«Пассажиры в гостинице»: власти прокомментировали смертельное ДТП с автобусом паломников. Онлайн

Ранним утром 4 августа автобус с паломниками из Ярославской области попал в ДТП с поездом в Ленинградской области. По предварительным данным, в аварии погибла 68-летняя пассажирка. Еще 12 человек получили различные травмы, детей в их числе нет.
В областном комитете по здравоохранению сообщали о 16 пострадавших, семь из которых в тяжелом состоянии. Их транспортировали в Лодейнопольскую и Волховскую больницы, а также в Ленинградскую областную клиническую больницу.
В этом онлайн-репортаже собираем всё, что известно об аварии на переезде.
Перевозчик направил резервный автобус за пассажирами. Как сообщила глава Тутаевского округа Ольга Низова, ожидаемое время прибытия — 18:00.
«В настоящее время всем пострадавшим пассажирам оказывается необходимая медицинская помощь. Пассажиры с легкими травмами размещены в гостинице, те, кому требуется лечение, находятся в медицинских учреждениях. Сотрудник паломнической службы, занимавшийся организацией этой поездки, также госпитализирован», — уточнила Ольга Низова.
Семье погибшей в аварии с автобусом и поездом туристке окажут помощь.
«Есть погибшая из Тутаева — Лапшина Ольга Николаевна. Выражаю семье искренние соболезнования. Коллегам даны поручения, семью в беде не оставим. Ситуация находится на моем личном контроле», — добавила глава Тутаевского округа Ольга Низова.
По информации администрации Тутаевского округа Ярославской области, паломники отправились в путь на автобусе одной из транспортных компаний.
Поездку организовала паломническая служба Романово-Борисоглебского благочиния.
Глава Тутаевского муниципального округа Ярославской области Ольга Низова сообщила, что администрация окажет помощь пострадавшим.
«Печальная новость поступила из Ленинградской области. По поступающей информации, группа паломников из Тутаевского округа попала в дорожно-транспортное происшествие. Администрация Тутаевского муниципального округа запросила информацию у настоятеля Воскресенского собора, отца Василия Владимировича Мозякова. Сейчас собираем всю информацию, чтобы оказать необходимую помощь людям. Коллегам даны соответствующие поручения», — говорится в посте Ольги Низовой.
В Воскресенском соборе Тутаева, который организовывал тур в Кемь, уточнили, что в поездку отправились паломники из разных городов Ярославской области.
«Информация о пострадавших есть, но делиться я ей пока не готов», — прокомментировал 76.RU протоиерей Василий Мозяков.
Куда госпитализировали пострадавших
По данным наших коллег из «Фонтанки», пострадавших транспортировали в Лодейнопольскую и Волховскую больницы, а также в Ленинградскую областную клиническую больницу.
«По предварительным данным, около 20 пострадавших. Бригада Олонецкой ЦРБ работает там во взаимодействии с коллегами из Ленинградской области. Идет эвакуация пострадавших», — сообщил в своих соцсетях глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.
Предварительно, водитель не успел завершить маневр, грузовой поезд врезался в заднюю часть автобуса, протащив его за собой несколько метров.
Трагедия на перегоне Олонец — Лодейное Поле на 254-м километре Мурманского шоссе. Авария произошла в 06:21.
Последствия аварии с поездом на видео.
Кто ехал в автобусе
Полицейские предварительно установили, что в автобусе ехали 37 пассажиров, двое из них дети.
Пострадавшими в ДТП с автобусом и грузовым поездом в Ленинградской области ярославские туристы оказались паломниками. Об этом рассказали в сообществе Воскресенского собора в Тутаеве.
«Просим молитв. Сегодня в автомобильную аварию попали наши паломники. Есть пострадавшие и тяжело пострадавшие: Людмила, Татиана, Любовь, Ирина, Елена, Фотиния, Фотиния, Илия, Мария, Тамара, Елена. Сугубых молитв просим за т. б. Вячеслава — он в реанимации», — говорится в посте, опубликованном 4 августа.
Видео с места аварии
Возбуждены уголовные дела
Первое уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения. Его расследует полиция.
Второе уголовное дело находится в производстве Ленинградского следственного отдела СК на транспорте. Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, за аварией, которая случилась на перегоне Олонец — Лодейное Поле 4 августа, следствие увидело нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть по неосторожности (часть 2 статьи 263 УК).
В Северо-Западной транспортной прокуратуре показали первые кадры с места аварии.