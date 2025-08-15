В Ярославской области прекратили поиски пропавшей мамы с пятью детьми

Пропавших в лесу маму с пятью детьми нашли живыми Источник: Алексей Шутов / Vk.com

В Большесельском районе Ярославской области прекратили поиски пропавшей семьи. Утром 15 августа в деревне Высоково организовали поисково-спасательную группу, так как днем ранее в лесу потерялась мама с пятью детьми.

К поискам были привлечены сотрудники правоохранительных органов, поисково-спасательные службы, егеря и волонтеры. Для повышения эффективности задействовали беспилотники и поисковых собак. В итоге около 13 часов 15 августа семью нашли сотрудники пешего отряда.

«Семью нашли, сейчас ее выводят из глубины леса на место организации штаба. Выехала скорая помощь, чтобы детей обследовать. Поисковую операцию завершаем», — рассказал 76.RU глава Большесельского района Алексей Шутов.

С раннего утра 15 августа были организованы поисковые группы Источник: Алексей Шутов / Vk.com

По данным 76.RU, детям 4, 6, 7, 9 и 11 лет. Старший ребенок — племянник потерявшейся женщины.

«Жизни и здоровью детей и матери ничего не угрожает», — передает 76.RU слова начальника штаба детский омбудсмен Михаил Крупин.

Как семья потерялась в лесу?

По данным главы Большесельского района, семья ушла гулять в лес около 12 часов дня 14 августа.

«Они заблудились. Ночью сотрудники полиции применили СГУ (громкоговорящие устройства. — Прим. ред.). Глава семейства вышел к сотрудникам полиции, а жене с детьми сказал оставаться на месте, что вернется к ним. После он не мог вспомнить, где их оставил», — рассказал в беседе 76.RU Алексей Шутов.