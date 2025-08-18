Под звуки сирены: в Ярославле эвакуировали посетителей крупнейшего ТЦ в центре города. Видео

В Ярославле в ТЦ «Аура» эвакуировали посетителей Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram, Жесть Ярославль / Telegram

В Ярославле днем 18 августа в торговом центре «Аура» в центре города сработала пожарная сигнализация. Посетителей и сотрудников расположенных внутри магазинов и заведений вывели на улицу.

«Подписчик сообщает об эвакуации в „Ауре“», — написали в телеграм-канале «Жесть Ярославль».

На снятых очевидцами фото и видео видно, что к торговому центру со стороны улицы Победы приехали как минимум две машины спасателей. Сотрудники торгово-развлекательного центра раскрыли все входные двери, в том числе, эвакуационные выходы, настежь.

На улицу вышли десятки людей Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Как объяснили в МЧС, тревога была ложной. Спасатели не обнаружили возгораний в торговом центре.

«Произошло случайное срабатывание пожарной сигнализации», — рассказали 76.RU в ГУ МЧС по Ярославской области.