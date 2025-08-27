НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Возможность вытащить ее есть»: близкие альпинистки Наговициной уверены, что ее можно спасти

И обвиняют спасателей в бездействии

541
2 комментария
Четыре года родные Натальи скорбели о потере ее мужа, и теперь они не хотят расставаться и с ней

Альпинистка Наталья Наговицина застряла в горах Киргизии со сломанной ногой две недели назад. После нескольких неудачных попыток ее эвакуировать спасатели приостановили операцию из-за постоянно ухудшающейся погоды и объявили женщину без вести пропавшей. Повторный вылет к пику Победы запланировали только в следующем году. Однако сестра Наговициной, Юлия, считает, что спасатели не сделали всё возможное для спасения Натальи. По ее мнению, сейчас самое подходящее время для новой попытки.

— Разве это порядочно?! Нас игнорируют, не берут трубки. Ну можно же было сообщить хоть что-то? Никто ничего не делал для спасения Наташи. Даже дрон не хотят отправить. Ссылаются на плохую погоду, но сейчас там уже прояснилось. В какие только организации мы не обращались, везде игнор. Я в шоке, всем пофигу, — поделилась Юлия с изданием «Аргументы и факты»

Источник:

Городские медиа

Близкие друзья Наговициной также поддерживают идею продолжить поиски. По их словам, опытная альпинистка до сих пор борется за жизнь и выдерживает арктические условия на высоте 7000 метров.

— Оставить живого человека умирать — это как минимум странно. Они говорят, что с такой высоты людей еще не снимали. Но понятно, если это касается трупов. Но тут человек в полном сознании, просто с переломом. И не предоставить ресурсы? Это ужасно! — считают в окружении Натальи. — Ведь речь не идет о том, чтобы отправить людей на погибель. Но киргизы всячески блокируют спасательные операции. Чего они боятся? Может, у них там горы трупов на горе и они не хотят, чтобы кто-то еще их увидел?

Новую надежду на то, что даже спустя две недели Наталья жива, дал оператор дрона, который последний снимал Наговицину 19 августа. Мужчина поделился с родственниками видео, где та подает признаки жизни и активно машет рукой. Maga.fpv также сообщил, что пока погода хорошая, он готов почти бесплатно отправиться к горе ради спасения женщины.

Источник:

Михаил Наговицин / Vk.com

— Возможность вытащить ее есть! Нужен высотный вертолет и опытный пилот, всё это было позавчера (24 августа. — Прим. ред.), но дали команду разойтись. Даже если не вытащить, я могу почти бесплатно и без рисков для людей проверить ее статус, жива, не жива, но для этого нужно попасть к горе, на ледник, туда ходом дней 10 пути или час на вертолете. А ближайшие дни на горе, по прогнозу, будет хорошая погода, летная, достаточно доставить меня туда, и я дам вам ответ, как она там, — написал оператор.

Анна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Комментарии
2
Гость
20 минут
Зачем вы по нескольку раз в день выставляете эти бессмысленные материалы о человеке, не имеющем к Ярославлю никакого отношения? Оповестили - успокойтесь. Тошнит от ваших потуг собрать просмотры и выдачу на трупе.
Гость
11 минут
Если может дрон подлететь, почем бы не скинуть ей еды , воды , газ , лекарства ? Другое то умеют хорошо скидывать. Попросили бы помощи у китацев или сша , там наверняка есть современные вертолёты которые без труда подлетят и поднимут её
Читать все комментарии
