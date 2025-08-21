НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия Отдых в Крыму стал невозможен: нашествие тысяч медуз превратило море в кисель — кадры

Отдых в Крыму стал невозможен: нашествие тысяч медуз превратило море в кисель — кадры

Яд медуз сохраняется даже в мертвых особях

261
3 комментария
Слой медуз у берега достигает метра | Источник: Владимир Моргунов / VKСлой медуз у берега достигает метра | Источник: Владимир Моргунов / VK

Слой медуз у берега достигает метра

Источник:

Владимир Моргунов / VK

Вода у берегов Керчи сейчас выглядит как суп из медуз. Зрелищное видео с морским «киселем» распространяется в пабликах Крыма, а специалисты бьют тревогу. Морские особи угрожают предстоящему бархатному сезону.

Очевидцы заметили полчища медуз между селом Жуковка и поселком Подмаячным. Особей выбрасывает на берег тысячами, а купание стало практически невозможным.

На пляжах Жуковки и Подмаячного полно медуз

Источник:

Владимир Моргунов / VK

На многих пляжах, особенно ближе к Азовскому морю, у берега слой медуз достигает метра. Местные жители и туристы активно обсуждают эту проблему в социальных сетях, делясь фотографиями и комментариями.

В Керченском проливе обитают два местных вида медуз

Источник:

Владимир Моргунов / VK

По словам специалистов, избавиться от медуз можно единственным способом — установить заградительные сетки, боновые барьеры. Однако их широкому распространению мешают несколько причин, первая из них — цена.

«Цена довольно высокая — от 100–150 долларов за метр, это надежные, долговечные и штормоустойчивые модели. Более доступные отечественные разработки, к сожалению, не разрекламированы совсем», — рассказала кандидат биологических наук Сабрие Зинабадинова РИА Новости Крым.

Еще одна проблема кроется в обслуживании этих сеток. От скопившихся в них медуз сетки необходимо очищать, но в условиях «нашествия» это нужно будет делать ежедневно. Специалист подчеркнула, что это тоже вопрос выделения дополнительных средств и рабочих мест.

В Керченском проливе обитают два местных вида медуз: аурелия ушастая и корнерот. Последний вид опасен для человека, его яд может вызвать отек Квинке. Особенно опасны ожоги лица, головы и шеи. Кроме того, яд сохраняется даже в мертвых медузах.

Медузы-корнероты у берегов Крыма | Источник: Бельбекская долина. Крым / VK
Источник: Бельбекская долина. Крым / VKИсточник: Бельбекская долина. Крым / VK
Источник: Бельбекская долина. Крым / VKИсточник: Бельбекская долина. Крым / VK
Источник: Бельбекская долина. Крым / VKИсточник: Бельбекская долина. Крым / VK
Источник: Бельбекская долина. Крым / VKИсточник: Бельбекская долина. Крым / VK
Источник: Бельбекская долина. Крым / VKИсточник: Бельбекская долина. Крым / VK

Эти виды медуз адаптированы к широкому диапазону температур и солености, что позволяет им выживать в различных условиях. Увеличение солености Азовского моря способствует их продвижению в этот водоем. Передвижения медуз зависят от течений, поэтому их скопления трудно предсказать.

Массовые скопления медуз из-за повышения солености уже наблюдались в Керченском проливе в 1974–1978 годах. Однако в начале 1980-х годов ситуация нормализовалась. На сегодняшний день обстановка повторяется.

Яд от укуса медузы-корнерота сохраняется даже в мертвых особях | Источник: Владимир Моргунов / VK

Яд от укуса медузы-корнерота сохраняется даже в мертвых особях

Источник:

Владимир Моргунов / VK

«Подобные цикличные явления — норма, но массовые скопления тел медуз на пляжах с размножением в них сапротрофной микрофлоры — это далеко не норма. Пляжи от медуз нужно очищать, и очищать организованно по существующим нормам и правилам», — подчеркнула кандидат биологических наук.

Медузы имеют особый жизненный цикл. В Азовском море сезон размножения начинается с июля, так как вода в нем быстрее прогревается, а в Черном — в августе и первой половине сентября. После размножения особи становятся неактивными и умирают. Биолог надеется, что ветер и течения унесут их в море, а не на берег.

В этом году бархатный сезон на черноморском побережье продлится чуть дольше обычного. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Медузы Море Черное море Азовское море Керченский пролив
Комментарии
3
Гость
14 минут
В прошлом году тоже был суп измедуз в Крыму. Во второй половине июля. А в Азовском море их всегда много.
Гость
1 час
Это украинский след.
