НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

облачно, без осадков

ощущается как +14

3 м/c,

с-з.

 743мм 94%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,43
EUR 94,09
Ремонт за 65 млн
Продлили время работы больницы
Кто зарабатывает на разрухе в Ярославле
Ярославскую область накроет грозой
Эвакуация в ТЦ
В Ярославле похолодает
Частные дома среди высоток
Смертельное ДТП на трассе М-8. Видео
Выплаты к 1 сентября
Где покататься на лошади в Ярославле
Происшествия «Невозможно спасти дом»: куда отправят жителей аварийной двухэтажки в Ярославской области

«Невозможно спасти дом»: куда отправят жителей аварийной двухэтажки в Ярославской области

Власти рассказали, какую помощь окажут жильцам многоквартирного дома

325
4 комментария
У дома на улице 40 лет ВЛКСМ разваливается фундамент | Источник: Прокуратура Ярославской области / TelegramУ дома на улице 40 лет ВЛКСМ разваливается фундамент | Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

У дома на улице 40 лет ВЛКСМ разваливается фундамент

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

Власти ответили жителям Переславля-Залесского Ярославской области, которые беспокоятся из-за расселения аварийного дома на улице 40 лет ВЛКСМ. Напомним, речь идет о двухэтажке, у которой в июле 2025 года развалился фундамент. Жить в здании стало опасно, появилась угроза обрушения, поэтому людей экстренно расселили.

«Подрядчик должен был сделать опалубку. Когда он приступил к работе, выяснилось, что фундамент разрушается. Дом 1968 года постройки, и он уже нуждался в капитальном ремонте», — рассказали в беседе с 76.RU в администрации Переславля-Залесского.

Опалубка — это временная или постоянная форма, в которую заливают бетонную смесь, чтобы придать ей нужную форму и размеры до момента ее затвердевания и набора прочности.

На видео запечатлено обрушение фундамента здания

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

Рассматривались варианты отремонтировать дом, укрепить фундамент. Для этого был вызван оценщик.

«Он приехал, посмотрел и сказал, что дом спасти невозможно, его надо признать аварийным», — добавили в районной администрации.

12 августа дом признали аварийным. Жильцам двухэтажки предложили жилье в маневренном фонде. Из 12 квартир жилыми были только десять. Шесть семей уже получили временное жилье, две — отказались от квартир в маневренном фонде, еще две — просят отдельное благоустроенное жилье.

«Они, скорее всего, будут сами снимать и ждать, пока им подойдет жилье в маневренном фонде. Может быть, когда у нас начнется расселение другого многоквартирного дома и будет освобождаться маневренный фонд, соответственно, люди будут оттуда выезжать в новые квартиры, — им можно будет предложить жилье этим жителям», — уточнили в администрации Переславля-Залесского.

Что будет дальше?

Объявление вывесили в аварийном доме | Источник: Подслушано Переславль / Vk.comОбъявление вывесили в аварийном доме | Источник: Подслушано Переславль / Vk.com

Объявление вывесили в аварийном доме

Источник:

Подслушано Переславль / Vk.com

До 18 августа местные жители должны забрать все свои вещи из квартир. После доступ в дом будет ограничен. Также в здании отключат свет и воду. Местные власти пообещали помочь с перемещением вещей: людям предоставят машины и грузовики для этих целей.

Но один из самых волнующих вопросов жильцов: что будет дальше? Предоставят ли им постоянное жилье или выплатят компенсацию для покупки нового? В администрации уточнили 76.RU, что ситуация будет решаться индивидуально:

«С каждой семьей постоянно находится на связи отдел учета и распределения жилья. Все варианты с ними обговариваются. Предполагается выплата на покупку жилья», — пояснили местные власти.

Прокуратура взяла на контроль соблюдение жилищных прав граждан. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования | Источник: Прокуратура Ярославской области / TelegramПрокуратура взяла на контроль соблюдение жилищных прав граждан. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования | Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Прокуратура взяла на контроль соблюдение жилищных прав граждан. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

Правда, точные сроки выплат пока не определены.

«У нас же дом аварийный не один, их очень много. У людей есть определенная очередность и сроки расселения. Сейчас действует программа для расселения домов, признанных аварийными до 2017 года. Для этого строится многоквартирный пятиэтажный дом. Губернатор заявил, что планируется строительство еще одного восьмиэтажного дома. Очень надеемся, что такой дом будет построен, и это решит еще много проблем и позволит расселить еще больше семей», — отметили в администрации Переславля-Залесского.

Кроме того, в администрации добавили, что некоторые жильцы расселенного дома прописывают своих родственников в квартирах аварийного дома в надежде получить большую компенсацию.

Власти подчеркивают, что в этом нет смысла: согласно статье 32 «Жилищного кодекса РФ», при расселении аварийного жилья (если дом не включен в региональную программу) собственникам выплачивается денежная компенсация по рыночной стоимости. Другое жилое помещение предоставляется площадью, равной изымаемой, независимо от количества зарегистрированных граждан.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Обрушение Аварийный дом Переславль-Залесский
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
22 минуты
Фонд капитального ремонта в действии. Помощь губернатора здесь излишние? Началось строительство пешеходной зоны.
Гость
17 минут
Интересно, а куда люди вывезут вещи (мебель, технику)? Это же все объемное, где это хранить пока новое жилье не заведут.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Вы играете в русскую рулетку». Стоит ли покупать продукты с бабушкиных лотков и что делать, если отравился — ответ адвоката
Александр Руф
Адвокат
Мнение
Чезабретта? Почему снятый для зумеров фильм «Иван Семенов. Первый поцелуй» оскорбляет самих зумеров
Мария Зиновьева
Мнение
«Доступная роскошь»: как россиянка путешествовала по Дубаю в несезон
Яна Латухина
Мнение
Семья с двумя детьми вместо Турции поехала отдыхать в Дагестан. Сколько потратили и стоило ли оно того
Юлия Конева
Мнение
«Шедевр шашлычного искусства»: обувщик поделился секретным рецептом ребрышек по-армянски
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление