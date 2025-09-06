Пострадали двое: в Ярославле легковушка снесла забор на крупном проспекте. Видео

В Ярославле во время ночного ДТП 6 сентября пострадали два человека. «Опель», за рулем которого был 28-летний мужчина, врезался в металлический забор на Московском проспекте.
Авария произошла рядом с остановкой «Крестобогородская» в сторону выезда из города. От удара ограждение раскурочило. На тротуаре валялись куски металла. Сам автомобиль тоже сильно помяло: капот и багажник выгнуло, а стекла разбились.
«Очень надеюсь, что водитель остался жив. Берегите себя!» — написал очевидец ДТП в группе «Жесть Ярославль» во «Вконтакте».
Судя по видео с места аварии, в первые минуты возле покореженного автомобиля собрались очевидцы. Люди вызывали скорую помощь и правоохранителей.
Как рассказали в управлении МВД по Ярославской области, в больницу увезли водителя и пассажира иномарки. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции разбираются в произошедшем. Известно, что утром разбитую машину забирал эвакуатор.
