НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

облачно, без осадков

ощущается как +16

6 м/c,

зап.

 753мм 68%
Подробнее
4 Пробки
USD 79,38
EUR 92,66
Загорелся магазин
Обрушится гроза
Новостройка без горячей воды
Ищут новое место под кладбище
Афиша на выходные
Врач пострадал в ДТП
Новый микрорайон
Платные парковки
Земля под застройку
Лавка в виде тысячерублевки
Происшествия Эвакуированы люди: в Ярославле загорелся магазин. Первые подробности

Эвакуированы люди: в Ярославле загорелся магазин. Первые подробности

Что известно о ЧП

1 338
2 комментария
В Ярославле загорелся магазин | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramВ Ярославле загорелся магазин | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В Ярославле загорелся магазин

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Днем 8 августа в Ленинском районе Ярославля начался пожар в магазине. Спасателям поступил вызов по адресу: улица Чкалова, 15/23.

В половину первого дня на место выехали 8 спецмашин и 28 спасателей. Людей пришлось выводить из здания.

«Эвакуировано восемь человек и собака. В 13:05 локализация и ликвидация открыто горения», — рассказали 76.RU в ГУ МЧС по Ярославской области.

Первый этаж здания по указанному адресу занимают несколько магазинов. В том числе: аптека, алкомаркет, цветочный, магазин для мастеров ногтевого сервиса, кафе, салон красоты и другие. Где именно началось возгорание, в МЧС пока не уточнили.

У здания выстроились машины спасателей | Источник: Жесть Ярославль / TelegramУ здания выстроились машины спасателей | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

У здания выстроились машины спасателей

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

В конце июля на складе, расположенном у оживленного проспекта в Ярославле, произошел крупный пожар. Спасателям понадобилось четыре часа, чтобы полностью потушить пламя. На месте работали 33 пожарных и девять спецмашин. Им пришлось тушить бочки с ацетоном и картон.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Пожар Магазин Эвакуация МЧС
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY3
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
13 минут
Слава Богу, без пострадавших! Спасибо пожарным.
Гость
19 минут
Хулиганы
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Меньше 100 000 не получал». Фельдшер скорой помощи честно рассказал о своей работе
Анонимный автор
Мнение
Вместо учениц — старухи? Чем плоха новая школьная форма по ГОСТу
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
Учитель начальных классов рассказал, почему на самом деле молодые педагоги увольняются из школ
Сергей Кукушкин
Учитель из Екатеринбурга
Мнение
«Все мои куклы немного странные, с дурнинкой»: гномов российской рукодельницы скупают по всему миру
Марина Митина
Мнение
«Разные цены для туристов и местных»: российская туристка рассказала, как отдохнула в Грузии и сколько потратила
Тома Минадзе
корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление