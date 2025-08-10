НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

облачно, без осадков

ощущается как +15

0 м/c,

 752мм 94%
Подробнее
2 Пробки
USD 79,78
EUR 92,88
Открыл бизнес с глухой деревне
Новый микрорайон с высотками
Сгорел в машине
Афиша на выходные
Сократят предприятия
Антирейтинг качества дорог
Стоимость платных парковок
Новостройка без горячей воды
Ищут новое место под кладбище
Происшествия Опасные советы ChatGPT довели американца до психбольницы: новости 10 августа

Опасные советы ChatGPT довели американца до психбольницы: новости 10 августа

Что произошло за сутки

183
Написать комментарий
Мужчина хотел снизить потребление соли, но в итоге попал в больницу | Источник: Дмитрий Горчаков / E1.RUМужчина хотел снизить потребление соли, но в итоге попал в больницу | Источник: Дмитрий Горчаков / E1.RU

Мужчина хотел снизить потребление соли, но в итоге попал в больницу

Источник:

Дмитрий Горчаков / E1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 10 августа.

В Израиле тысячи людей вышли на протест 

В Тель-Авиве и других городах Израиля прошли протесты из-за планов премьера страны Биньямина Нетаньяху оккупировать Газу. Об этом сообщает израильское издание Times of Israel.

По информации портала, на улицы вышли тысячи израильтян. Среди протестующих есть и родители заложников, остающихся на территории Газы. Они уверены, что операция Нетаньяху станет смертным приговором для их близких.

Самой массовой стала акция в Тель-Авиве, где в протестах приняли участие не менее 10 тысяч человек.

Ранее стало известно, что Биньямин Нетаньяху поссорился с главой Генштаба Вооруженных сил Израиля Эялем Замиром на заседании из-за планов оккупации сектора Газы Армией обороны Израиля. По мнению Замира, это приведет к большим человеческим жертвам среди военнослужащих ЦАХАЛ, а также создаст угрозу жизни израильских заложников.

54 тысячи пассажиров застряли в Сочи

Аэропорт Сочи полностью перешел на работу по фактическому расписанию и готов 10 августа обслужить более 400 рейсов — 210 на вылет и 200 на прилет. Об этом сообщается в Telegram-канале авиагавани.

За последние три дня неоднократно вводились ограничения воздушного пространства, что серьезно осложнило работу авиакомпаний, сотрудников аэропорта и создало неудобства для пассажиров. Однако, как подчеркивают в пресс-службе, все меры были направлены на обеспечение безопасности полетов.

Сегодня аэропорт ожидает рекордный пассажиропоток — более 54 тысяч человек. Рейсы обслуживаются в порядке очередности и готовности воздушных судов, но возможны незначительные корректировки расписания из-за ограничений в других аэропортах страны.

В Екатеринбурге мать убила двоих детей и покончила с собой 

В Екатеринбурге нашли мертвой мать и двоих детей. По предварительным данным, женщина убила девятилетнего сына и трехлетнюю дочь, а затем свела счеты с жизнью. Женщину звали Ляна, она работала в одной из крупных городских больниц специалистом по ультразвуковым исследованиям (УЗИ). Мужа у нее не было. Ее дети были зачаты методом ЭКО. 

Одна из коллег рассказала корреспонденту E1.RU о переменах в жизни погибшей.

Тела матери и двух ее детей нашли рано утром в квартире

Источник:

Дарья Манохина / E1.RU

«Я работала с ней. Ее старшему сыну на тот момент было 6 лет, она в нем души не чаяла. Всегда ходила веселая, отзывчивая, следила за фигурой. Про сына рассказывала всегда с теплом. Потом она забеременела дочерью, в беременность она была тоже спокойной, улыбчивой», — сообщила коллега погибшей.

Потом она стала нервной и злой. За месяц до гибели, Ляна говорила, что очень устала от детей, что сын — неуправляемый, поделилась ее знакомая. 

Накануне вечером Ляну потеряла мать. Она пыталась дозвониться до дочери, но не смогла. В итоге ей пришлось обратиться в правоохранительные органы. 

«Когда бабушка открыла жилище своими ключами, перед сотрудниками полиции предстала жуткая картина, словно из фильма ужасов: убитые малыши лежали на детской кровати, а тело их матери находилось на кухне, на полу», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Поскольку следов ограбления в квартире не обнаружили, то в содеянном заподозрили мать.

Причины, которые могли побудить женщину к такому поступку, а также более подробные и точные обстоятельства трагедии сейчас выясняются. В Следственном комитете по Свердловской области сообщили, что возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетних). Всю информацию об этом происшествии рассказываем в нашем онлайне

Актриса Эмма Томпсон рассказала о приглашении на свидание от Дональда Трампа

Британская актриса Эмма Томпсон рассказала, как отказала будущему президенту США Дональду Трампу в свидании. Об этом сообщает газеты Telegraph. Все случилось когда Томпсон снималась в фильме «Основные цвета», который вышел в 1998 году.

Он сказал: «Привет, это Дональд Трамп». Я подумала, что это шутка, и спросила: «Чем я могу вам помочь?». Затем он сказал: «Я бы очень хотел, чтобы вы остановились в одном из моих прекрасных мест. Может быть, мы могли бы поужинать». Я сказала: «Что ж, это очень мило. Спасибо большое. Я вам перезвоню», — приводит газета слова актрисы.

Томпсон предположила, что у миллиардера, вероятно, были сотрудники, которые искали для него подходящих партнеров, которых он мог бы пригласить на встречу.

«Я могла бы пойти на свидание с Дональдом Трампом, и тогда мне было бы что рассказать. Я могла бы изменить ход американской истории», — заявила Томпсон.

Российским водителям хотят поднять штрафы

В России хотят в 10 раз поднять штрафы для водителей автомобилей и мотоциклов, которые любят шуметь в ночное время. Законопроект об этом уже дорабатывается ко второму чтению.

«Речь об эксплуатации транспортных средств, нарушающих норматив уровня шума, и об ужесточении наказания для тех, кто не уважает окружающих, пугает прохожих „выхлопом“, не дает жителям спать по ночам», — рассказал РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов.

По его словам, в случае принятия это дает регионам возможность самостоятельно увеличивать штрафы ночным гонщикам за шум, но не больше чем до 30 000 рублей.

Талибы в Кабуле массово закрывают женские салоны красоты

В Афганистане продолжают вводить ограничения в отношении женщин. В Кабуле заблокировали работу сотен салонов красоты. Об этом сообщает новостной портал Tolo news в своем Telegram-канале.

По данным издания, талибы, проводя проверки зданий в Кабуле, выявляли салоны красоты, уничтожали их или же конфисковывали их оборудование. Эти действия нанесли серьезный удар по экономической жизни работающих в этой сфере женщин.

До принятия решения о запрете салонов красоты в Кабуле там работало около 60 тысяч женщин. Многие из них были основными кормильцами своих семей.

Умер режиссер Юрий Бутусов 

Известный театральный режиссер Юрий Бутусов скончался на 64-м году жизни. Осмерти режиссера сообщила актриса Варвара Шмыкова в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). 

«Ужасное горе. Покойтесь с миром, дорогой Ю.Н.», — написала она.

Как сообщил РБК директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок, Бутусов отдыхал с семьей в Болгарии. Он пошел купаться в море во время легкого шторма, не справился с волнами и утонул.

Юрий Бутусов родился в 1961 году в Гатчине. Окончив режиссерский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, работал в театре имени Ленсовета. В 2017 году стал там художественным руководителем, но уже весной 2018 года покинул должность из-за разногласий с руководством. До ноября 2022 года был главным режиссером театра имени Вахтангова в Москве.

Россиянам запретят вести бизнес у себя в саду 

В России с 1 сентября заработает закон, запрещающий вести любой бизнес в садоводческих некоммерческих товариществах. Предполагается, что россияне больше не смогут открывать на своей даче хостелы, склады, мастерские, автосервисы, питомники и магазины. 

Владельцам запретят любой бизнес на участках, который не подходит под определение «для личных нужд». Торговать овощами и фруктами будет можно, но только в том случае, если владелец не нанимает рабочих, а размер его участка меньше 50 соток.

Мужчина в США попал в психбольницу из-за советов ChatGPT

В США мужчина попал в психбольницу на принудительное лечение после того, как по совету ChatGPT три месяца употреблял бромид вместо соли и получил отравление, вызвавшее психоз. Об этом говорится в статье медиков из Американской коллегии врачей и Американской кардиологической ассоциации, опубликованной в журнале Annals of Internal Medicine.

Бромид — это химическое соединение, содержащее атом брома. В основном, это соли бромоводородной кислоты (HBr), то есть соединения, образованные бромом и металлом или другим элементом.

Он обратился в больницу с паранойей, галлюцинациями. Также мужчина отказывался от воды, предполагая, что его отравил сосед. Врачи провели обследование и положили в больницу на принудительное лечение в психиатрическом отделении.

Мужчина рассказал, что хотел снизить потребление соли и по совету ChatGPT заменил его на бромид, купленный в интернете.

Другие новости

Каждую неделю мы собираем итоги недели. В этом дайджесте мы рассказываем о событиях, законопроектах и политических решениях, произошедших за неделю.

Помимо еженедельного дайджеста новостей, мы собираем главные события, произошедшие на СВО. Прочитать о том, как менялась ситуация на поле боя и какие политические решения принимали на этой неделе, можно здесь.

Много интересного происходит и в мире шоу-бизнеса. Певец Юрий Антонов тратит миллионы на голубей, а сын рэпера Децла отвергает творческое наследие отца. Все истории из жизни звезд мы рассказали в отдельном материале.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Психбольница Протест Итоги дня Сад и огород
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Разные цены для туристов и местных»: российская туристка рассказала, как отдохнула в Грузии и сколько потратила
Тома Минадзе
корреспондент
Мнение
«Меньше 100 000 не получал». Фельдшер скорой помощи честно рассказал о своей работе
Анонимный автор
Мнение
Фанаты старого Marvel, крепитесь… Почему фильм «Фантастическая четверка: Первые шаги» — это сплошное разочарование
Мария Зиновьева
Мнение
«Как изменились поезда, вау!» мама из Самары — о плюсах и минусах путешествия на поезде
Александра Исмайлова
журналист
Мнение
Учитель начальных классов рассказал, почему на самом деле молодые педагоги увольняются из школ
Сергей Кукушкин
Учитель из Екатеринбурга
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление