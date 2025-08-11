НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В популярном вузе Ярославля поступающих предупредили о мошенниках. Как они действуют

Рассказали в администрации университета

В Ярославском государственном университете имени П. Г. Демидова абитуриентов предупредили о мошенниках. Сообщение появилось в официальном телеграм-канале вуза. Там рассказали, что неизвестные приглашают поступающих в чаты сомнительного характера.

«Мошенники продолжают стучать вам в личные сообщения и приглашать в беседы от имени сотрудников университета. Если представители факультета или приёмной комиссии захотят что-то у вас уточнить, они не будут создавать беседу, а свяжутся с вами лично или через существующую беседу абитуриентов, и точно не зададут вопросов, не связанных с вашим поступлением», — говорится в сообщении университета.

Абитуриентов призвали быть внимательнее.

Ранее в ярославских университетах завершилось зачисление абитуриентов на бюджетные места бакалавриата и специалитета. Мы рассказывали, сколько студентов было принято, и какие направления стали самыми популярными.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
