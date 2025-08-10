Опасные советы ChatGPT довели американца до психбольницы: новости 10 августа

Мужчина хотел снизить потребление соли, но в итоге попал в больницу Источник: Дмитрий Горчаков / E1.RU

В Израиле тысячи людей вышли на протест

В Тель-Авиве и других городах Израиля прошли протесты из-за планов премьера страны Биньямина Нетаньяху оккупировать Газу. Об этом сообщает израильское издание Times of Israel.

По информации портала, на улицы вышли тысячи израильтян. Среди протестующих есть и родители заложников, остающихся на территории Газы. Они уверены, что операция Нетаньяху станет смертным приговором для их близких.

Самой массовой стала акция в Тель-Авиве, где в протестах приняли участие не менее 10 тысяч человек.

Ранее стало известно, что Биньямин Нетаньяху поссорился с главой Генштаба Вооруженных сил Израиля Эялем Замиром на заседании из-за планов оккупации сектора Газы Армией обороны Израиля. По мнению Замира, это приведет к большим человеческим жертвам среди военнослужащих ЦАХАЛ, а также создаст угрозу жизни израильских заложников.

54 тысячи пассажиров застряли в Сочи

Аэропорт Сочи полностью перешел на работу по фактическому расписанию и готов 10 августа обслужить более 400 рейсов — 210 на вылет и 200 на прилет. Об этом сообщается в Telegram-канале авиагавани.

За последние три дня неоднократно вводились ограничения воздушного пространства, что серьезно осложнило работу авиакомпаний, сотрудников аэропорта и создало неудобства для пассажиров. Однако, как подчеркивают в пресс-службе, все меры были направлены на обеспечение безопасности полетов.

Сегодня аэропорт ожидает рекордный пассажиропоток — более 54 тысяч человек. Рейсы обслуживаются в порядке очередности и готовности воздушных судов, но возможны незначительные корректировки расписания из-за ограничений в других аэропортах страны.

В Екатеринбурге мать убила двоих детей и покончила с собой

В Екатеринбурге нашли мертвой мать и двоих детей. По предварительным данным, женщина убила девятилетнего сына и трехлетнюю дочь, а затем свела счеты с жизнью. Женщину звали Ляна, она работала в одной из крупных городских больниц специалистом по ультразвуковым исследованиям (УЗИ). Мужа у нее не было. Ее дети были зачаты методом ЭКО.

Одна из коллег рассказала корреспонденту E1.RU о переменах в жизни погибшей.

Тела матери и двух ее детей нашли рано утром в квартире Источник: Дарья Манохина / E1.RU

«Я работала с ней. Ее старшему сыну на тот момент было 6 лет, она в нем души не чаяла. Всегда ходила веселая, отзывчивая, следила за фигурой. Про сына рассказывала всегда с теплом. Потом она забеременела дочерью, в беременность она была тоже спокойной, улыбчивой», — сообщила коллега погибшей.

Потом она стала нервной и злой. За месяц до гибели, Ляна говорила, что очень устала от детей, что сын — неуправляемый, поделилась ее знакомая.

Накануне вечером Ляну потеряла мать. Она пыталась дозвониться до дочери, но не смогла. В итоге ей пришлось обратиться в правоохранительные органы.

«Когда бабушка открыла жилище своими ключами, перед сотрудниками полиции предстала жуткая картина, словно из фильма ужасов: убитые малыши лежали на детской кровати, а тело их матери находилось на кухне, на полу», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Поскольку следов ограбления в квартире не обнаружили, то в содеянном заподозрили мать.

Причины, которые могли побудить женщину к такому поступку, а также более подробные и точные обстоятельства трагедии сейчас выясняются. В Следственном комитете по Свердловской области сообщили, что возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетних). Всю информацию об этом происшествии рассказываем в нашем онлайне.

Актриса Эмма Томпсон рассказала о приглашении на свидание от Дональда Трампа

Британская актриса Эмма Томпсон рассказала, как отказала будущему президенту США Дональду Трампу в свидании. Об этом сообщает газеты Telegraph. Все случилось когда Томпсон снималась в фильме «Основные цвета», который вышел в 1998 году.

Он сказал: «Привет, это Дональд Трамп». Я подумала, что это шутка, и спросила: «Чем я могу вам помочь?». Затем он сказал: «Я бы очень хотел, чтобы вы остановились в одном из моих прекрасных мест. Может быть, мы могли бы поужинать». Я сказала: «Что ж, это очень мило. Спасибо большое. Я вам перезвоню», — приводит газета слова актрисы.

Томпсон предположила, что у миллиардера, вероятно, были сотрудники, которые искали для него подходящих партнеров, которых он мог бы пригласить на встречу.

«Я могла бы пойти на свидание с Дональдом Трампом, и тогда мне было бы что рассказать. Я могла бы изменить ход американской истории», — заявила Томпсон.

Российским водителям хотят поднять штрафы

В России хотят в 10 раз поднять штрафы для водителей автомобилей и мотоциклов, которые любят шуметь в ночное время. Законопроект об этом уже дорабатывается ко второму чтению.

«Речь об эксплуатации транспортных средств, нарушающих норматив уровня шума, и об ужесточении наказания для тех, кто не уважает окружающих, пугает прохожих „выхлопом“, не дает жителям спать по ночам», — рассказал РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов.

По его словам, в случае принятия это дает регионам возможность самостоятельно увеличивать штрафы ночным гонщикам за шум, но не больше чем до 30 000 рублей.

Талибы в Кабуле массово закрывают женские салоны красоты

В Афганистане продолжают вводить ограничения в отношении женщин. В Кабуле заблокировали работу сотен салонов красоты. Об этом сообщает новостной портал Tolo news в своем Telegram-канале.

По данным издания, талибы, проводя проверки зданий в Кабуле, выявляли салоны красоты, уничтожали их или же конфисковывали их оборудование. Эти действия нанесли серьезный удар по экономической жизни работающих в этой сфере женщин.

До принятия решения о запрете салонов красоты в Кабуле там работало около 60 тысяч женщин. Многие из них были основными кормильцами своих семей.

Умер режиссер Юрий Бутусов

Известный театральный режиссер Юрий Бутусов скончался на 64-м году жизни. Осмерти режиссера сообщила актриса Варвара Шмыкова в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Ужасное горе. Покойтесь с миром, дорогой Ю.Н.», — написала она.

Как сообщил РБК директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок, Бутусов отдыхал с семьей в Болгарии. Он пошел купаться в море во время легкого шторма, не справился с волнами и утонул.

Юрий Бутусов родился в 1961 году в Гатчине. Окончив режиссерский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, работал в театре имени Ленсовета. В 2017 году стал там художественным руководителем, но уже весной 2018 года покинул должность из-за разногласий с руководством. До ноября 2022 года был главным режиссером театра имени Вахтангова в Москве.

Россиянам запретят вести бизнес у себя в саду

В России с 1 сентября заработает закон, запрещающий вести любой бизнес в садоводческих некоммерческих товариществах. Предполагается, что россияне больше не смогут открывать на своей даче хостелы, склады, мастерские, автосервисы, питомники и магазины.

Владельцам запретят любой бизнес на участках, который не подходит под определение «для личных нужд». Торговать овощами и фруктами будет можно, но только в том случае, если владелец не нанимает рабочих, а размер его участка меньше 50 соток.

Мужчина в США попал в психбольницу из-за советов ChatGPT

В США мужчина попал в психбольницу на принудительное лечение после того, как по совету ChatGPT три месяца употреблял бромид вместо соли и получил отравление, вызвавшее психоз. Об этом говорится в статье медиков из Американской коллегии врачей и Американской кардиологической ассоциации, опубликованной в журнале Annals of Internal Medicine.

Бромид — это химическое соединение, содержащее атом брома. В основном, это соли бромоводородной кислоты (HBr), то есть соединения, образованные бромом и металлом или другим элементом.

Он обратился в больницу с паранойей, галлюцинациями. Также мужчина отказывался от воды, предполагая, что его отравил сосед. Врачи провели обследование и положили в больницу на принудительное лечение в психиатрическом отделении.

Мужчина рассказал, что хотел снизить потребление соли и по совету ChatGPT заменил его на бромид, купленный в интернете.

