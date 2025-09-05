НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия В Ярославской области загорелся автосервис. Видео

В Ярославской области загорелся автосервис. Видео

В МЧС назвали причины ЧП

1 231
1 комментарий
В Ярославской области ночью полыхал автосервис&nbsp;— видео | Источник: МЧС Ярославской области / TelegramВ Ярославской области ночью полыхал автосервис&nbsp;— видео | Источник: МЧС Ярославской области / Telegram

В Ярославской области ночью полыхал автосервис — видео

Источник:

МЧС Ярославской области / Telegram

Под Рыбинском в Ярославской области из-за автомобильного аккумулятора сгорел автосервис, где стояли четыре машины. Пожар случился в поселке Костино вечером 4 сентября.

Огонь появился около восьми вечера в металлическом ангаре, на тушение направили 25 спасателей и 7 пожарных машин. Сотрудникам МЧС потребовалось четыре часа, чтобы сбить пламя.

«В результате пожара уничтожены помещения встроенного этажа на площади 300 квадратных метров, кровля здания на площади 50 квадратных метров, разобрана обшивка стен на площади 100 квадратных метров, закопчены 4 корпуса от легковых автомобилей», — добавили в МЧС.

В МЧС показали кадры тушения автосервиса в Ярославской области

Источник:

МЧС Ярославской области / Telegram

В пожаре никто не пострадал.

«„Дознаватели предварительно установили, что собственник автосервиса оставил подключенный в электросеть автомобильный аккумулятор», — сообщили в пресс-службе МЧС России по Ярославской области.

Судя по кадрам часть обшивки оплавилась, стены в автосервисе сильно закопчены.

Пожар начался около восьми вечера | Источник: МЧС Ярославской области / TelegramПожар начался около восьми вечера | Источник: МЧС Ярославской области / Telegram
На ремонте в ангаре стояли четыре авто | Источник: МЧС Ярославской области / TelegramНа ремонте в ангаре стояли четыре авто | Источник: МЧС Ярославской области / Telegram
Часть конструкций пожарные проливали с автолестницы | Источник: МЧС Ярославской области / TelegramЧасть конструкций пожарные проливали с автолестницы | Источник: МЧС Ярославской области / Telegram
Внутри&nbsp;— копоть и обугленные головешки | Источник: МЧС Ярославской области / TelegramВнутри&nbsp;— копоть и обугленные головешки | Источник: МЧС Ярославской области / Telegram
Внутренняя обшивка серьезно пострадала | Источник: МЧС Ярославской области / TelegramВнутренняя обшивка серьезно пострадала | Источник: МЧС Ярославской области / Telegram
Помещения выгорели на площади 300 квадратных метров | Источник: МЧС Ярославской области / TelegramПомещения выгорели на площади 300 квадратных метров | Источник: МЧС Ярославской области / Telegram
+3
Последствия пожара&nbsp;— на фото | Источник: МЧС Ярославской области / TelegramПоследствия пожара&nbsp;— на фото | Источник: МЧС Ярославской области / Telegram
Предварительная причина&nbsp;— аккумулятор | Источник: МЧС Ярославской области / TelegramПредварительная причина&nbsp;— аккумулятор | Источник: МЧС Ярославской области / Telegram
Чудом в пожаре никто не пострадал | Источник: МЧС Ярославской области / TelegramЧудом в пожаре никто не пострадал | Источник: МЧС Ярославской области / Telegram
Анастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Комментарии
1
Гость
1 час
Может аккумулятор, а может быть, месть обманутых вкладчиков...🥱
Читать все комментарии
