Отдых в Крыму стал невозможен: нашествие тысяч медуз превратило море в кисель — кадры

Слой медуз у берега достигает метра Источник: Владимир Моргунов / VK

Вода у берегов Керчи сейчас выглядит как суп из медуз. Зрелищное видео с морским «киселем» распространяется в пабликах Крыма, а специалисты бьют тревогу. Морские особи угрожают предстоящему бархатному сезону.

Очевидцы заметили полчища медуз между селом Жуковка и поселком Подмаячным. Особей выбрасывает на берег тысячами, а купание стало практически невозможным.

На пляжах Жуковки и Подмаячного полно медуз Источник: Владимир Моргунов / VK

На многих пляжах, особенно ближе к Азовскому морю, у берега слой медуз достигает метра. Местные жители и туристы активно обсуждают эту проблему в социальных сетях, делясь фотографиями и комментариями.

В Керченском проливе обитают два местных вида медуз Источник: Владимир Моргунов / VK

По словам специалистов, избавиться от медуз можно единственным способом — установить заградительные сетки, боновые барьеры. Однако их широкому распространению мешают несколько причин, первая из них — цена.

«Цена довольно высокая — от 100–150 долларов за метр, это надежные, долговечные и штормоустойчивые модели. Более доступные отечественные разработки, к сожалению, не разрекламированы совсем», — рассказала кандидат биологических наук Сабрие Зинабадинова РИА Новости Крым.

Еще одна проблема кроется в обслуживании этих сеток. От скопившихся в них медуз сетки необходимо очищать, но в условиях «нашествия» это нужно будет делать ежедневно. Специалист подчеркнула, что это тоже вопрос выделения дополнительных средств и рабочих мест.

В Керченском проливе обитают два местных вида медуз: аурелия ушастая и корнерот. Последний вид опасен для человека, его яд может вызвать отек Квинке. Особенно опасны ожоги лица, головы и шеи. Кроме того, яд сохраняется даже в мертвых медузах.

Эти виды медуз адаптированы к широкому диапазону температур и солености, что позволяет им выживать в различных условиях. Увеличение солености Азовского моря способствует их продвижению в этот водоем. Передвижения медуз зависят от течений, поэтому их скопления трудно предсказать.

Массовые скопления медуз из-за повышения солености уже наблюдались в Керченском проливе в 1974–1978 годах. Однако в начале 1980-х годов ситуация нормализовалась. На сегодняшний день обстановка повторяется.

Яд от укуса медузы-корнерота сохраняется даже в мертвых особях Источник: Владимир Моргунов / VK

«Подобные цикличные явления — норма, но массовые скопления тел медуз на пляжах с размножением в них сапротрофной микрофлоры — это далеко не норма. Пляжи от медуз нужно очищать, и очищать организованно по существующим нормам и правилам», — подчеркнула кандидат биологических наук.

Медузы имеют особый жизненный цикл. В Азовском море сезон размножения начинается с июля, так как вода в нем быстрее прогревается, а в Черном — в августе и первой половине сентября. После размножения особи становятся неактивными и умирают. Биолог надеется, что ветер и течения унесут их в море, а не на берег.