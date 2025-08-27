Толпы людей покинули дома: в Дагестане произошло землетрясение — кадры последствий

держитесь вдали от окон и печей. Остерегайтесь падающих сверху и опрокидывающихся предметов;

если вы можете покинуть здание в течение первых 15-20 секунд, то сделайте это. Желательно взять с собой сотовый телефон. Выбежав из здания, сразу отойдите от него на открытое место;

если вы остались в здании, то укройтесь в заранее выбранном, относительно безопасном месте. В многоэтажном доме можно распахнуть дверь на лестницу и встать в проеме;

не создавайте давку;

не прыгайте в окно, находясь выше первого этажа;

в деревянном здании нужно укрыться под прочной мебелью и защитить голову руками и головным убором;

в железобетонном здании лучше встать в дверные проемы, углы внутренних капитальных стен. В первую очередь обрушиваются лестничные пролеты, лифты и наружные стены;

в высоком здании не стоит бежать к лестнице или лифту, поскольку выходы будут скорее всего заполнены толпой, а лифты по большей части прекратят работу;

на улице нужно отойти на открытое место и остерегаться падающих конструкций;