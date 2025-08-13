Скрылся с места ДТП: в Ярославской области мотоциклист сбил ребенка

9 августа в поселке Константиновский Тутаевского района Ярославской области мотоциклист сбил 12-летнюю девочку. ДТП случилось в вечернее время.
«Водитель, управляя неустановленным мототранспортом, совершил наезд на пешехода — 12-летнюю девочку, после чего оставил место ДТП, участником которого он являлся», — сообщили в Госавтоинспекции Тутаевского района.
В полиции 76.RU уточнили, что девочке была оказана разовая медицинская помощь на месте ДТП.
Личность водителя не установлена. Свидетелей и очевидцев происшествия попросили обратиться в дежурную часть МО МВД России «Тутаевский» или в Госавтоинспекцию Тутаева.
«Конфиденциальность гарантируется», — пообещали в Госавтоинспекции Тутаевского района.
Ранее в Ярославском районе на трассе М-8 произошла смертельная авария. ДТП случилось около шести часов утра.