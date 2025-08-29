В Твери мужчина нашел изощренный способ не платить по кредитам, но его подвела фамилия: новости 29 августа

Банк заметил, что клиенты бесследно исчезают Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 29 августа.

В России хотят запретить давать домашнее задание на выходные

В Госдуме предложили законодательно запретить давать школьникам домашние задания на выходные и праздники. Письмо с инициативой направили депутаты фракции «Новые люди» министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

Авторы идеи заявляют, что в среднем выполнение домашних заданий занимает у школьников более четырех часов в день. В сочетании с уроками, которые длятся 6–8 часов, такая нагрузка приводит детей к психологическому и физическому переутомлению. Также отмечается, что ученики всё больше пользуются интернет-ресурсами и нейросетями для выполнения домашней работы, а это превращает задания в пустую трату времени.

В России установили единый режим работы школ в течение учебного дня. Документ разработало Минпросвещения, сообщает РИА Новости. Новые правила вступят в силу с 1 сентября.

Согласно документу, занятия во всех образовательных учреждениях страны должны начинаться не раньше 08:00, а заканчиваться — не позже 19:00 при наличии второй смены.

Уроки 5-х и 9-х классов, а также классов для учеников с ограниченными возможностями здоровья должны проводиться только в первую смену. Проведение нулевых уроков и обучение в три смены не допускается.

Умер композитор Родион Щедрин

Умер великий русский композитор Родион Щедрин на 93-м году жизни. Об этом сообщили в Большом театре. Он пережил свою супругу балерину Майю Плисецкую на 10 лет.

Щедрин вошел в историю как один из самых ярких музыкальных деятелей XX и XXI веков. Народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Государственной премии СССР и двукратный обладатель Государственной премии РФ, он оставил колоссальное творческое наследие, признанное во всём мире. Подробнее о жизни и творчестве композитора рассказали в материале.

Дачников ждут новые ограничения

С началом осени в России вступают в силу новые правила, существенно ограничивающие коммерческую деятельность на дачных участках. Поправки четко разделяют земли по целевому назначению: если участок предназначен для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ), то на нем запрещено организовывать любой бизнес.

Под запрет попадают автосервисы, пункты выдачи заказов, кафе, глэмпинги, питомники с цветами и другие коммерческие объекты. Разрешается только продажа излишков урожая при условии, что это не носит систематический характер — без массового производства, наемных работников и фискальных документов. Как отличить «излишки» от бизнеса, можно узнать в отдельном материале.

В Россию завезли опасную тропическую лихорадку

В России зафиксирован первый завозной случай лихорадки чикунгунья. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Вирус передается через укусы комаров и вызывает:

высокую температуру;

сильные боли в суставах (иногда продолжительные);

сыпь, головную боль, слабость.

Специфического лечения нет, терапия направлена на снятие симптомов.

Турист отдыхал на Шри-Ланке 10 дней и почувствовал недомогание уже на следующий день после прилета в Москву. Первоначально врачи заподозрили лихорадку денге, но ПЦР-тест в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора выявил чикунгунью. В ведомстве отметили, что ожидали возможных завозных случаев из-за роста заболеваемости в ряде тропических стран.

Стали известны цены на отдых осенью

Начинается бархатный сезон. Отели активно снижают цены, делая осенний отдых привлекательнее летнего: в сентябре отпуск будет на 10–15% дешевле, а в октябре — на 30–40%, по данным туроператора «Алеан».

Примерные цены на 7 ночей для двоих (с питанием и бассейном):

Сочи — от 44 800 рублей (наибольший выбор вариантов — в Лазаревском районе);

Геленджик — от 43 286 рублей;

Туапсе — от 37 800 рублей;

Анапа — от 29 000 рублей (самый бюджетный курорт);

Крым — от 34 400 рублей;

Абхазия — от 38 500 рублей.

Если хочется отдыхать по системе «всё включено», самые доступные варианты — в Анапе (от 32 292 рублей на двоих). В Крыму такой тур обойдется минимум в 62 600 рублей, в Абхазии — от 68 000 рублей. В Сочи и Геленджике стоимость выше — от 84 500 рублей. Все цены указаны на отдых в течение семи дней для двоих.

Россиян ждет новая выплата в 2026 году

В 2026 году в России появится семейная налоговая выплата. Она будет доступна родителям двух и более детей.

Выплата будет производиться в размере 7 из 13% уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Обратиться за вычетом за 2025 год граждане смогут с 1 мая по 1 октября 2026 года.

Для получения семья должна соответствовать ряду критериев:

ее среднедушевой доход должен быть меньше полутора региональных прожиточных минимумов;

у потенциального получателя нет долгов по алиментам;

возраст детей не должен превышать 18 лет, а в случае, если ребенок учится на очной форме обучения, — 23 года.

Как рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в среднем такие семьи могут получать в год от 56 тысяч до 189 тысяч рублей.

В Госдуме предсказали судьбу WhatsApp

Мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) может повторить судьбу Viber, заявил первый зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

По его мнению, мессенджер сам начнет терять популярность среди российских пользователей. Он считает, что в России будет мирное сосуществование Telegram и MAX. При этом доля пользователей первого будет медленно снижаться, а второго — расти.

С декабря 2024 года Viber заблокировал Роскомнадзор. Такое решение приняли из-за нарушения требований законодательства к организаторам распространения информации и невыплаты штрафов.

В России задумались о повышении призывного возраста

В России готовы обсуждать повышение нижней границы призывного возраста с 18 до 21 года. Об этом сообщил зампредседателя Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

«Мы имеем в этом вопросе реальное противоречие между развитием личности, образованием молодых людей, с одной стороны, и интересами армии — с другой. Со временем идея повышения нижней границы призывного возраста будет иметь полное право на существование», — сказал Смолин в разговоре с «Абзацем».

По его словам, соответствующий проект должны проработать после завершения спецоперации на Украине.

В Туле девушка пострадала при взрыве гранаты в квартире

В Туле прогремел взрыв в жилом доме. В результате пострадала 23-летняя девушка, сообщила полиция региона.

По данным источника «Известий», пострадавшую госпитализировали с множественными осколочными ранениями ног. Предварительно, между мужчиной и его сожительницей произошла ссора, и он взорвал гранату. Отмечается, что ранее мужчина был судим.

В Дагестане произошел взрыв на заправке

В дагестанском селе Сулевкент произошел взрыв на заправке. По данным SHOT, пострадали четыре человека. Их госпитализировали с ожогами разной степени.

На кадрах видно пламя, которое столбом поднимается в небо со стороны АЗС. Всё постепенно застилает черный дым. Затем раздается взрыв, небо полностью становится оранжевым, а обломки начинают лететь в сторону тех, кто снимал видео.

По предварительным данным, взрыв случился во время перекачки газа, когда произошла разгерметизация емкости. Затем загорелось сено и кладбище, находившееся неподалеку.

Россиянка избила и ограбила мать ради шопинга

Суд вынес приговор жительнице Башкирии, которая избила собственную мать. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, 30-летней женщине помогал ее супруг. Пара проникла в квартиру, там мужчина напал на родственницу жены, связал ей руки и избил. Затем дочь сама засунула кляп в рот матери и нанесла несколько ударов. После этого ее супруг потребовал у тещи пароль от телефона и оплатил покупки на маркетплейсе на сумму более 67 тысяч рублей.

Суд приговорил женщину к четырем годам лишения свободы условно. Ее супруга будут судить отдельно.

Житель Твери менял имена, чтобы не платить по кредитам

В Тверской области задержали 24-летнего мужчину, который трижды менял фамилию, имя и отчество, чтобы не платить по кредитам. Об этом сообщили в местном управлении МВД России.

Каждый раз он брал деньги под новыми данными. После этого тратил все средства на личные нужды, а затем вновь оформлял заём уже с другим паспортом. В итоге мужчина задолжал 342 тысячи рублей.