НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Ярославле
Погода+23°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +24

0 м/c,

 762мм 53%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,56
EUR 95,48
Открыли новый приют для собак
Пожар в салоне красоты
Что за компания будет строить новый мост
Работа на WB и «Озон» в Ярославле
Годовщина трагедии «Локо»
Ярославский бренд покорил Россию
Чебатков в Ярославле
Бьют хлыстом лошадей
Контрактные роды в Ярославле
Афиша на сентябрь
Происшествия Весь номер был в крови: в питерском отеле зарезали школьницу — подробности

Весь номер был в крови: в питерском отеле зарезали школьницу — подробности

Предполагаемого убийцу увезли с психозом

868
В полицию об убийстве заявили сразу несколько человек | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUВ полицию об убийстве заявили сразу несколько человек | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В полицию об убийстве заявили сразу несколько человек

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

В питерском отеле нашли труп девятиклассницы. Школьница погибла от многочисленных ножевых ранений. Рядом с ней находился молодой человек в крови. Рассказываем, что известно о происшествии. 

С чего всё началось 

Девушка из Санкт-Петербурга познакомилась с парнем из Южно-Сахалинска в онлайн-игре. У них завязались отношения на расстоянии. В феврале 2025 года школьница призналась маме, что влюблена в одного юношу из Сахалина и что он хочет приехать в Петербург. Мама была против таких отношений. В апреле девочка объявила о расставании, пишет «Фонтанка».

Парень отвел девушку в номер сам

Источник:

Фонтанка SPB Online / Telegram

Завершила пара общение или нет, неизвестно. В последний день лета юноша всё же приехал в Санкт-Петербург и снял номер в апарт-отеле на Витебском проспекте. 7 сентября там появилась и его подруга по онлайн-игре. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, расположенных в отеле, убитая девушка пробыла в номере примерно два часа.

Кто сообщил об убийстве

Девочка сказала родителям, что ушла гулять с подругой, но не вернулась и перестала выходить на связь. Обеспокоенная мать обратилась в полицию. А спустя несколько часов ее дочь нашли мертвой. 

Местная полиция также получила сигнал от столичных коллег. Им поступило заявление от 17-летнего парня, который утверждал, что его друг поехал в Петербург, чтобы убить девушку, а позже прислал фото трупа.

Еще более точные данные предоставила новая подруга юноши. Она позвонила по номеру 112 и сообщила, что ее парень находится в номере с бывшей девушкой, которая, возможно, мертва. По словам звонившей, молодой человек был весь в крови и говорил о суициде. Девушка назвала отель и этаж, а также указала, что у ее друга может быть раздвоение личности.

Что было на месте преступления 

Сотрудники полиции, получив новые данные, выдвинулись на место. На стук в номере никто не ответил. Охрана в итоге открыла дверь своей картой. 

Весь номер внутри был залит кровью. На кровати лежала мертвая девушка, раны были нанесены ножом в шею, руки, голову и спину. Рядом находился молодой человек. Он пытался покончить с собой, но полиция приехала вовремя. Молодой человек был в сознании, но на вопросы полиции отвечать отказался, лишь кивнул на нож-бабочку, который валялся на комоде.

Юношу госпитализировали в состоянии острого психоза, он потерял много крови. У его палаты выставили спецпост. Следственный отдел по Московскому району ГСУ СК возбудил уголовное дело об убийстве. 

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Убийство школьницы Санкт-Петербург Влюбленная пара Отель
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Инженер1
1 час
По сообщениям ему 18 лет, значит совершеннолетний. Подпишет контракт, наберется опыта, после поступит в университет, потом в школу работать или в детсад. Но только после получения Звезды Героя РФ! Не ранее! Славный будет жизненный путь! Социальные лифты работают!
Гость
1 час
Зачем его спасали ? зачем вообще он нужен на свете ? Отсидит пару лет или пролечат и этот зверь будет гулять среди людей .
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Собирали по частям»: нейрохирург рассказал, как на самом деле спасают выпавших из окна малышей
Дмитрий Шелкошвеев
Врач-нейрохирург
Мнение
«Но совесть мучает до сих пор». Мама — о путешествии без детей, которое сделало ее счастливой
Карина
Мнение
Как приготовить кабачковую икру на зиму? Повторите эти 3 вкуснейших рецепта
Елена Зуева
журналист из Архангельска
Мнение
Просто поделить пополам не получится. Как быть с ипотечной квартирой при разводе — отвечает эксперт
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Неделю общался с ChatGPT на личные темы»: пугающий опыт нашего журналиста
Артем Краснов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление