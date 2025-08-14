Беспилотник влетел в здание правительства Белгородской области: что известно об атаке дронов на регионы РФ

Над регионами России за ночь сбили 44 беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны. Расскажем подробнее об атаке.
Один дрон влетел в здание правительства Белгородской области, когда рядом находился глава региона Вячеслав Гладков. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Сейчас шел пешком, в это время ударили по зданию правительства», — рассказал Гладков.
Он также опубликовал видео, на котором видны последствия удара. На здании образовались небольшие выбоины, а тротуар засыпало осколками. Люди не пострадали.
Подвергся атаке беспилотников и Волгоградский нефтеперерабатывающий завод.
«В результате падения обломков возникло разлитие и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ. Пожарные службы оперативно приступили к пожаротушению», — сообщил глава региона Андрей Бочаров. По предварительным данным, никто не пострадал.
В Ростовской области отразили атаку БПЛА в Миллеровском и Кашарском районах. Как рассказал врио главы региона Юрий Слюсарь, в одном частном доме выбиты стёкла и поврежден забор.
Всего с 20:00 (мск) 13 августа до 07:00 (мск) 14 августа перехватили и уничтожили 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа:
14 — над акваторией Черного моря;
9 — над Волгоградской областью;
7 — над Республикой Крым;
7 — над Ростовской областью;
4 — над Краснодарским краем;
2 — над Белгородской областью;
1 — над акваторией Азовского моря.