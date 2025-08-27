НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Толпы людей покинули дома: в Дагестане произошло землетрясение — кадры последствий

Толчки почувствовали даже за пределами республики

430
Написать комментарий
Ученые зафиксировали несколько толчков за последние двое суток | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUУченые зафиксировали несколько толчков за последние двое суток | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Ученые зафиксировали несколько толчков за последние двое суток

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В Дагестане произошло землетрясение. Его эпицентр находился в акватории Каспийского моря, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Последствия ощутили сразу в нескольких городах. 

Подземный толчок магнитудой 6,0 зафиксировали в 23:33 (мск) в 41 километре к северо-западу от Дербента. Очаг залегал на глубине 12 километров. 

Момент землетрясения попал на камеру видеонаблюдения

Источник:

Мой Дербент / Telegram

Толчки почувствовали в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Буйнакске, Избербаше, Хасавюртовском, Табасаранском, Кумторкалинском, Магарамкентском, Левашинмком, Хивском районах и других территориях республики. Также о тряске сообщили в Пятигорске, Кисловодске и Астрахани, передает Mash. 

Тряску заметно невооруженным глазом

Источник:

Мой Дербент / Telegram

По данным Telegram-канала, порядка тысячи жителей вышли на улицу, опасаясь обрушения зданий. 

Люди решили переждать опасность

Источник:

РГВК Дагестан / Telegram

Футболист упал во время игры из-за землетрясения. Любительский матч команд «Магма» и «Азерпетрол» не стали прерывать. 

Футболист не удержался на ногах

Источник:

РГВК Дагестан / Telegram

В пресс-службе главного управления МЧС России по Республике Дагестан сообщили, что жертв и разрушений нет. 

«На телефоны экстренных служб звонки с жалобами о разрушениях от населения не поступали. Объекты соцкультбыта функционируют в штатном режиме. Сейсмическое событие на поверхности ощущалось по всей территории республики. Информация уточняется», — говорится в сообщении. 

Местные власти и спасательные службы проводят проверку ситуации.

Люстры продолжили качаться после толчков

Источник:

РГВК Дагестан / Telegram

Первое землетрясение магнитудой 3,4 произошло в районе аэропорта днем ранее. Сейсмическое событие на поверхности не ощущалось.

Власти напомнили о правилах поведения во время землетрясения:

  • держитесь вдали от окон и печей. Остерегайтесь падающих сверху и опрокидывающихся предметов;

  • если вы можете покинуть здание в течение первых 15-20 секунд, то сделайте это. Желательно взять с собой сотовый телефон. Выбежав из здания, сразу отойдите от него на открытое место;

  • если вы остались в здании, то укройтесь в заранее выбранном, относительно безопасном месте. В многоэтажном доме можно распахнуть дверь на лестницу и встать в проеме;

  • не создавайте давку;

  • не прыгайте в окно, находясь выше первого этажа;

  • в деревянном здании нужно укрыться под прочной мебелью и защитить голову руками и головным убором;

  • в железобетонном здании лучше встать в дверные проемы, углы внутренних капитальных стен. В первую очередь обрушиваются лестничные пролеты, лифты и наружные стены;

  • в высоком здании не стоит бежать к лестнице или лифту, поскольку выходы будут скорее всего заполнены толпой, а лифты по большей части прекратят работу;

  • на улице нужно отойти на открытое место и остерегаться падающих конструкций;

  • в автомобиле нужно остановиться вдали от зданий и сооружений.

Елена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Землетрясение Дагестан Подземные толчки
