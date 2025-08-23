НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
1 Пробки
USD 80,75
EUR 93,63
Происшествия «Выехал с обочины»: в Ярославской области сбили 12-летнего велосипедиста. Видео

«Выехал с обочины»: в Ярославской области сбили 12-летнего велосипедиста. Видео

Что с подростком

В Ярославской области сбили подростка на велосипеде | Источник: Переславль Live / Telegram, Госавтоинспекция Ярославской области / TelegramВ Ярославской области сбили подростка на велосипеде | Источник: Переславль Live / Telegram, Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В Ярославской области сбили подростка на велосипеде

Источник:

Переславль Live / Telegram, Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Днем 23 августа в Ярославской области произошло ДТП. В Переславском районе на 59 километре дороги «Нагорье-Берендеево» «Москвич-3», за рулем которого был 38-летний водитель, сбил 12-летнего подростка на велосипеде.

Как рассказали правоохранители, автомобиль ехал в сторону Переславля-Залесского. Мальчик на велосипеде ехал перед ним.

«Велосипедист при движении в попутном направлении выехал с обочины на проезжую часть», — рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области.

Проезжавший мимо автомобилист снял на видео последствия аварии

Источник:

Андрей Чулков, Переславль Live / Telegram

В итоге, ребенок угодил под колеса автомобиля. Мальчик получил травмы и его госпитализировали.

Днем ранее в Рыбинске Ярославской области произошло ДТП на перекрестке. Там столкнулись два автомобиля. Момент аварии попал на записи уличных камер. Одна из машин от удара перевернулась на крышу, а затем набок. К счастью, как оказалось, в ДТП обошлось без пострадавших. Об этом сообщили правоохранители.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ДТП Сбил ребенка Велосипедист Госавтоинспекция
