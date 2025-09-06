НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

облачно, без осадков

ощущается как +18

4 м/c,

с-в.

 762мм 56%
Подробнее
2 Пробки
USD 81,56
EUR 95,48
Отменили водные рейсы
Ярославский бренд покорил Россию
Грибные места
Стройка по-ярославски: где купить материалы
Обзор новой школы
Итоги матча за Кубок Открытия
Переименуют вуз
Пожар в автосервисе
Отзывы на работу УК в Ярославле
Афиша на сентябрь
Происшествия Накрыли тело: в Ярославской области на трассе М-8 насмерть сбили женщину-пешехода. Видео

Накрыли тело: в Ярославской области на трассе М-8 насмерть сбили женщину-пешехода. Видео

В Госавтоинспекции озвучили подробности случившегося

162
2 комментария
В ДТП погибла женщина-пешеход | Источник: Переславль Live / TelegramВ ДТП погибла женщина-пешеход | Источник: Переславль Live / Telegram

В ДТП погибла женщина-пешеход

Источник:

Переславль Live / Telegram

На трассе М-8 в Переславском районе произошло смертельное ДТП. Около 10:50 утра 6 сентября рядом с поселком Ивановское 55-летний водитель иномарки «Додж Караван» сбил 73-летнюю пенсионерку.

Известно, что машина ехала по полосе в сторону Москвы. По предварительной версии правоохранителей, женщина попыталась перейти дорогу в неположенном месте.

«Она передвигалась слева направо по ходу движения автомобиля», — уточнили в региональной Госавтоинспекции.

Женщина умерла до приезда медиков

Источник:

Переславль Live / Telegram, Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Пенсионерка получила серьезные травмы и скончалась до приезда бригады скорой помощи. Известно, что сам водитель «Доджа» не пострадал.

«На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.

Напомним, в ночной аварии в Ярославле пострадали два человека. На Московском проспекте легковушка снесла металлический забор. Последствия ДТП попали на видео.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ДТП Сбил пешехода насмерть Переславль-Залесский
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
13 минут
Куда она в 73 года спешит, что лень до пешеходного перехода дойти? Хорошо, что одна, без внуков. А то и детей тянут через дорогу где попало.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Жир в огне: врач-бодибилдер назвал 5 способов разжечь метаболизм и быстро сбросить килограммы
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Но совесть мучает до сих пор». Мама — о путешествии без детей, которое сделало ее счастливой
Карина
Мнение
«Выглядит актом мазохизма». Автожурналист — о причинах неудач Lada Iskra
Артем Краснов
Мнение
«Неделю общался с ChatGPT на личные темы»: пугающий опыт нашего журналиста
Артем Краснов
Мнение
Двое суток без сна и стертая в кровь кожа. Как ультрамарафонец в 50 лет пробежал 312 километров за 48 часов
Сергей Тюменцев
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление