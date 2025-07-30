Тушили бочки с ацетоном: на складе у оживленного проспекта в Ярославле вспыхнул пожар

На ярославском складе загорелись бочки с ацетоном Источник: МЧС Ярославской области / Telegram

В Ярославле на складе, расположенном на Московском проспекте, в районе выезда из города, произошел крупный пожар. В 17:30 29 июля здесь вспыхнули бочки с ацетоном. Пожарным понадобилось четыре часа, чтобы ликвидировать возгорание. На месте работали 33 сотрудника и девять пожарных машин.

«Огнем уничтожены 200-литровые бочки с ацетоном и упаковочный картонный материал на общей площади 150 квадратных метров. Закопчена отделка стен на площади 1200 квадратов», — сообщили в МЧС по Ярославской области.

В помещении находились газовые баллоны, но спасатели с помощью пены охладили их. Детонации удалось избежать. Во время ЧП никто не пострадал.

Пожар ликвидировали четыре часа Источник: МЧС Ярославской области / Telegram

По предварительной информации, причиной пожара мог стать разряд статического электричества. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего назначена пожарно-техническая экспертиза.

Удалось избежать детонации газовых баллонов Источник: МЧС Ярославской области / Telegram