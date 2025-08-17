«Выгоняют нас на улицу»: жители Ярославской области бьют тревогу из-за расселения аварийного дома. Видео

В Переславле-Залесском разрушается многоквартирный дом Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Жители Переславля-Залесского бьют тревогу из-за того, что их выселяют из аварийного многоквартирного дома № 8 на улице 40 лет ВЛКСМ. 3 июля здание экстренно расселили из-за угрозы обрушения. Подрядная организация проводила земляные работы у фасада дома и выявила дефект фундамента.

Через месяц после этого, 12 августа 2025 года, многоквартирный дом признали аварийным. По данным прокуратуры Ярославской области, здание построено в 1968 году, в нем проживали 26 человек. На днях на жителям на квартиры повесили объявление:

«В соответствии с протоколом заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Переславль-Залесского муниципального округа, в связи с возможным обрушением указанного жилого дома, уведомляем вас, что с 10:00 18 августа 2025 года будет ограничен доступ в дом, отключено электро- и водоснабжение дома», — говорится в объявлении.

Объявление вывесили в аварийном доме Источник: «Подслушано Переславль» / Vk.com

Местные жители негодуют по этому поводу.

«Мало того, что решением по нашему дому тянули больше месяца, ни одного собрания с жителями не провели, всё решилось в один миг на этой неделе. Теперь выгоняют нас на улицу», — пишет жительница дома в паблике «Подслушано Переславль».

На видео запечатлено обрушение фундамента здания Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

В администрации округа отметили, что обеспечивали жителей при выезде из квартир машинами и грузовиками. Местные власти обещают также помочь в расселении в понедельник, 18 августа.

«Из жильцов 12 квартир жильем обеспечены жители пяти квартир. Две квартиры в доме были пустующие. Жильцы одной квартиры на следующей неделе будут обеспечены маневренным фондом. Жильцы еще двух квартир требуют отдельного благоустроенного жилья, которого в городе нет — при этом от маневренного и ПВР жители отказались, остальным маневренный фонд не требуется, так как есть возможность временного размещения. Администрация предпримет все возможные меры для обеспечения жителей двух квартир жилищными условиями», — уточнили в администрации Переславля-Залесского.