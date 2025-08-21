НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +13

0 м/c,

 747мм 45%
Подробнее
6 Пробки
USD 80,10
EUR 93,48
Очередь в больнице
Где выгодно купить квартиру
Перекроют центр из-за «Пира на Волге»
Новый спорткомплекс
Сокращения на крупном заводе
Ярославский бренд покорил Россию
Свежий хлеб будут продавать из окошка в центре
Новый водный маршрут
Отменили маршрутку
Буланова даст концерт в Ярославле
Происшествия Муж «королевы марафонов» Блиновской подрался после ДТП — кадры с места аварии

Муж «королевы марафонов» Блиновской подрался после ДТП — кадры с места аварии

Алексей получил ссадины и ушибы

225
Написать комментарий
Источник:

Городские медиа

Муж «королевы марафонов» Елены Блиновской подрался из-за ДТП. Мотоцикл Алексея столкнулся с такси.

«У меня есть информация, что ДТП действительно было, но пока у меня тоже нет никаких особых сведений», — сообщила нашим коллегам из MSK1.RU адвокат Елены Блиновской Наталия Сальникова.

Муж Блиновской снес зеркало автомобиля, когда тот поворачивал во двор. По словам таксиста, Алексей первым полез в драку.

«Я поворачивал во двор, а он справа пошел на обгон. Начал на меня ругаться, через окно нападать, потом я вышел и у нас началась драка», — сказал он корреспонденту telegram-канала SHOT.

На место происшествия вызвали скорую. По данным ТАСС, Блиновский получил ссадины и ушибы. Telegram-канал Mash писал, что виновным в протоколе числится таксист — он занял крайнюю правую полосу при повороте. Таксист не признал нарушение и намерен его оспорить. Алексей Блиновский от комментариев отказался. Подробнее — смотрите в видео выше.

В апреле прошлого года Алексей Блиновский уехал в зону СВО, писало информагентство РИА Новости со ссылкой на источник. В январе этого года он вернулся в Москву, чтобы выступить на заседании по делу его супруги. На вопрос корреспондента MSK1.RU о том, что сейчас Блиновский делает в столице, его адвокат Сальникова не ответила, так как «он касается военнослужащих».

ПО ТЕМЕ
Римма БагдасарянРимма Багдасарян
Римма Багдасарян
Корреспондент MSK1.RU
Алексей Блиновский ДТП Видео Драка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Если рейс задерживают, нам всё равно платят»: стюардесса рассказала, сколько зарабатывает и как тратит
Анонимный автор
Мнение
«Люди в массе своей отвыкли ходить строем»: сельский учитель — о новой школьной форме и попытке всех уравнять
Анонимный автор
Мнение
Чезабретта? Почему снятый для зумеров фильм «Иван Семенов. Первый поцелуй» оскорбляет самих зумеров
Мария Зиновьева
Мнение
«Не уходя в глухую оборону». HR-директор объяснила, как отвечать на самый неудобный вопрос
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Доступная роскошь»: как россиянка путешествовала по Дубаю в несезон
Яна Латухина
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление