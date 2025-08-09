Ярославские вузы подвели итоги приемной кампании: сколько абитуриентов приняли

в ЯГТУ зачислены 655 студентов. Наиболее популярными направлениями стали «архитектура», «биотехнологии» и IT. Общее количество поданных заявлений — более 12 тысяч;

в ЯрГУ имени П. Г. Демидова зачислены 833 студента, получены 16 тысяч заявлений. Наибольший спрос — на юриспруденцию, экономику и IT-направления;

в Ярославском государственном медицинском университете студенты набраны на все 499 выделенных бюджетных мест, из них 341 — целевое. Самые высокие проходные баллы — на стоматологию, лечебное дело и педиатрию;

РГАТУ имени П. А. Соловьева в этом году предложил 365 бюджетных мест по программам бакалавриата и специалитета. Наиболее популярными направлениями стали «программная инженерия», «информатика и вычислительная техника», а также «конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»;