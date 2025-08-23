НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +14

2 м/c,

ю-в.

 745мм 72%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,75
EUR 93,63
«Пир на Волге». Онлайн-трансляция
Ядовитые растения Ярославской области
Ярославский бренд покорил Россию
Ярославец — об отдыхе в Дагестане
Бизнесмен пожаловался губернатору
Новый автобус
Движение трамваев
Задержка поездов
Арестован руководитель
Происшествия Машина перевернулась: в Ярославской области момент жесткого ДТП попал на видео

Машина перевернулась: в Ярославской области момент жесткого ДТП попал на видео

Что рассказали об аварии правоохранители

513
Написать комментарий
Момент ДТП попал на видео | Источник: Камеры города | ATEL.MEМомент ДТП попал на видео | Источник: Камеры города | ATEL.ME

Момент ДТП попал на видео

Источник:

Камеры города | ATEL.ME

В Рыбинске Ярославской области 22 августа произошло ДТП на перекрестке. Около 20:55 в районе дома № 8 на улице Свободы столкнулись «Фольксваген», за рулем которого был 18-летний парень и «Эксид». Второй иномаркой управлял 28-летний мужчина.

Момент аварии попал на записи уличных камер. На них видно, как серая легковушка начала поворачивать налево. Когда автомобиль заехал на встречную полосу, в него на скорости въехала черная иномарка. От удара автомобиль перевернулся на крышу, а затем на бок. Прокатившись по асфальту еще несколько метров, машина осталась лежать на месте.

Момент ДТП попал на видео

Источник:

Камеры города | ATEL.ME

После столкновения водитель серой легковушки вышел из машины. В это время очевидцы бросились на помощь к тому, кто был за рулем перевернувшегося автомобиля. Позже на место ДТП приехали сотрудники ДПС.

Как оказалось, помощь медиков не понадобилась.

«По предварительной информации в результате ДТП — без пострадавших», — рассказали в УМВД по Ярославской области.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ДТП Рыбинск Видео
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Наше Брагино на минималках»: ярославна честно рассказала, что ее удивило в Самарской области
Мария Остроумова
Автор мнения
Мнение
«Они там совсем берега потеряли». Журналист — о поездке в Египет двадцать лет спустя
Артем Краснов
Мнение
«Свидания по часу, между ними перерывы». Фитнес-тренер выработала правила для знакомств в интернете — так она нашла мужа
Ника Фирсова
Мнение
Без пробок и толчеи в автобусах? Удобно ли на речном трамвае добираться на работу в Ярославле — обзор
Варвара Киселёва
корреспондент
Мнение
«Вы играете в русскую рулетку». Стоит ли покупать продукты с бабушкиных лотков и что делать, если отравился — ответ адвоката
Александр Руф
Адвокат
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление