«Невозможно спасти дом»: куда отправят жителей аварийной двухэтажки в Ярославской области

У дома на улице 40 лет ВЛКСМ разваливается фундамент Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Власти ответили жителям Переславля-Залесского Ярославской области, которые беспокоятся из-за расселения аварийного дома на улице 40 лет ВЛКСМ. Напомним, речь идет о двухэтажке, у которой в июле 2025 года развалился фундамент. Жить в здании стало опасно, появилась угроза обрушения, поэтому людей экстренно расселили.

«Подрядчик должен был сделать опалубку. Когда он приступил к работе, выяснилось, что фундамент разрушается. Дом 1968 года постройки, и он уже нуждался в капитальном ремонте», — рассказали в беседе с 76.RU в администрации Переславля-Залесского.

Опалубка — это временная или постоянная форма, в которую заливают бетонную смесь, чтобы придать ей нужную форму и размеры до момента ее затвердевания и набора прочности.

На видео запечатлено обрушение фундамента здания Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Рассматривались варианты отремонтировать дом, укрепить фундамент. Для этого был вызван оценщик.

«Он приехал, посмотрел и сказал, что дом спасти невозможно, его надо признать аварийным», — добавили в районной администрации.

12 августа дом признали аварийным. Жильцам двухэтажки предложили жилье в маневренном фонде. Из 12 квартир жилыми были только десять. Шесть семей уже получили временное жилье, две — отказались от квартир в маневренном фонде, еще две — просят отдельное благоустроенное жилье.

«Они, скорее всего, будут сами снимать и ждать, пока им подойдет жилье в маневренном фонде. Может быть, когда у нас начнется расселение другого многоквартирного дома и будет освобождаться маневренный фонд, соответственно, люди будут оттуда выезжать в новые квартиры, — им можно будет предложить жилье этим жителям», — уточнили в администрации Переславля-Залесского.

Что будет дальше?

Объявление вывесили в аварийном доме Источник: Подслушано Переславль / Vk.com

До 18 августа местные жители должны забрать все свои вещи из квартир. После доступ в дом будет ограничен. Также в здании отключат свет и воду. Местные власти пообещали помочь с перемещением вещей: людям предоставят машины и грузовики для этих целей.

Но один из самых волнующих вопросов жильцов: что будет дальше? Предоставят ли им постоянное жилье или выплатят компенсацию для покупки нового? В администрации уточнили 76.RU, что ситуация будет решаться индивидуально:

«С каждой семьей постоянно находится на связи отдел учета и распределения жилья. Все варианты с ними обговариваются. Предполагается выплата на покупку жилья», — пояснили местные власти.

Прокуратура взяла на контроль соблюдение жилищных прав граждан. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Правда, точные сроки выплат пока не определены.

«У нас же дом аварийный не один, их очень много. У людей есть определенная очередность и сроки расселения. Сейчас действует программа для расселения домов, признанных аварийными до 2017 года. Для этого строится многоквартирный пятиэтажный дом. Губернатор заявил, что планируется строительство еще одного восьмиэтажного дома. Очень надеемся, что такой дом будет построен, и это решит еще много проблем и позволит расселить еще больше семей», — отметили в администрации Переславля-Залесского.