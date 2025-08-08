Эвакуированы люди: в Ярославле загорелся магазин. Первые подробности

В Ярославле загорелся магазин Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Днем 8 августа в Ленинском районе Ярославля начался пожар в магазине. Спасателям поступил вызов по адресу: улица Чкалова, 15/23.

В половину первого дня на место выехали 8 спецмашин и 28 спасателей. Людей пришлось выводить из здания.

«Эвакуировано восемь человек и собака. В 13:05 локализация и ликвидация открыто горения», — рассказали 76.RU в ГУ МЧС по Ярославской области.

Первый этаж здания по указанному адресу занимают несколько магазинов. В том числе: аптека, алкомаркет, цветочный, магазин для мастеров ногтевого сервиса, кафе, салон красоты и другие. Где именно началось возгорание, в МЧС пока не уточнили.

У здания выстроились машины спасателей Источник: Жесть Ярославль / Telegram