НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +17

0 м/c,

 753мм 77%
Подробнее
2 Пробки
USD 79,78
EUR 92,88
Сократят предприятия
Антирейтинг качества дорог
Стоимость платных парковок
Афиша на выходные
Проблемы со сливочным маслом
Загорелся магазин
Обрушится гроза
Новостройка без горячей воды
Ищут новое место под кладбище
Врач пострадал в ДТП
Образование Ярославские вузы подвели итоги приемной кампании: сколько абитуриентов приняли

Ярославские вузы подвели итоги приемной кампании: сколько абитуриентов приняли

Завершился набор на бюджет

151
Написать комментарий
Завершилось зачисление абитуриентов на бюджетные места | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUЗавершилось зачисление абитуриентов на бюджетные места | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Завершилось зачисление абитуриентов на бюджетные места

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В ярославских университетах завершилось зачисление абитуриентов на бюджетные места бакалавриата и специалитета.

«В августе завершится прием в магистратуру и аспирантуру», — сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Сколько абитуриентов зачислили в ярославские вузы?

  • в ЯГТУ зачислены 655 студентов. Наиболее популярными направлениями стали «архитектура», «биотехнологии» и IT. Общее количество поданных заявлений — более 12 тысяч;

  • в ЯрГУ имени П. Г. Демидова зачислены 833 студента, получены 16 тысяч заявлений. Наибольший спрос — на юриспруденцию, экономику и IT-направления;

  • в Ярославском государственном медицинском университете студенты набраны на все 499 выделенных бюджетных мест, из них 341 — целевое. Самые высокие проходные баллы — на стоматологию, лечебное дело и педиатрию;

  • РГАТУ имени П. А. Соловьева в этом году предложил 365 бюджетных мест по программам бакалавриата и специалитета. Наиболее популярными направлениями стали «программная инженерия», «информатика и вычислительная техника», а также «конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»;

  • в ЯГПУ имени К. Д. Ушинского на места в рамках контрольных цифр приема зачислены 673 человека. Наибольшей популярностью у поступающих пользовались образовательные программы «английский язык, китайский язык», «английский язык, иностранный язык», «филология», «логопедия», «психология развития и воспитания личности», «физическая культура и спорт».

Мы изучили, сколько стоит проживание в общежитиях вузов Ярославля, и подготовили для вас обзор цен.

ПО ТЕМЕ
Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Студенты Образование Абитуриенты
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Учитель начальных классов рассказал, почему на самом деле молодые педагоги увольняются из школ
Сергей Кукушкин
Учитель из Екатеринбурга
Мнение
Верхние мстят нижним? Пассажирка рассказала о своем кошмаре в поезде до Сочи
Оксана Витязь
Журналист
Мнение
«Все мои куклы немного странные, с дурнинкой»: гномов российской рукодельницы скупают по всему миру
Марина Митина
Мнение
«Выглядит оплеухой от АВТОВАЗа». Обсуждаем цену новой Lada Iskra и риски провала проекта
Артем Краснов
Мнение
12 часов стояли на жаре с тысячами фанатов. Россиянка отправилась в Грузию на концерт Тимберлейка, отдав 200 тысяч за детскую мечту
Анна Дьячкова
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление