«Угроза обрушения»: в Ярославской области экстренно расселили многоквартирный дом. Видео

В Ярославской области возникла угроза обрушения Источник: Михаил Евраев / Telegram

В Ярославской области возникла угроза обрушения многоквартирного дома № 8 в Переславле-Залеском на улице 40 лет ВЛКСМ. Дефект фундамента заметили рабочие.

«Возникла угроза обрушения двухэтажного дома 1968 года постройки, не аварийного. В доме проживает 26 человек, из которых на данный момент 15 требуют расселения, включая троих детей», — сообщил глава Переславль-Залесского муниципального округа Дмитрий Зяблицкий.

После обнаружения дефекта, подрядчик обратился в службы и остановил работы. После было собрано экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Людей из дома вывели, а территорию огородили. Прокуратура взяла на контроль соблюдение жилищных прав граждан. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Стали известны последствия обрушения Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

«На месте работают экстренные службы. На заседании было принято решение полностью эвакуировать людей из дома. Всем, кому это необходимо, будет предоставлен маневренный фонд. Для доставки людей до временного жилья предоставлен автобус», — добавил Дмитрий Зяблицкий.

8 июля с местными жителями, в том числе с жильцами дома № 8 проведет встречу заместитель прокурора Ярославской области Светлана Козлова.