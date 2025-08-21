НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Альпинистка из Москвы застряла на пике Победы

Источник:

Городские медиа

Вся страна следит за спасением москвички, которая не может самостоятельно спуститься с вершины пика Победы в Кыргызстане. 12 августа при спуске Наталья сломала ногу. Добраться до базового лагеря и тем более к подножию она не может. Один из альпинистов, восходивших на эту неприступную гору, считает, что Наталья не выживет. А ее тело останется там с телами десятков других погибших альпинистов.

Наталья Наговицина находится уже больше недели на высоте 7,4 тысячи метров. Изначально её пытался спасти участник группы, с которой альпинистка поднималась на гору. Он отдал ей свой провиант и спустился за помощью.

Через сутки к Наталье добрались двое иностранцев — итальянец Лука и его немецкий коллега. Альпинистке дали спальный мешок, еду, горелку и газовый баллон. При этом спустить её не смогли — не позволили погодные условия.

«Это сумасшедшая и опасная гора»: как спасают россиянку, застрявшую на пике Победы в Киргизии | Источник: natalina_1022 / Instagram (деятельность запрещена в РФ)«Это сумасшедшая и опасная гора»: как спасают россиянку, застрявшую на пике Победы в Киргизии | Источник: natalina_1022 / Instagram (деятельность запрещена в РФ)
Источник:

natalina_1022 / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

Позже стало известно, что Лука погиб при спуске — он получил сильное обморожение рук. При повторном подъеме они попали в пургу и были вынуждены переночевать в лагере. Состояние итальянца в этот момент ухудшилось.

Также спасение москвички пытались организовать силами министерства обороны Кыргызстана. Дважды запускали вертолет, но обе попытки оказались неудачными. Кроме того, спасатели дважды поднимали к ней дрон. Первый раз по видео было видно, что альпинистка двигается. Во второй раз это определить не удалось.

Тем не менее группа спасателей направляется к ней на помощь. Сегодня они должны достичь высоты 5800 метров. Но погода ухудшается.

Альпинист Алексей Букинич, покорявший эту вершину, считает, что шансы на спасение москвички минимальны. Он отметил, что эвакуировать пострадавшую практически невозможно — подобного прецедента не было.

К тому же сезон восхождений на пик Победы уже завершён. Гора считается одной из самых опасных: за всё время восхождений здесь погибло 70 человек, тела примерно 30 человек до сих пор остаются на склонах.

«Каждый год там происходят происшествия. Сумасшедшая гора. Лавины сходят постоянно. Погода меняется несколько раз в день, случаются настоящие шторма. Она расположена там, где формируются и пересекаются самые сильные циклоны», — рассказал альпинист MSK1.

Комментарии
2
Гость
1 час
Обязательно вернется! Спаси, Господь!
Гость
1 час
Из-за нее люди гибнут...
Читать все комментарии
