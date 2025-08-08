Эвакуированы люди: в Ярославле загорелся магазин. Первые подробности

Днем 8 августа в Ленинском районе Ярославля начался пожар в магазине. Спасателям поступил вызов по адресу: улица Чкалова, 15/23.
В половину первого дня на место выехали 8 спецмашин и 28 спасателей. Людей пришлось выводить из здания.
«Эвакуировано восемь человек и собака. В 13:05 локализация и ликвидация открыто горения», — рассказали 76.RU в ГУ МЧС по Ярославской области.
Первый этаж здания по указанному адресу занимают несколько магазинов. В том числе: аптека, алкомаркет, цветочный, магазин для мастеров ногтевого сервиса, кафе, салон красоты и другие. Где именно началось возгорание, в МЧС пока не уточнили.
В конце июля на складе, расположенном у оживленного проспекта в Ярославле, произошел крупный пожар. Спасателям понадобилось четыре часа, чтобы полностью потушить пламя. На месте работали 33 пожарных и девять спецмашин. Им пришлось тушить бочки с ацетоном и картон.