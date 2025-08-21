«Мать упала, ребенок стоит, а руки-то нет!» Как прогулка семьи фигуристов обернулась трагедией в торговом центре

Малыш лишился руки в торговом центре Источник: читатель E1.RU

В екатеринбургском торговом центре двухлетнему мальчику оторвало руку на эскалаторе. Это произошло 19 августа в ТЦ «Ботаника Молл». Мама с двумя детьми спускалась со второго этажа на первый. Женщина на секунду отвлеклась и потеряла сына из виду, в это время его затянуло в щель между лестницей и перилами. Мама выдернула ребенка, но часть руки осталась в конструкции эскалатора.

Пока ехала скорая, помощь малышу оказывали очевидцы. Они же достали оторванную часть конечности из эскалатора и передали медикам. Ребенка доставили в девятую больницу, как сообщили в полиции, врачи боролись не только за руку, но и за жизнь пострадавшего.

Е1.RU рассказывает всё, что известно об этом ЧП.

«Смотрю: а руки-то нет!»

Вечером в торговом центре было много людей. Очевидцы сбежались на крики ребенка. В толпе рассказали, что мама держала двоих детей за руки. Один из них присел и засунул руку в эскалатор.

«Мама ребенка истошно закричала. Сбежались зеваки. Я была со своим ребенком в магазине обуви напротив, женщины сказали нам не выходить, так как там страшно смотреть. Потом мы прошли мимо, к сожалению, ребенку правда оторвало руку», — поделилась с E1.RU очевидица.

Эскалатор разобрали, чтобы достать оторванную руку ребенка Источник: Следственный комитет Свердловской области

Среди очевидцев оказался врач. Мануальный терапевт Алишер приехал в гости к друзьям из Удмуртии и в момент ЧП был в магазине возле эскалатора. Он вместе с еще одним мужчиной оказывал ребенку первую помощь.

«Я не видел, как это произошло. Когда услышал, что мальчик начал орать, выбежал. Смотрю: мать просто упала, ребенок стоит, а руки-то нет! Я сначала своим ремнем пережал руку, напротив была аптека, я позвал девчонку оттуда, попросил жгут. Я им руку перевязал, потом бинтом обмотали, перекисью сверху залил», — рассказал Алишер.

По словам медика, у мальчика было шоковое состояние, он был напуган и звал маму. А женщина просила очевидцев достать из эскалатора оторванную руку сына. Она надеялась, что в больнице ее смогут пришить.

«Нам нужно было вскрыть короб перил, рука была там. Грузчик до последнего за кожу ее держал, чтобы она не упала вниз. Нам не давали туда лезть, там напряжение высокое. Мы ждали сотрудника, который может обесточить эскалатор. Прошло много времени. Мне показалось, минут 40. У меня сразу было ощущение, что слишком поздно, не успеют руку спасти», — рассказал очевидец Алишер.

После ЧП в торговый центр приехали следователи Источник: Следственный комитет Свердловской области

Очевидцы до сих пор не понимают, как детскую ручку затянуло в эскалатор. Там нет щелей, куда она могла бы пролезть.

«Скорее всего, рука застряла в самой лестнице, когда она складывалась. Может, ребенок упал как раз в этот момент», — говорит очевидец.

Оторванную часть обложили льдом, который принесла девушка-фармацевт из аптеки, и отдали отцу ребенка. Он приехал в торговый центр, как только узнал о ЧП.

«Семья, в которую внезапно вторглась беда, благополучная, на учете не состоит, полная, родители воспитывают трех несовершеннолетних детей, мать находится в декретном отпуске», — рассказал руководитель пресс-службы областного главка Валерий Горелых.

Что известно о состоянии мальчика

Малыша доставили в девятую детскую больницу. Как сообщили в полиции, после происшествия врачи боролись за его жизнь.

Двухлетний малыш — третий ребенок в семье екатеринбургских тренеров по фигурному катанию. В момент происшествия он был в торговом центре с мамой и братом.

«У нас ребенок в реанимации, пока нас к нему не пускают, мы знаем, что он из медикаментозного сна выведен, состояние стабильное», — рассказал отец ребенка.

Оторванную часть руки вместе с мальчиком привезли в больницу. Родители надеялись, что медики смогут ее пришить. Но, к сожалению, спасти ее не удалось. Кость была сильно раздроблена.

«Меня не было в торговом центре, я летел с работы в это время. Жена была одна с двумя детьми. Я пока не понимаю, как это произошло. Я прилетел, мы доставали руку вместе, достали ее сбоку эскалатора из отсека для мусора, туда проваливается всё, что в эскалатор попадает. Под перилами с правой стороны половину эскалатора разобрали», — рассказал папа ребенка.

Опасные эскалаторы

Эскалаторы в торговых центрах относятся к опасным техническим устройствам. Их регистрирует Ростехнадзор, а спецорганизации регулярно проводят технические проверки. Как рассказал E1.RU сотрудник, обслуживающий эскалатор в «Ботаника Молле», к ним нареканий никогда не было.

«Он был совершенно исправен», — рассказал сотрудник ТЦ.

После происшествия эскалатор в торговом центре на Ботанике закрыли Источник: Егор Елишев / E1.RU

Когда еще такое было

В Екатеринбурге это не первое ЧП на эскалаторе торгового центра. В декабре 2023-го в «Карнавале» подъемник «зажевал» ногу ребенка. Мальчик был вместе с мамой.

«Он стоял за мной, не бежал, а шел спокойно, он у меня вообще спокойный ребенок. Я всё время находилась рядом. Вдруг он как заорет: „Мама, помоги!“ Ему ногу зажевало, я повернулась, начала вытаскивать ногу. Я не могла ничем ему помочь, кричала, чтобы вызвали скорую, звонила своему папе», — рассказывала тогда мама пострадавшего.

Женщина рядом с мальчиком на этом видео — мама пострадавшего Источник: читательница E1.RU

В июле того же года в эскалатор затянуло сандалии ребенка-инвалида. Это произошло в торговом центре «Окей».

«Хорошо, что обувь была на липучках. Я выдернула сына из сандалий в последний момент. На эскалаторе практически не было зубьев, которые должны защищать от попадания обуви в щель, — рассказала E1.RU мама ребенка. — Даже никто не извинился, сказали, что следить за ребенком надо. А эскалатор после этого долго еще работал».

Обувь ребенка затянуло в эскалатор Источник: читательница E1.RU

А в 2018 году похожий случай произошел в екатеринбургском метро. Пострадал воспитанник детского лагеря. Это происшествие попало на записи камер наблюдения.

Ребенок пострадал из-за воспитательницы Источник: ЧП в метро

На них видно, что воспитательница стояла на эскалаторе спиной по ходу движения и не смотрела под ноги. В момент, когда нужно было сойти с движущейся лестницы, женщина упала. Дети, которые стояли за ней, не успели сойти. Увидев столпотворение, сотрудница метро остановила эскалатор, но в этот момент ногу одного из детей замотало.

К счастью, ребенка удачно прооперировали, врачам удалось спасти его стопу.

Кто отвечает за безопасность на эскалаторе?

В Екатеринбургском метрополитене есть правила перевозки детей на эскалаторе. Их озвучивают по громкой связи всем пассажирам.

«Постоянно проговариваем правило, что ребенка нужно держать за руку или на руках. Если ребенок в коляске, то ребенка нужно брать на руки, нельзя перевозить в ней. Иначе эксплуатация эскалатора в принципе запрещена. Сотрудник станции может остановить движение, у него для этого есть стоп-ключ», — рассказал заместитель директора екатеринбургского метрополитена Виктор Тетюев.

В торговых центрах же нет сотрудников, которые контролировали бы поведение людей на движущейся лестнице. Чаще всего эту функцию доверяют охранникам, следящим за порядком во всём ТЦ.

После происшествия торговый центр на Ботанике ждет проверка Ростехнадзора. А Следственный комитет уже возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Статья предусматривает наказание до шести лет колонии.

