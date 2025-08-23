«Выехал с обочины»: в Ярославской области сбили 12-летнего велосипедиста. Видео

Днем 23 августа в Ярославской области произошло ДТП. В Переславском районе на 59 километре дороги «Нагорье-Берендеево» «Москвич-3», за рулем которого был 38-летний водитель, сбил 12-летнего подростка на велосипеде.
Как рассказали правоохранители, автомобиль ехал в сторону Переславля-Залесского. Мальчик на велосипеде ехал перед ним.
«Велосипедист при движении в попутном направлении выехал с обочины на проезжую часть», — рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области.
В итоге, ребенок угодил под колеса автомобиля. Мальчик получил травмы и его госпитализировали.
Днем ранее в Рыбинске Ярославской области произошло ДТП на перекрестке. Там столкнулись два автомобиля. Момент аварии попал на записи уличных камер. Одна из машин от удара перевернулась на крышу, а затем набок. К счастью, как оказалось, в ДТП обошлось без пострадавших. Об этом сообщили правоохранители.