Весь номер был в крови: в питерском отеле зарезали школьницу — подробности

В полицию об убийстве заявили сразу несколько человек

В питерском отеле нашли труп девятиклассницы. Школьница погибла от многочисленных ножевых ранений. Рядом с ней находился молодой человек в крови. Рассказываем, что известно о происшествии.

С чего всё началось

Девушка из Санкт-Петербурга познакомилась с парнем из Южно-Сахалинска в онлайн-игре. У них завязались отношения на расстоянии. В феврале 2025 года школьница призналась маме, что влюблена в одного юношу из Сахалина и что он хочет приехать в Петербург. Мама была против таких отношений. В апреле девочка объявила о расставании, пишет «Фонтанка».

Парень отвел девушку в номер сам

Завершила пара общение или нет, неизвестно. В последний день лета юноша всё же приехал в Санкт-Петербург и снял номер в апарт-отеле на Витебском проспекте. 7 сентября там появилась и его подруга по онлайн-игре. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, расположенных в отеле, убитая девушка пробыла в номере примерно два часа.

Кто сообщил об убийстве

Девочка сказала родителям, что ушла гулять с подругой, но не вернулась и перестала выходить на связь. Обеспокоенная мать обратилась в полицию. А спустя несколько часов ее дочь нашли мертвой.

Местная полиция также получила сигнал от столичных коллег. Им поступило заявление от 17-летнего парня, который утверждал, что его друг поехал в Петербург, чтобы убить девушку, а позже прислал фото трупа.

Еще более точные данные предоставила новая подруга юноши. Она позвонила по номеру 112 и сообщила, что ее парень находится в номере с бывшей девушкой, которая, возможно, мертва. По словам звонившей, молодой человек был весь в крови и говорил о суициде. Девушка назвала отель и этаж, а также указала, что у ее друга может быть раздвоение личности.

Что было на месте преступления

Сотрудники полиции, получив новые данные, выдвинулись на место. На стук в номере никто не ответил. Охрана в итоге открыла дверь своей картой.

Весь номер внутри был залит кровью. На кровати лежала мертвая девушка, раны были нанесены ножом в шею, руки, голову и спину. Рядом находился молодой человек. Он пытался покончить с собой, но полиция приехала вовремя. Молодой человек был в сознании, но на вопросы полиции отвечать отказался, лишь кивнул на нож-бабочку, который валялся на комоде.