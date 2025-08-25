Сотни россиян застряли в Китае из-за мощного тайфуна — кадры

За последние сутки в городе Санья задержали четыре рейса в Россию Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Мощный тайфун разгулялся на китайском острове Хайнань. В отелях, где проживают русские туристы, выбивает стекла и двери, а вода заливает комнаты. Около 600 россиян застряли на острове из-за непогоды. Подробности сообщил вице-консул генерального консульства России в Гуанчжоу Иван Рымарь.

Власти города Санья эвакуировали в безопасные места почти 32 тысячи человек Источник: Readovka / Telegram

По его информации, россияне находятся в гостиницах, среди них туристы, которые ранее должны были улететь. В городе Санья за последние сутки задержали четыре рейса в Россию, передает РИА Новости.

Дипломат надеется, что рейсы с острова возобновят сегодня вечером или завтра утром. О непогоде на острове предупредили еще вчера в эфире местного телеканала CGTN.

Уже к 15:00 власти города Санья эвакуировали в безопасные места почти 32 тысячи человек. Движение общественного транспорта и судов было остановлено, а школы, офисы, предприятия были заранее закрыты.

Источник: ChynoNews / X.com

На улицах сейчас повалены деревья и разбросан мусор. Китайцы пытаются устранить последствия непогоды.

Тайфун сносил буквально всё на своем пути Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram