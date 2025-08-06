НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Ярославле
Погода+24°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +25

2 м/c,

зап.

 750мм 65%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,19
EUR 93,01
Набор в новую школу
Тур Кубка Гагарина
Нехватка вакцин от коклюша и полиомиелита
Коммунальщиков засудили за смерть собаки
Горы мусора у жилых домов
Водителя не посадят после смертельного ДТП
Что откроют вместо популярного супермаркета
Репортаж из центра занятости
Антирейтинг по качеству дорог
Когда «Пир на Волге»
Происшествия Поезд снес автобус Стало известно, сколько ярославских паломников находится в больнице после ДТП с поездом

Стало известно, сколько ярославских паломников находится в больнице после ДТП с поездом

Рассказываем подробности

564
2 комментария
Сколько людей пострадало в аварии в Ленинградской области | Источник: Аварийно-спасательная служба ЛОСколько людей пострадало в аварии в Ленинградской области | Источник: Аварийно-спасательная служба ЛО

Сколько людей пострадало в аварии в Ленинградской области

Источник:

Аварийно-спасательная служба ЛО

После аварии с поездом в медицинских учреждениях Ленинградской области оказалось 9 ярославских паломников.

Напомним, утром 4 августа автобус с туристами из Ярославской области попал в ДТП с поездом в Ленинградской области. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, водитель автобуса выехал на пути в Лодейнопольском районе на запрещающий сигнал светофора. Паломники направлялись из Ярославской области в Александро-Свирский монастырь в Карелии. Подробности происшествия в нашем сюжете.

«В ближайшее время они [пострадавшие] будут переведены в Ленинградскую областную клиническую больницу», — сообщили 76.RU в Министерстве здравоохранения Ярославской области.

В аварии погибла 68-летняя пассажирка.

После ДТП с ярославскими паломниками был задержан водитель автобуса. По версии следствия, он выехал на ж/д переезд на красный. По информации коллег из «Фонтанки.ру», водителю 53 года, он житель Ярославской области.

Суд не стал отправлять под арест водителя автобуса, следствие рассчитывало увидеть его под стражей, но мужчина вернется в Ярославскую область со списком запретов.

ПО ТЕМЕ
Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Автобус Поезд Авария
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Инженер1
1 час
Паломники должны пешком вышагивать, а не на шайтан-арба ехать.
Гость
22 минуты
Чтоб ему пусто было! Сколько горя принёс
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Разные цены для туристов и местных»: российская туристка рассказала, как отдохнула в Грузии и сколько потратила
Тома Минадзе
корреспондент
Мнение
12 часов стояли на жаре с тысячами фанатов. Россиянка отправилась в Грузию на концерт Тимберлейка, отдав 200 тысяч за детскую мечту
Анна Дьячкова
Мнение
Учитель начальных классов рассказал, почему на самом деле молодые педагоги увольняются из школ
Сергей Кукушкин
Учитель из Екатеринбурга
Мнение
«Выглядит оплеухой от АВТОВАЗа». Обсуждаем цену новой Lada Iskra и риски провала проекта
Артем Краснов
Мнение
«Как изменились поезда, вау!» мама из Самары — о плюсах и минусах путешествия на поезде
Александра Исмайлова
журналист
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление