Сотни россиян застряли в Китае из-за мощного тайфуна — кадры

Сотни россиян застряли в Китае из-за мощного тайфуна — кадры

Туристы находятся на острове Хайнань

241

За последние сутки в городе Санья задержали четыре рейса в Россию | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUЗа последние сутки в городе Санья задержали четыре рейса в Россию | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

За последние сутки в городе Санья задержали четыре рейса в Россию

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Мощный тайфун разгулялся на китайском острове Хайнань. В отелях, где проживают русские туристы, выбивает стекла и двери, а вода заливает комнаты. Около 600 россиян застряли на острове из-за непогоды. Подробности сообщил вице-консул генерального консульства России в Гуанчжоу Иван Рымарь.

Власти города Санья эвакуировали в безопасные места почти 32 тысячи человек

Источник:

Readovka / Telegram

По его информации, россияне находятся в гостиницах, среди них туристы, которые ранее должны были улететь. В городе Санья за последние сутки задержали четыре рейса в Россию, передает РИА Новости.

Дипломат надеется, что рейсы с острова возобновят сегодня вечером или завтра утром. О непогоде на острове предупредили еще вчера в эфире местного телеканала CGTN.

Уже к 15:00 власти города Санья эвакуировали в безопасные места почти 32 тысячи человек. Движение общественного транспорта и судов было остановлено, а школы, офисы, предприятия были заранее закрыты.

Местные жители пытаются устранить последствия непогоды | Источник: xpshiscoa / X.comМестные жители пытаются устранить последствия непогоды | Источник: xpshiscoa / X.com
Источник: NUR.KZ / X.comИсточник: NUR.KZ / X.com
Источник:

ChynoNews / X.com

На улицах сейчас повалены деревья и разбросан мусор. Китайцы пытаются устранить последствия непогоды.

Тайфун сносил буквально всё на своем пути

Источник:

Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram

В июле сильный тропический шторм лишил россиян электричества в Таиланде. Стихия не на шутку разыгралась на Пхукете. Очевидцы рассказали, что безумный ветер сносил крыши с вилл и остановок, ломал деревья и рекламные щиты.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
