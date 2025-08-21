Муж «королевы марафонов» Блиновской подрался после ДТП — кадры с места аварии

Муж «королевы марафонов» Елены Блиновской подрался из-за ДТП. Мотоцикл Алексея столкнулся с такси.
«У меня есть информация, что ДТП действительно было, но пока у меня тоже нет никаких особых сведений», — сообщила нашим коллегам из MSK1.RU адвокат Елены Блиновской Наталия Сальникова.
Муж Блиновской снес зеркало автомобиля, когда тот поворачивал во двор. По словам таксиста, Алексей первым полез в драку.
«Я поворачивал во двор, а он справа пошел на обгон. Начал на меня ругаться, через окно нападать, потом я вышел и у нас началась драка», — сказал он корреспонденту telegram-канала SHOT.
На место происшествия вызвали скорую. По данным ТАСС, Блиновский получил ссадины и ушибы. Telegram-канал Mash писал, что виновным в протоколе числится таксист — он занял крайнюю правую полосу при повороте. Таксист не признал нарушение и намерен его оспорить. Алексей Блиновский от комментариев отказался. Подробнее — смотрите в видео выше.
В апреле прошлого года Алексей Блиновский уехал в зону СВО, писало информагентство РИА Новости со ссылкой на источник. В январе этого года он вернулся в Москву, чтобы выступить на заседании по делу его супруги. На вопрос корреспондента MSK1.RU о том, что сейчас Блиновский делает в столице, его адвокат Сальникова не ответила, так как «он касается военнослужащих».