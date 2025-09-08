На оживленном проспекте в Ярославле растет пробка из-за двойной аварии. Фото

В Ярославле из-за двойной аварии собралась пробка на Московском проспекте. По словам очевидцев, вечером 8 сентября несколько машин столкнулись в районе остановки «Улица Большая Федоровская» напротив гостиницы «Азимут».
Как сообщили 76.RU в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области, на проспекте случились две разные аварии, в каждой из которых столкнулись по два автомобиля.
Черную «Ладу» от удара развернуло на проезжей части. Еще два авто стояли друг за другом.
Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», авария занимает левый ряд. Обстановка на дорогах оценивается в шесть баллов. Пробка растет от остановки «Арена-2000».
Вечером в понедельник также собрался небольшой затор на Мельничной улице и по направлению из Фрунзенского района и от Малой Пролетарской.
Утром в пробке застряли жители Заволжского района, многие горожане не стали дожидаться транспорта, а обходили транспортный затор пешком.