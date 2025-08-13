НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
За рулем был 13-летний: в Ярославской области подростки пострадали в аварии

Стали известны подробности

317
3 комментария
Двое несовершеннолетних попали в аварию | Источник: Госавтоинспекция по Ярославской области / TelegramДвое несовершеннолетних попали в аварию | Источник: Госавтоинспекция по Ярославской области / Telegram

Двое несовершеннолетних попали в аварию

Источник:

Госавтоинспекция по Ярославской области / Telegram

13 августа в Ярославской области на 272-м километре автодороги Сергеев-Посад — Калязин  — Рыбинск — Череповец произошла авария, в которой пострадали двое несовершеннолетних. ДТП случилось около четырех часов дня.

Как сообщили в Госавтоинспекции по Ярославской области, по предварительной информации, за рулем автомобиля «Хёндэ» находился 13-летний водитель. Он произвел столкновение с квадрациклом, на котором ехали двое — 13-летний водитель и 15-летний пассажир. Они пострадали в аварии.

«С различными травмами доставлены в горбольницу № 2 имени Пирогова города Рыбинска», — сообщил заместитель начальника Госавтоинспекции МУ МВД «Рыбинское» Алексей Володкин.

Стали известны подробности происшествия

Источник:

Госавтоинспекция по Ярославской области / Telegram

В Госавтоинспекции обратились к родителям с напоминанием не доверять управление мопедом, скутером, мотоциклом, питбайком и другими транспортными средствами детям. Так как не все в полной мере ознакомлены с особенностями управления, мерами безопасности, а также правилами дорожного движения.

«Помните, несовершеннолетний не может управлять транспортным средством, не имея права на управление соответствующих категорий. Вы обязаны контролировать и пресекать попытки несовершеннолетнего самостоятельно сесть за руль и исключить возможность доступа ключам автомобиля и мотоцикла. Жизнь и здоровье ваших детей в ваших руках», — рассказал заместитель начальника Госавтоинспекции МУ МВД «Рыбинское» Алексей Володкин.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором двое несовершеннолетних получили травмы.

Ранее в Ярославской области мотоциклист сбил 12-летнюю девочку и скрылся с места ДТП.

Варвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Комментарии
3
Гость
45 минут
Осторожно!На дорогах молодая поросль.Хорошо,что не детсадовцы.
Гость
9 минут
Зумеры! Зумеры!
Читать все комментарии
