Машина перевернулась: в Ярославской области момент жесткого ДТП попал на видео

Момент ДТП попал на видео Источник: Камеры города | ATEL.ME

В Рыбинске Ярославской области 22 августа произошло ДТП на перекрестке. Около 20:55 в районе дома № 8 на улице Свободы столкнулись «Фольксваген», за рулем которого был 18-летний парень и «Эксид». Второй иномаркой управлял 28-летний мужчина.

Момент аварии попал на записи уличных камер. На них видно, как серая легковушка начала поворачивать налево. Когда автомобиль заехал на встречную полосу, в него на скорости въехала черная иномарка. От удара автомобиль перевернулся на крышу, а затем на бок. Прокатившись по асфальту еще несколько метров, машина осталась лежать на месте.

После столкновения водитель серой легковушки вышел из машины. В это время очевидцы бросились на помощь к тому, кто был за рулем перевернувшегося автомобиля. Позже на место ДТП приехали сотрудники ДПС.

Как оказалось, помощь медиков не понадобилась.