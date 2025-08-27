Толпы людей покинули дома: в Дагестане произошло землетрясение — кадры последствий

В Дагестане произошло землетрясение. Его эпицентр находился в акватории Каспийского моря, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Последствия ощутили сразу в нескольких городах.
Подземный толчок магнитудой 6,0 зафиксировали в 23:33 (мск) в 41 километре к северо-западу от Дербента. Очаг залегал на глубине 12 километров.
Толчки почувствовали в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Буйнакске, Избербаше, Хасавюртовском, Табасаранском, Кумторкалинском, Магарамкентском, Левашинмком, Хивском районах и других территориях республики. Также о тряске сообщили в Пятигорске, Кисловодске и Астрахани, передает Mash.
По данным Telegram-канала, порядка тысячи жителей вышли на улицу, опасаясь обрушения зданий.
Футболист упал во время игры из-за землетрясения. Любительский матч команд «Магма» и «Азерпетрол» не стали прерывать.
В пресс-службе главного управления МЧС России по Республике Дагестан сообщили, что жертв и разрушений нет.
«На телефоны экстренных служб звонки с жалобами о разрушениях от населения не поступали. Объекты соцкультбыта функционируют в штатном режиме. Сейсмическое событие на поверхности ощущалось по всей территории республики. Информация уточняется», — говорится в сообщении.
Местные власти и спасательные службы проводят проверку ситуации.
Первое землетрясение магнитудой 3,4 произошло в районе аэропорта днем ранее. Сейсмическое событие на поверхности не ощущалось.
Власти напомнили о правилах поведения во время землетрясения:
держитесь вдали от окон и печей. Остерегайтесь падающих сверху и опрокидывающихся предметов;
если вы можете покинуть здание в течение первых 15-20 секунд, то сделайте это. Желательно взять с собой сотовый телефон. Выбежав из здания, сразу отойдите от него на открытое место;
если вы остались в здании, то укройтесь в заранее выбранном, относительно безопасном месте. В многоэтажном доме можно распахнуть дверь на лестницу и встать в проеме;
не создавайте давку;
не прыгайте в окно, находясь выше первого этажа;
в деревянном здании нужно укрыться под прочной мебелью и защитить голову руками и головным убором;
в железобетонном здании лучше встать в дверные проемы, углы внутренних капитальных стен. В первую очередь обрушиваются лестничные пролеты, лифты и наружные стены;
в высоком здании не стоит бежать к лестнице или лифту, поскольку выходы будут скорее всего заполнены толпой, а лифты по большей части прекратят работу;
на улице нужно отойти на открытое место и остерегаться падающих конструкций;
в автомобиле нужно остановиться вдали от зданий и сооружений.