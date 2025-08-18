НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

облачно, без осадков

ощущается как +14

0 м/c,

 744мм 68%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,02
EUR 93,71
В Ярославле похолодает
Кто зарабатывает на разрухе в Ярославле
Частные дома среди высоток
Смертельное ДТП на трассе М-8. Видео
Расселяют аварийный дом
Выплаты к 1 сентября
Где покататься на лошади в Ярославле
Афиша на выходные
Роскошный теплоход в Ярославле. Фото
Отдых во Вьетнаме
Происшествия Под звуки сирены: в Ярославле эвакуировали посетителей крупнейшего ТЦ в центре города. Видео

Под звуки сирены: в Ярославле эвакуировали посетителей крупнейшего ТЦ в центре города. Видео

Что там произошло

1 402
4 комментария
В Ярославле в ТЦ&nbsp;«Аура» эвакуировали посетителей | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram, Жесть Ярославль / TelegramВ Ярославле в ТЦ&nbsp;«Аура» эвакуировали посетителей | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram, Жесть Ярославль / Telegram

В Ярославле в ТЦ «Аура» эвакуировали посетителей

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram, Жесть Ярославль / Telegram

В Ярославле днем 18 августа в торговом центре «Аура» в центре города сработала пожарная сигнализация. Посетителей и сотрудников расположенных внутри магазинов и заведений вывели на улицу.

«Подписчик сообщает об эвакуации в „Ауре“», — написали в телеграм-канале «Жесть Ярославль».

На снятых очевидцами фото и видео видно, что к торговому центру со стороны улицы Победы приехали как минимум две машины спасателей. Сотрудники торгово-развлекательного центра раскрыли все входные двери, в том числе, эвакуационные выходы, настежь.

На улицу вышли десятки людей

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Как объяснили в МЧС, тревога была ложной. Спасатели не обнаружили возгораний в торговом центре.

«Произошло случайное срабатывание пожарной сигнализации», — рассказали 76.RU в ГУ МЧС по Ярославской области.

Чуть больше недели назад в Ярославле эвакуировали посетителей магазина в Ленинском районе. Там посреди дня произошел пожар. Тогда из здания вывели восемь человек и собаку.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ТЦ Аура Эвакуация МЧС
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED3
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Инженер1
1 час
Случайностей не бывает. Ложняки от некачественного монтажа или не обслуживания АПС.
Гость
1 час
Мы там были до пожарных я очень волновался спасибо что опубликовали это огромное спасибо 🙏
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Чезабретта? Почему снятый для зумеров фильм «Иван Семенов. Первый поцелуй» оскорбляет самих зумеров
Мария Зиновьева
Мнение
«Шедевр шашлычного искусства»: обувщик поделился секретным рецептом ребрышек по-армянски
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Мнение
«Вы играете в русскую рулетку». Стоит ли покупать продукты с бабушкиных лотков и что делать, если отравился — ответ адвоката
Александр Руф
Адвокат
Мнение
Семья с двумя детьми вместо Турции поехала отдыхать в Дагестан. Сколько потратили и стоило ли оно того
Юлия Конева
Мнение
«Они там совсем берега потеряли». Журналист — о поездке в Египет двадцать лет спустя
Артем Краснов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление