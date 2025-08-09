Ярославские вузы подвели итоги приемной кампании: сколько абитуриентов приняли

В ярославских университетах завершилось зачисление абитуриентов на бюджетные места бакалавриата и специалитета.
«В августе завершится прием в магистратуру и аспирантуру», — сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Сколько абитуриентов зачислили в ярославские вузы?
в ЯГТУ зачислены 655 студентов. Наиболее популярными направлениями стали «архитектура», «биотехнологии» и IT. Общее количество поданных заявлений — более 12 тысяч;
в ЯрГУ имени П. Г. Демидова зачислены 833 студента, получены 16 тысяч заявлений. Наибольший спрос — на юриспруденцию, экономику и IT-направления;
в Ярославском государственном медицинском университете студенты набраны на все 499 выделенных бюджетных мест, из них 341 — целевое. Самые высокие проходные баллы — на стоматологию, лечебное дело и педиатрию;
РГАТУ имени П. А. Соловьева в этом году предложил 365 бюджетных мест по программам бакалавриата и специалитета. Наиболее популярными направлениями стали «программная инженерия», «информатика и вычислительная техника», а также «конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»;
в ЯГПУ имени К. Д. Ушинского на места в рамках контрольных цифр приема зачислены 673 человека. Наибольшей популярностью у поступающих пользовались образовательные программы «английский язык, китайский язык», «английский язык, иностранный язык», «филология», «логопедия», «психология развития и воспитания личности», «физическая культура и спорт».
