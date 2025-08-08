НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия Беспилотники атаковали Сочи в разгар отдыха туристов: их срочно пришлось эвакуировать с пляжей в убежища — кадры

Беспилотники атаковали Сочи в разгар отдыха туристов: их срочно пришлось эвакуировать с пляжей в убежища — кадры

Режим беспилотной опасности будет действовать до особого распоряжения

314
1 комментарий
Отдыхающих попросили уйти в укрытие | Источник: Оксана Витязь Отдыхающих попросили уйти в укрытие | Источник: Оксана Витязь

Отдыхающих попросили уйти в укрытие

Источник:

Оксана Витязь

В Сочи объявили экстренную эвакуацию с пляжей из-за атаки беспилотников. В городе работает система ПВО. Об этом в своем Telegram-канале предупредил глава города Андрей Прошунин.

«Прошу сочинцев и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности. Если вы живете рядом с береговой линией, ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в глухом помещении без остекления», — пишет мэр Сочи.

Всех отдыхающих попросили немедленно покинуть береговую линию и укрыться в безопасных местах.

Все отдыхающие были немедленно эвакуированы с пляжа

Источник:

ЧП Сочи / Telegram

Сотрудники отелей, санаториев и пляжных комплексов помогают отдыхающим организованно добраться до безопасных мест, как правило, это подземные парковки. Эвакуацию проводят и торговые центры.

Отдыхающим помогают спрятаться на парковках

Источник:

ЧП Сочи / Telegram

Параллельно с этим в аэропорту Сочи введены временные ограничения на полеты для обеспечения безопасности гражданских воздушных судов. Все службы аэропорта готовы к возобновлению работы сразу после снятия ограничений. Авиакомпании обещают оперативно информировать пассажиров об изменениях в расписании.

Прошунин добавил, что все службы в городе приведены в состояние максимальной готовности.

Также из-за угрозы атаки украинских беспилотников на границе России и Абхазии образовались многометровые очереди после временного закрытия КПП «Псоу». Об этом сообщил начальник пограничного управления СГБ Абхазии Рустам Латипов, подчеркнув, что меры согласованы с российской стороной.

Камеры наружного наблюдения зафиксировали скопление людей и транспорта у закрытого КПП

Источник:

Сочи Онлайн / Telegram

Туристы, оказавшиеся в эпицентре событий, рассказывают о сиренах и взрывах:

— Сирены гудели, визжали, было не по себе. Мы с семьей спрятались в подземном переходе.

— Слышали два мощных взрыва, гудят сирены, страшно.

 — Мы ничего не слышали, только сирены, — пишут пользователи в соцсетях.

По информации наших коллег из SOCHI.RU, власти призывают всех соблюдать спокойствие и следить за официальными сообщениями. Ограничения будут действовать до особого распоряжения.

Оксана Витязь
Оксана Витязь
Журналист
Комментарии
1
Гость
31 минута
Новая реальность.
