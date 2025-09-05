В Ярославской области загорелся автосервис. Видео

Под Рыбинском в Ярославской области из-за автомобильного аккумулятора сгорел автосервис, где стояли четыре машины. Пожар случился в поселке Костино вечером 4 сентября.
Огонь появился около восьми вечера в металлическом ангаре, на тушение направили 25 спасателей и 7 пожарных машин. Сотрудникам МЧС потребовалось четыре часа, чтобы сбить пламя.
«В результате пожара уничтожены помещения встроенного этажа на площади 300 квадратных метров, кровля здания на площади 50 квадратных метров, разобрана обшивка стен на площади 100 квадратных метров, закопчены 4 корпуса от легковых автомобилей», — добавили в МЧС.
В пожаре никто не пострадал.
«„Дознаватели предварительно установили, что собственник автосервиса оставил подключенный в электросеть автомобильный аккумулятор», — сообщили в пресс-службе МЧС России по Ярославской области.
Судя по кадрам часть обшивки оплавилась, стены в автосервисе сильно закопчены.