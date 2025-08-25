НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия Люди разбегались, но спастись удалось не всем: в Красноярске фейерверк выстрелил в толпу — кадры

Люди разбегались, но спастись удалось не всем: в Красноярске фейерверк выстрелил в толпу — кадры

Жители получили травмы ушей и контузии, женщина — в больнице с ожогами

Красноярцы с криками разбежались от салюта | Источник: Наш мкр.Солнечный / TelegramКрасноярцы с криками разбежались от салюта | Источник: Наш мкр.Солнечный / Telegram

Красноярцы с криками разбежались от салюта

Источник:

Наш мкр.Солнечный / Telegram

В Красноярске на дне рождения организации «БроДелайДобро» фейерверк выстрелил прямо в толпу. Об этом рассказали в телеграм-канале микрорайона Солнечного, где это и произошло.

Источник:

Наш мкр.Солнечный / Telegram

Вечером 24 августа очевидцы начали отправлять видео произошедшего в телеграм-канал «Наш мкр.Солнечный». Они рассказали, что фейерверк завалился и стал стрелять в толпу, красноярцы с криками разбежались в стороны.

По словам очевидцев, сильно пострадала женщина, ее увезли на скорой с ожогом второй степени, одежда на ней была разорвана и частично вплавилась в кожу. Помимо этого, многие получили травмы ушей и контузии.

В краевом минздраве корреспонденту NGS24.RU подтвердили госпитализацию одного пострадавшего.

Источник:

Наш мкр.Солнечный / Telegram

«При этом многие свидетели описали двух мужчин, установивших фейерверк: один был одет в черную жилетку с белой футболкой и кепкой, а второй — в черный костюм. Бегущими от фейерверка они попали на видео очевидцев», — пишут в телеграм-канале.

При том сами организаторы, по информации полиции, тоже не знали, кто эти неизвестные. Правоохранители начали проверку.

Татьяна ЗарваТатьяна Зарва
Татьяна Зарва
корреспондент NGS24.RU
