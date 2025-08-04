«Пассажиры в гостинице»: власти прокомментировали смертельное ДТП с автобусом паломников. Онлайн

Ранним утром 4 августа автобус с паломниками из Ярославской области попал в ДТП с поездом в Ленинградской области. По предварительным данным, в аварии погибла 68-летняя пассажирка. Еще 12 человек получили различные травмы, детей в их числе нет.

В областном комитете по здравоохранению сообщали о 16 пострадавших, семь из которых в тяжелом состоянии. Их транспортировали в Лодейнопольскую и Волховскую больницы, а также в Ленинградскую областную клиническую больницу.

В этом онлайн-репортаже собираем всё, что известно об аварии на переезде.