Муж «королевы марафонов» Блиновской подрался после ДТП — кадры с места аварии

Источник: Городские медиа

Муж «королевы марафонов» Елены Блиновской подрался из-за ДТП. Мотоцикл Алексея столкнулся с такси.

«У меня есть информация, что ДТП действительно было, но пока у меня тоже нет никаких особых сведений», — сообщила нашим коллегам из MSK1.RU адвокат Елены Блиновской Наталия Сальникова.

Муж Блиновской снес зеркало автомобиля, когда тот поворачивал во двор. По словам таксиста, Алексей первым полез в драку.

«Я поворачивал во двор, а он справа пошел на обгон. Начал на меня ругаться, через окно нападать, потом я вышел и у нас началась драка», — сказал он корреспонденту telegram-канала SHOT.

На место происшествия вызвали скорую. По данным ТАСС, Блиновский получил ссадины и ушибы. Telegram-канал Mash писал, что виновным в протоколе числится таксист — он занял крайнюю правую полосу при повороте. Таксист не признал нарушение и намерен его оспорить. Алексей Блиновский от комментариев отказался. Подробнее — смотрите в видео выше.