Беспилотник влетел в здание правительства Белгородской области: что известно об атаке дронов на регионы РФ

Большая часть дронов была над морем Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Над регионами России за ночь сбили 44 беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны. Расскажем подробнее об атаке.

Один дрон влетел в здание правительства Белгородской области, когда рядом находился глава региона Вячеслав Гладков. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сейчас шел пешком, в это время ударили по зданию правительства», — рассказал Гладков.

Он также опубликовал видео, на котором видны последствия удара. На здании образовались небольшие выбоины, а тротуар засыпало осколками. Люди не пострадали.

Дрон влетел в здание на глазах у губернатора Источник: Настоящий Гладков / Telegram

Подвергся атаке беспилотников и Волгоградский нефтеперерабатывающий завод.

«В результате падения обломков возникло разлитие и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ. Пожарные службы оперативно приступили к пожаротушению», — сообщил глава региона Андрей Бочаров. По предварительным данным, никто не пострадал.

В Ростовской области отразили атаку БПЛА в Миллеровском и Кашарском районах. Как рассказал врио главы региона Юрий Слюсарь, в одном частном доме выбиты стёкла и поврежден забор.

Всего с 20:00 (мск) 13 августа до 07:00 (мск) 14 августа перехватили и уничтожили 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: