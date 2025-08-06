Стало известно, сколько ярославских паломников находится в больнице после ДТП с поездом

После аварии с поездом в медицинских учреждениях Ленинградской области оказалось 9 ярославских паломников.
Напомним, утром 4 августа автобус с туристами из Ярославской области попал в ДТП с поездом в Ленинградской области. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, водитель автобуса выехал на пути в Лодейнопольском районе на запрещающий сигнал светофора. Паломники направлялись из Ярославской области в Александро-Свирский монастырь в Карелии. Подробности происшествия в нашем сюжете.
«В ближайшее время они [пострадавшие] будут переведены в Ленинградскую областную клиническую больницу», — сообщили 76.RU в Министерстве здравоохранения Ярославской области.
В аварии погибла 68-летняя пассажирка.
После ДТП с ярославскими паломниками был задержан водитель автобуса. По версии следствия, он выехал на ж/д переезд на красный. По информации коллег из «Фонтанки.ру», водителю 53 года, он житель Ярославской области.
Суд не стал отправлять под арест водителя автобуса, следствие рассчитывало увидеть его под стражей, но мужчина вернется в Ярославскую область со списком запретов.