Как сообщили 76.RU в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области, на проспекте случились две разные аварии, в каждой из которых столкнулись по два автомобиля.

Черную «Ладу» от удара развернуло на проезжей части. Еще два авто стояли друг за другом.

На Московском в Ярославле случилась двойная авария | Источник: Подслушано в Ярославле / vk.comНа Московском в Ярославле случилась двойная авария | Источник: Подслушано в Ярославле / vk.com

На Московском в Ярославле случилась двойная авария

Источник:

Подслушано в Ярославле / vk.com

Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», авария занимает левый ряд. Обстановка на дорогах оценивается в шесть баллов. Пробка растет от остановки «Арена-2000».

Пробка на Московском собралась из-за двойной аварии | Источник: «Яндекс. Карты»Пробка на Московском собралась из-за двойной аварии | Источник: «Яндекс. Карты»

Пробка на Московском собралась из-за двойной аварии

Источник:

«Яндекс. Карты»

Вечером в понедельник также собрался небольшой затор на Мельничной улице и по направлению из Фрунзенского района и от Малой Пролетарской.

Утром в пробке застряли жители Заволжского района, многие горожане не стали дожидаться транспорта, а обходили транспортный затор пешком.

Комментарии
1
Гость
1 час
А кому сейчас легко, ГАИшников то всех посокращали, а Евро протокол, не всегда прокатит!))
