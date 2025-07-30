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Происшествия Тушили бочки с ацетоном: на складе у оживленного проспекта в Ярославле вспыхнул пожар

Тушили бочки с ацетоном: на складе у оживленного проспекта в Ярославле вспыхнул пожар

Что стало причиной

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1 комментарий
На ярославском складе загорелись бочки с ацетоном | Источник: МЧС Ярославской области / TelegramНа ярославском складе загорелись бочки с ацетоном | Источник: МЧС Ярославской области / Telegram

На ярославском складе загорелись бочки с ацетоном

Источник:

МЧС Ярославской области / Telegram

В Ярославле на складе, расположенном на Московском проспекте, в районе выезда из города, произошел крупный пожар. В 17:30 29 июля здесь вспыхнули бочки с ацетоном. Пожарным понадобилось четыре часа, чтобы ликвидировать возгорание. На месте работали 33 сотрудника и девять пожарных машин.

«Огнем уничтожены 200-литровые бочки с ацетоном и упаковочный картонный материал на общей площади 150 квадратных метров. Закопчена отделка стен на площади 1200 квадратов», — сообщили в МЧС по Ярославской области.

В помещении находились газовые баллоны, но спасатели с помощью пены охладили их. Детонации удалось избежать. Во время ЧП никто не пострадал.

Пожар ликвидировали четыре часа | Источник: МЧС Ярославской области / TelegramПожар ликвидировали четыре часа | Источник: МЧС Ярославской области / Telegram

Пожар ликвидировали четыре часа

Источник:

МЧС Ярославской области / Telegram

По предварительной информации, причиной пожара мог стать разряд статического электричества. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего назначена пожарно-техническая экспертиза.

Удалось избежать детонации газовых баллонов | Источник: МЧС Ярославской области / TelegramУдалось избежать детонации газовых баллонов | Источник: МЧС Ярославской области / Telegram

Удалось избежать детонации газовых баллонов

Источник:

МЧС Ярославской области / Telegram

Напомним, 29 июля, в Ярославле на улице Выставочной загорелся бензовоз. Пламя перекинулось на соседние машины и повредило еще два тягача и грузовой автомобиль. В МЧС рассматривают две предварительные причины произошедшего, связанные с разгерметизацией топливной системы или аварийным режимом работы оборудования.

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Комментарии
1
Гость
54 минуты
Что-то часто последнее время! То аккумулятор на мопеде, то Бристоль, то бензовоз, то ацетон! До февраля 2022 года, подобного вроде не наблюдалось?🤔
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