Сотни россиян застряли в Китае из-за мощного тайфуна — кадры

Мощный тайфун разгулялся на китайском острове Хайнань. В отелях, где проживают русские туристы, выбивает стекла и двери, а вода заливает комнаты. Около 600 россиян застряли на острове из-за непогоды. Подробности сообщил вице-консул генерального консульства России в Гуанчжоу Иван Рымарь.
По его информации, россияне находятся в гостиницах, среди них туристы, которые ранее должны были улететь. В городе Санья за последние сутки задержали четыре рейса в Россию, передает РИА Новости.
Дипломат надеется, что рейсы с острова возобновят сегодня вечером или завтра утром. О непогоде на острове предупредили еще вчера в эфире местного телеканала CGTN.
Уже к 15:00 власти города Санья эвакуировали в безопасные места почти 32 тысячи человек. Движение общественного транспорта и судов было остановлено, а школы, офисы, предприятия были заранее закрыты.
На улицах сейчас повалены деревья и разбросан мусор. Китайцы пытаются устранить последствия непогоды.
В июле сильный тропический шторм лишил россиян электричества в Таиланде. Стихия не на шутку разыгралась на Пхукете. Очевидцы рассказали, что безумный ветер сносил крыши с вилл и остановок, ломал деревья и рекламные щиты.