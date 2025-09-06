Накрыли тело: в Ярославской области на трассе М-8 насмерть сбили женщину-пешехода. Видео

На трассе М-8 в Переславском районе произошло смертельное ДТП. Около 10:50 утра 6 сентября рядом с поселком Ивановское 55-летний водитель иномарки «Додж Караван» сбил 73-летнюю пенсионерку.
Известно, что машина ехала по полосе в сторону Москвы. По предварительной версии правоохранителей, женщина попыталась перейти дорогу в неположенном месте.
«Она передвигалась слева направо по ходу движения автомобиля», — уточнили в региональной Госавтоинспекции.
Пенсионерка получила серьезные травмы и скончалась до приезда бригады скорой помощи. Известно, что сам водитель «Доджа» не пострадал.
«На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.
