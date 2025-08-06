Стало известно, сколько ярославских паломников находится в больнице после ДТП с поездом

Сколько людей пострадало в аварии в Ленинградской области Источник: Аварийно-спасательная служба ЛО

После аварии с поездом в медицинских учреждениях Ленинградской области оказалось 9 ярославских паломников.

Напомним, утром 4 августа автобус с туристами из Ярославской области попал в ДТП с поездом в Ленинградской области. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, водитель автобуса выехал на пути в Лодейнопольском районе на запрещающий сигнал светофора. Паломники направлялись из Ярославской области в Александро-Свирский монастырь в Карелии. Подробности происшествия в нашем сюжете.

«В ближайшее время они [пострадавшие] будут переведены в Ленинградскую областную клиническую больницу», — сообщили 76.RU в Министерстве здравоохранения Ярославской области.

В аварии погибла 68-летняя пассажирка.

После ДТП с ярославскими паломниками был задержан водитель автобуса. По версии следствия, он выехал на ж/д переезд на красный. По информации коллег из «Фонтанки.ру», водителю 53 года, он житель Ярославской области.